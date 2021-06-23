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23 июня 2021 г. 8:20

Глава ФСБ заявил о вербовке террористов через чаты компьютерных игр

Александр Бортников также предположил, что вынужденная повсеместная изоляция, вызванная пандемией коронавируса, подтолкнула людей к активному выстраиванию коммуникаций посредством интернета, чем активно пользуются онлайн-пропагандисты терроризма и экстремизма через игровые ситуации.

Директор ФСБ Александр Бортников в очередной раз негативно высказался по поводу компьютерных игр.

Выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности, он заявил, что террористы вербуют молодежь в чатах популярных сетевых многопользовательских компьютерных игр, а также создают собственные клоны игр для психологической обработки:

«В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов».

По мнению главы силового ведомства, некоторую негативую роль здесь сыграли вынужденные коронавирусные ограничения. «Полагаю, что негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Так, практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за своё здоровье и в целом неопределённость будущего значительно повысили тревожность и социальную напряжённость в обществах разных стран», — сказал Бортников.

По его словам, этим активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищёнными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чьё материальное положение ухудшилось в последний год, добавил директор ФСБ.

«Очень бы хотелось узнать, что это за террористические группировки и что за игры? — интересуется создатель It`s My City и гравред Republic Дмитрий Колезев. — А то ощущение, что пожилому директору ФСБ показали Counter-Strike или нечто подобное. Кстати, в курсе ли Бортников, что «ситуации совершения терактов» также включены в книги, фильмы и другие художественные произведения? Как и любое другое заметное явление человеческой культуры — тем более, что значимость и опасность террора во всем мире подчеркивают сами спецслужбы, заинтересованные в росте ресурсов и полномочий; соответственно это явление находит все бОльшее отражение в культуре. Разумеется, вопрос в ракурсе, угле зрения».

Бортников также заявил, что необходимо совершенствовать законодательство, нацеленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия:

«Оказавшаяся предоставленной сама себе в самоизоляцию, молодежь часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, надо совершенствовать законы, нацеленные на ограждение молодёжи от идеологии насилия».

«Опять же — хотелось бы примеров, — снова интересуется Колезев. — А то в качестве «развращенной молодежи» у нас оказываются «Сеть» и «Новое величие», и без применения пыток такие уголовные дела почему-то расследовать не получается. В ФСБ, наверное, считают, что если школьников и студентов оставить наедине с компьютером на некоторое время, то те сразу начнут вступать в ИГИЛ (запрещенную, как вы понимаете, организацию). Хотя на самом деле если кто-то хочет вступить в ИГИЛ, он явно сделает это и без самоизоляции. А остальные посвятят время не «экстремистским интернет-сообществам», а Netflix. В общем, ФСБ как всегда хочет сильнее закрутить гайки в интернете, а повод всегда найдется — теперь это самоизоляция».

 

В целом мнение Сети о высказываниях главы ФСБ, мягко говоря, не блещет поддержкой.

 

Выводы Бортникова также не совпадают с мнением науки о видеоиграх. Так, недавно Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии — особенно при ограниченном доступе к медицинской помощи.

Особое внимание они уделили работам последних двух лет, потому что из-за пандемии Covid-19 только в США депрессию и тревожное расстройство врачи стали выявлять в 3-8 раз чаще, чем в 2018-2019 годах.

Клинические исследования показали, что компьютерные игры облегчают течение таких болезней, как депрессия, тревожное расстройство, шизофрения и даже рак. Для такого эффекта хватает 30-минутных игровых сеансов.

Как игры помогают в лечении психических расстройств:

  • Шутеры, ролевые и онлайн-игры улучшают социализацию и снижают чувство одиночества.
  • Стратегии, шутеры, фитнес-игры и платформеры (Rayman, Boson X) улучшают когнитивные способности, зрительно-пространственное ориентирование и смягчают симптомы дислексии.
  • Ролевые игры, шутеры и головоломки (Portal 2, Team Fortress 2) повышают мотивацию и способствуют достижению целей.
  • Стратегии, шутеры, платформеры, ролевые и фитнес-игры (MindLight, Plants vs. Zombies, Rayman, Nintendo Wii Exergames) значительно снижают и предотвращают тревожность.
  • Все исследованные игры разных жанров (Portal 2, Slenderman, Mario Kart, Angry Birds, Limbo, Flappy Bird и т.д.) восстанавливают настроение, помогают справиться с сильными эмоциями и переживаниями, повышают ощущение удовольствия.
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