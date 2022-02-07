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7 февраля 2022

Война ботов за «традиционные ценности России»

На портале проектов нормативных правовых актов случился аномальный всплеск интереса пользователей к проекту Указа Президента, разработанного Минкультом, — возможно, проблема кроется в использовании ботов для накрутки лайков и дизлайков, чтоб одобряющая сторона победила с сохранением иллюзии реальной борьбы.

На скандальный проект Указа Президента, разработанный Министерством культуры РФ по «сохранению и укреплению традиционных ценностей», хлынула внезапная волна пользовательского интереса.

Как раз к моменту окончания его общественного обсуждения количество лайков и дизлайков стало непривычно быстро расти — 5 февраля проголосовавших в целом суммарно было уже больше тридцати тысяч (17,2 тыс. «за», 14,6 тыс. «против»), а в данный момент их уже почти 176 тысяч (соответственно, 98,4 тыс. и 77,4 тыс. голосов).

Ранее такой бурной активности вокруг документа не наблюдалось, поэтому пользователи сразу заподозрили использование ботов для накрутки голосов.

Одним из первых на эту аномалию обратил внимание российский физик и исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин, проследивший динамику проставления лайков и дизлайков.

По его словам, механизм голосования на regulation.gov.ru крайне уязвим, но если до ночи с 4 на 5 февраля голоса «против» были похожи на живые, а «за» — в основном на «механические», то на рубеже окончания общественного обсуждения документа «пошла откровенная рубка роботов с обеих сторон».

В некоторые моменты количество голосов доходило до сотни за пять минут, и в итоге голосование сейчас выглядит как в целом одобряющее данный проект Указа с сохранением иллюзии «честной борьбы».

Напомним, документ Минкульта содержит перечень традиционных российских ценностей, которые необходимо защищать от «внешнего информационно-психологического воздействия». Проект Указа также содержит комплекс мер по их защите. В перечень деструктивного влияния на такие ценности отнесены экстремистские и террористические организации, действия США и их союзников, влияние транснациональных компаний и НКО, а также реформы в гуманитарной сфере, «проводимые без учета традиций».

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