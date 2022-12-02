В России началась специальная книгоцензурная операция?

Первые сообщения «об инициативах на местах», когда книжные магазины или библиотеки начали убирать с полок книги авторов, нелестно высказывающихся о российских властях и, уж не дай бог — «специальной военной операции», появились летом текущего года. Во многом здесь ещё сказалось внесение писателей в реестр «иностранных агентов», например, Бориса Акунина (настоящее имя — Георгий Чхартишвили) и Виктора Шендеровича, но также под «книжную цензуру» тогда начали попадать творения известных диссидентов Владимира Буковского и Валерии Новодворской (обоих уже нет в живых).

Новое «обострение» случилось уже осенью. В Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения писателей-оппозиционеров и «иноагентов». Как сообщается, руководство магазина поручило помещать неугодных авторов только на полках, без разворота. С покупателями работникам посоветовали в полемику не вступать, но при этом быть внимательными, так как «регулярно ходят проверки сторонних организаций».



Один из покупателей рассказал, как он пришёл в Дом книги и искал сочинение Михаила Зыгаря «Вся кремлёвская рать». Консультант сказал ему:

«Если вам нравится такая литература, то есть ещё Зыгарь с 20%-ной скидкой, правда, он здесь не стоит, потому что пришло распоряжение побыстрее распродать ТАКИХ, и вообще лучше убрать».

На вопросы покупателя сотрудник ответил, что им прислали целый список, кого надо «корешком в самый дальний угол запихать».



В чёрный список Московского дома книги, по данным Telegram-канала Ксении Собчак, попали: Борис Акунин, Михаил Зыгарь, Леонид Парфёнов, Алексей Поляринов, Людмила Улицкая, а также «иностранные агенты» — Наталья Баранова, Дмитрий Быков, Виктор Вахштайн, Дмитрий Глуховский, Владимир Кара-Мурза, Андрей Макаревич, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко Евгений Понасенков и Екатерина Шульман. Книги этих писателей и запретили ставить на видные места.



В тот же перид появились сообщения, что имя Бориса Акунина убирают с афиш московских театров. По словам самого писателя, худрук РАМТа Алексей Бородин объяснил это требованиями Минкультуры.

Позже была масса подобных сообщений, некоторые опровергались, а по некоторым не было ни опровержения, ни подтверждения, но вполне возможно, что в связи с развёрнутым властями очередными крестовыми походами против ЛГБТ и «иностранных агентов» случаи подобной перестраховки на местах имели место.

После принятия Госдумой закона против «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» целый ряд библиотек, магазинов и издательств заявил о приостановке издания и распространения соответствующей литературы.

Издательский сервис Ridero, позволяющий самостоятельно готовить к публикации, издавать и распространять книги, разослал авторам письмо, в котором попросил проверить свои произведения на предмет нарушения закона о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды», принятом Госдумой. Такое письмо, частности, получили журналист Олег Кашин, опубликовавший скриншот письма в своем телеграм-канале, и бывший гендиректор литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, рассказавший об этом в Facebook.

Ridero в своем письме напоминает о принятом Госдумой законе, отмечая, что он пока не вступил в силу, но «станет действовать с момента опубликования, поэтому мы пишем уже сейчас». Нарушение закона предполагает штраф для физических лиц до 200 тысяч рублей. Ridero отмечает, что в их случае речь идет об авторе книги:

«Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу. Если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то книгу нужно обязательно снять с публикации».

В то же время замгенерального директора Объединения культурных центров Юго-западного округа Москвы по вопросам библиотечной деятельности Сергей Захаров опроверг слова одной из подписчиц Telegram-канала «(Не)занимательная антропология», что ей отказали выдавать книги Гузель Яхиной и Бориса Акунина, ссылаясь на закон об иностранных агентах.

В беседе с «Ридусом» Захаров подчеркнул, что подобное происшествие в московских библиотеках просто немыслимо, а об инциденте на улице Новаторов он вообще слышит впервые.

«В библиотеках нашего округа такой ситуации нет. Каких-то ограничений у нас нет по авторам. Все книги, которые находятся в фонде, свободны для выдачи», — подчеркнул окружной чиновник.

Издательство «янг эдалт»-литературы Popcorn Books закрывает продажи книг с ЛГБТ-линиями. Последний день, когда можно купить «Лето в пионерском галстуке», «Короля воронов», «Выйди из шкафа» и другие квир-книги, был 30 ноября. Книги с большими скидками продаются на Wildberries. Причина такой щедрой распродажи — всё тот же «анти-ЛГБТ» закон.

Popcorn Books — независимое книжное издательство, которое специализируется на «неудобной» художественной литературе для молодых читателей. До августа владельцами издательства были Алексей Докучаев и Андрей Баев, которых в октябре Минюст внёс в реестр «иноагентов».

Петербургские книжные объявили распродажу на ЛГБТ-литературу. А издания от «иноагентов» завернули в плёнку, сообщила «Ротонда», продемонстрировав также фотографии поло. Активисты побывали в «Буквоеде», «Все свободны», «Во весь голос», «Доме книги» и «Подписных изданиях» и вот что они увидели:

«Из пяти магазинов только в правительственном «Доме книге» произведения иноагента Михаила Зыгаря можно листать спокойно. По словам сотрудников, им не поступало указаний от руководства упаковывать книги (этого требует новый закон).



В «Буквоеде» все книги издательства Popcorn books, которые часто выпускают произведения об ЛГБТ, обёрнуты в плёнку, а вторая часть «Лета в пионерском галстуке» (того самого, что так возмутило депутатов) продаётся со скидкой 50%. По словам консультантов, это для того, чтобы распродать тираж.



«Во весь голос» сделал скидку 15% на книги издательства Popcorn — по словам сотрудников, «чтобы поддержать издательство». Книги в плёнке перевязали красивой розовой лентой.



«Все свободны» ЛГБТ-литературу пока вообще упаковывать не стали. Совладелица магазина Любовь Беляцкая объяснила «Ротонде», что видимые изменения касаются лишь книг иноагентов — их обернут в прозрачную плёнку и при покупке станут просить паспорт (они теперь — продукция 18+).



В «Подписных изданиях» упаковали в прозрачную плёнку только некоторые книги на тему ЛГБТ. Пиар-менеджер магазина Арина Громыко сказала «Ротонде», что существенных изменений не будет, пока закон не вступит в силу и власти не предоставят документы, на которые могут ссылаться книжные, объясняя нововведения. Книги 18+ будут, как и прежде, храниться в плёнке, их невозможно пролистать, но на этом всё».

В книжных магазинах Новосибирска стало больше книг в плёнке. Раньше так упаковывали издания с маркировкой «18+». Сейчас до покупки нельзя пролистать книги написанные авторами, которых признали «иноагентами».



1 декабря вступили в силу новые правовые нормы о деятельности «иноагентов». Он включает в себя целый ряд положений, которые регулируют деятельность организаций и физлиц, получивших статус «иностранного агента». Упаковка книг — одно из требований.



Журналист «BFM-Новосибирск» 2 декабря посетил три книжных магазина. Во всех примерно одинаковая картина: книги писателей, которые внесены в реестр «иноагентов», больше не выставляются на самых видных столах и полках, хотя еще месяц назад было по-другому. Произведения признанных иноагентами Михаила Зыгаря, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Екатерины Шульман упакованы в прозрачную пленку. Часть книг убрали из торговых залов.

«Мы в подсобку отнесли всё, что не упаковано, — сообщил журналисту BFM-Новосибирск консультант одного из магазинов. Часть книг была запаяна в плёнку издательствами, потому что они маркированы знаком «18+». Но что-то продавалось и без пленки. Сейчас мы сами их должны упаковать. Специального аппарата у нас нет, обходимся подручными средствами. Это какое-то время займет».

По сообщению Феминистского Антивоенного Сопротивления (ФАС), любую «свободную литературу» и книги от иноагентов выводят из фондов библиотек.



1 декабря заведующая одной из московских библиотек получила поручение прятать и списывать книги писателей- «иноагентов», а также любую «свободную литературу». Поручение разослали сотрудникам с пометкой «срочно» и подписью «Завтра прокуратура придёт на проверку. Книг быть не должно».



На следующий день выяснилось, что поручение пришло из Департамента культуры. Теперь на полках библиотеки нельзя будет найти произведения Акунина, Быкова, Ходорковского, Гордеевой, Шульман, Эйдельман, Зыгаря, Долина, Ройзмана, Гордона, Гозмана и других авторо_к.



Подписчица Telegram-канала ФАС рассказала, что им с коллегами приходится забирать книги домой и записывать их на Единый читательский билет своих знакомых. «Спасать» приходится в том числе украинскую и феминистскую литературу.

В разговоре с питерским изданием «Бумага» работники книжной отрасли рассказали о том, что им приходится упаковывать книги «иностранных агентов» в прозрачные обложки. В частности, в чате сотрудников книжных магазинов отметили книги политолога Екатерины Шульман, журналистов Юлии Латыниной, Михаила Зыгаря и Сергея Пархоменко, писателей Дмитрия Быкова и Дмитрия Глуховского, историка Тамары Эйдельман и других авторов-«иноагентов».



В разговоре с «Бумагой» участница чата рассказала, что сотрудники магазинов начали «придумывать лазейки», чтобы не убирать «иноагентскую» литературу с прилавков. По её словам, над этим вопросом работают юридические отделы книжных.

Началась новая охота на неугодную литературу? Это какая-то специальная книгоцензурная операция?