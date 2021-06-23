Глава ФСБ заявил о вербовке террористов через чаты компьютерных игр

Директор ФСБ Александр Бортников в очередной раз негативно высказался по поводу компьютерных игр.

Глава ФСБ не в первый раз связывает террористов и игры. Ранее он заявлял, что злоумышленники используют их для воздействия на молодёжь https://t.co/trSSvrMh8n — Открытые медиа (@OpenMedia_io) June 23, 2021

Выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности, он заявил, что террористы вербуют молодежь в чатах популярных сетевых многопользовательских компьютерных игр, а также создают собственные клоны игр для психологической обработки:

«В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов».

По мнению главы силового ведомства, некоторую негативую роль здесь сыграли вынужденные коронавирусные ограничения. «Полагаю, что негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Так, практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за своё здоровье и в целом неопределённость будущего значительно повысили тревожность и социальную напряжённость в обществах разных стран», — сказал Бортников.

Террористы в условиях пандемии COVID-19, которая привела к развитию общения в Сети, активно занимаются интернет-пропагандой и пытаются вербовать молодёжь в чатах сетевых компьютерных игр. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников:https://t.co/gDrJ5aeGZ7 pic.twitter.com/p8NY3iVjwU — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 23, 2021

По его словам, этим активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищёнными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чьё материальное положение ухудшилось в последний год, добавил директор ФСБ.

«Очень бы хотелось узнать, что это за террористические группировки и что за игры? — интересуется создатель It`s My City и гравред Republic Дмитрий Колезев. — А то ощущение, что пожилому директору ФСБ показали Counter-Strike или нечто подобное. Кстати, в курсе ли Бортников, что «ситуации совершения терактов» также включены в книги, фильмы и другие художественные произведения? Как и любое другое заметное явление человеческой культуры — тем более, что значимость и опасность террора во всем мире подчеркивают сами спецслужбы, заинтересованные в росте ресурсов и полномочий; соответственно это явление находит все бОльшее отражение в культуре. Разумеется, вопрос в ракурсе, угле зрения».

Бортников также заявил, что необходимо совершенствовать законодательство, нацеленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия:

«Оказавшаяся предоставленной сама себе в самоизоляцию, молодежь часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, надо совершенствовать законы, нацеленные на ограждение молодёжи от идеологии насилия».

«Опять же — хотелось бы примеров, — снова интересуется Колезев. — А то в качестве «развращенной молодежи» у нас оказываются «Сеть» и «Новое величие», и без применения пыток такие уголовные дела почему-то расследовать не получается. В ФСБ, наверное, считают, что если школьников и студентов оставить наедине с компьютером на некоторое время, то те сразу начнут вступать в ИГИЛ (запрещенную, как вы понимаете, организацию). Хотя на самом деле если кто-то хочет вступить в ИГИЛ, он явно сделает это и без самоизоляции. А остальные посвятят время не «экстремистским интернет-сообществам», а Netflix. В общем, ФСБ как всегда хочет сильнее закрутить гайки в интернете, а повод всегда найдется — теперь это самоизоляция».

В целом мнение Сети о высказываниях главы ФСБ, мягко говоря, не блещет поддержкой.

Бортников заявил, что террористы создают клоны госструктур игр с имитацией деятельности — РИП Новости (@riarip) June 23, 2021

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов и вербуют через них молодёжь.



Создатели поделий на юнити напряглись pic.twitter.com/ILyFQei7ry — Двач (@ru2ch) June 23, 2021

Бортников: Надо запретить игры с имитацией терактов.

Срочно выкидывайте картриджи от денди с бомберменом. При обыске найдут - сгниёте на нарах. pic.twitter.com/PQTVw4V4k7 — Львович (@Sector_KL) June 23, 2021

Выводы Бортникова также не совпадают с мнением науки о видеоиграх. Так, недавно Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии — особенно при ограниченном доступе к медицинской помощи.

NEW RESEARCH ALERT



"We conclude that #videogames show great promise as inexpensive, readily accessible, internationally available, effective, and stigma-free resources for the mitigation of some #mentalhealth issues"https://t.co/RW8m30k6jv — Dr. Rachel Kowert (@DrKowert) June 18, 2021

Особое внимание они уделили работам последних двух лет, потому что из-за пандемии Covid-19 только в США депрессию и тревожное расстройство врачи стали выявлять в 3-8 раз чаще, чем в 2018-2019 годах.



Клинические исследования показали, что компьютерные игры облегчают течение таких болезней, как депрессия, тревожное расстройство, шизофрения и даже рак. Для такого эффекта хватает 30-минутных игровых сеансов.

Как игры помогают в лечении психических расстройств: