Глава ФСБ заявил о вербовке террористов через чаты компьютерных игр

Директор ФСБ Александр Бортников в очередной раз негативно высказался по поводу компьютерных игр.

Выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности, он заявил, что террористы вербуют молодежь в чатах популярных сетевых многопользовательских компьютерных игр, а также создают собственные клоны игр для психологической обработки:

По мнению главы силового ведомства, некоторую негативую роль здесь сыграли вынужденные коронавирусные ограничения. «Полагаю, что негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Так, практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за своё здоровье и в целом неопределённость будущего значительно повысили тревожность и социальную напряжённость в обществах разных стран», — сказал Бортников.

По его словам, этим активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищёнными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чьё материальное положение ухудшилось в последний год, добавил директор ФСБ.

«Очень бы хотелось узнать, что это за террористические группировки и что за игры? — интересуется создатель It`s My City и гравред Republic Дмитрий Колезев. — А то ощущение, что пожилому директору ФСБ показали Counter-Strike или нечто подобное. Кстати, в курсе ли Бортников, что «ситуации совершения терактов» также включены в книги, фильмы и другие художественные произведения? Как и любое другое заметное явление человеческой культуры — тем более, что значимость и опасность террора во всем мире подчеркивают сами спецслужбы, заинтересованные в росте ресурсов и полномочий; соответственно это явление находит все бОльшее отражение в культуре. Разумеется, вопрос в ракурсе, угле зрения».

Бортников также заявил, что необходимо совершенствовать законодательство, нацеленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия:

«Опять же — хотелось бы примеров, — снова интересуется Колезев. — А то в качестве «развращенной молодежи» у нас оказываются «Сеть» и «Новое величие», и без применения пыток такие уголовные дела почему-то расследовать не получается. В ФСБ, наверное, считают, что если школьников и студентов оставить наедине с компьютером на некоторое время, то те сразу начнут вступать в ИГИЛ (запрещенную, как вы понимаете, организацию). Хотя на самом деле если кто-то хочет вступить в ИГИЛ, он явно сделает это и без самоизоляции. А остальные посвятят время не «экстремистским интернет-сообществам», а Netflix. В общем, ФСБ как всегда хочет сильнее закрутить гайки в интернете, а повод всегда найдется — теперь это самоизоляция».

В целом мнение Сети о высказываниях главы ФСБ, мягко говоря, не блещет поддержкой.

Выводы Бортникова также не совпадают с мнением науки о видеоиграх. Так, недавно Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии — особенно при ограниченном доступе к медицинской помощи.

