Ещё два десятка онлайн-обменников попало под блокировку

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов «РосКомСвобода» обнаружила там порядка двух десятков ссылок на сайты, занимающиеся операциями с криптовалютами и онлайн-обменом валют:

https://reestr.rublacklist.net/record/3687981/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687956/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687891/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687723/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687666/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687580/

https://reestr.rublacklist.net/record/3736079/

https://reestr.rublacklist.net/record/3735831/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687885/

https://reestr.rublacklist.net/record/3687577/

https://reestr.rublacklist.net/record/3688150/

https://reestr.rublacklist.net/record/3688126/

https://reestr.rublacklist.net/record/3688032/

Некоторые уже вынесены оттуда, — видимо, владельцы решили, что им будет проще удалить информацию, которую суд посчитал нарушающей российское законодательство, чтоб беспрепятственно продолжать работу.

Однако управляющий партнер DRC, глава юридической практики «РосКомСвободы» отмечает следующее:

«Стоит отметить, что вынесенные решения судов отличаются от тех, что мы видели ранее по сайтам криптовалютной тематики. Незаконной признается страница с информацией об обмене криптовалют на рубли путем перевода на Сбербанк онлайн. А ведь такой способ обмена является одним из основных для многих обменников. Это значит, что если страница с предложением обмена BTC на Сбер перекочует по другому адресу, Роскомнадзор будет блокировать и другие страницы сайта. Для этого у него есть Постановление Правительства №1101. Поэтому единственным и самым надежным вариантом остается обжалование решений судов с полной отменой таких неправосудных судебных актов».

Большинство сервисов из вышеприведённого списка продолжают оставаться под блокировкой, и к ним в компанию попадают всё новые — так, несколько сервисов попали под запрет совсем недавно.

Все эти ресурсы связывает то, что решения по ним были приняты 2 сентября текущего года Кушнаренковским районным судом Республики Башкортостан. Мы ознакомились с большинством судебных решений, которые словно написаны по одному шаблону.

Истцом везде выступает прокурор Кушнаренковского района РБ, обратившийся в суд снова «в интересах Российской Федерации, в защиту неопределенного круга лиц». Надзорным ведомством установлено, что на данных сайтах размещена информация о возможности обмена, обналичивания, перевода денежных средств, криптовалюты с использованием электронных платежных систем, а вход на сервисы свободный, регистрация не требуется.

Внести данные биткоин-сайты в реестр запрещённых кушнаренковские прокуроры потребовали на основании того, что по закону о противодействию легализации полученных преступным путём доходов и финансирования терроризма нельзя совершать анонимные операции, сумма которых равна или превышает 600 000 рублей или эквивалентна этой сумме в иностранной валюте. Здесь надзорное ведомство ссылается на относительно новый закон №208-ФЗ.

Ещё на заре появления первых решений Кушнаренковского суда юристы «РосКомСвободы» предположили, что эта практика может открыть новую лазейку по запрету криптообменников. Пять из заблокированных сервисов обратились в Digital Rights Center в защиту своих прав.

«Судя по всему, прокуроры никак не хотят принимать реальность того, что Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» уже принят и законодатель не пошел по пути полного запрета криптовалют, а лишь ограничил возможности ее использования и гражданско-правового оборота. Сам же закон об обмене цифровых валют пока не появился, хоть и был обещан. Районные прокуроры бегут впереди паровоза и, очевидно, неверно толкуют нормы материального права. Не говоря уже об очевидных нарушениях процессуальных прав владельцев сайтов, которых никто даже не удосужился пригласить в процесс. По механике мы отчетливо видим, что список подбирался с использованием агрегатора Bestchange. Взяли первые две десятки обмена BTC на сбер (об этом говорят реферальные ссылки, фигурирующие в самих решениях) и по каждому прокурор подал самостоятельный административный иск», — комментирует ситуацию Саркис Дарбинян.

Как следует из судебных решений, заседания проходили снова в отсутствие владельцев сайтов, чем были грубо нарушены их права. Напомним, ещё в 2018 году Верховный суд РФ постановил, что владельцев интернет-ресурсов обязаны приглашать на судебные заседания для защиты их законных интересов. Но, как видим, суд в Башкортостане снова грубо игнорирует постановление высшего судебного органа России.

«РосКомСвобода» предлагает владельцам заблокированных Кушнаренковским судом интернет-сервисов присосединяться к борьбе за собственные права против прокурорского произвола, когда криптовалюты и финансовые онлайн-операции искусственным образом выдавливаются из правового поля РФ.

Если вы пострадали от незаконной блокировки — можете писать по адресу [email protected] Специалисты юридической фирмы DRC всегда готовы оказать помощь.