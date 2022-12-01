Декабрь'2022: Какие законы вступают в силу?

В декабре вступает в силу целый пакет законов и других нормативных правовых актов, который так или иначе касается Рунета, технологий, свободы слова и цифровых прав россиян.

Держите подборку новых законов и правил, которые вступают в силу в декабре: https://t.co/09S7BBTGL9 pic.twitter.com/D55YcB8jiz — Лентач (@oldLentach) November 29, 2022

С 1 декабря

Чиновники в соцсетях

Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»).

«Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук», – утверждается на сайте Госдумы.

Медпомощь по паспорту

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Налоговый учёт онлайн и больше услуг через интернет

Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги» (единый портал госуслуг, ЕПГУ). Для этого понадобится электронная подпись.

Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через ЕПГУ. В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

Единая система градостроения

Вступает в силу постановление о единой государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД). Из неё органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица, как предполагается, смогут получить актуальные сведения.

Требования к операторам связи

Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.

Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Новый закон об иноагентах

Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обосновывал новые меры следующими соображениями:

«Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет».

Правозащитники, в свою очередь, отзывались об ужесточении антииноагентсткого законодательства крайне негативно, подчёркивая его избыточность и несоответствие международным правовым нормам.

Кроме того, 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, утверждающий перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.



В нем 60 пунктов, среди которых, к примеру, прогнозы развития военно-политической обстановки, сведения о прохождении службы конкретным человеком и о мобилизации, о закупках для нужд войск и многом другом.



Самые существенные изменения в последнем, 60-м пункте перечня, отмечает издание E1. Если до сегодняшнего дня речь в нем шла просто о сведениях, раскрывающих исходные данные для заключения международных договоров в области космической деятельности, то теперь там появилась еще такая формулировка: «О планируемых или реализуемых торгово-экономических проектах с иностранными партнерами, подвергающимися давлению со стороны иностранных государств».



«Для большинства людей приказ ФСБ ничего не меняет, он не накладывает новых санкций или запретов, только конкретизирует деятельность иностранных агентов», – говорит юрист Евгений Крылов.



Однако сам приказ ФСБ — это всего лишь документ, который необходим для работы основного иноагентского закона, который вступает в силу с 1 декабря: «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предполагает, что иноагентами могут признать не только, если человек или организация получает деньги от иностранцев, но и соглашается на получение организационно-методической, научно-технической и иной помощи. Кроме того, иностранным влиянием могут счесть «оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».



То есть по сути приказ касается в большей степени всё того же закона, ужесточающего антииноагентское законодательство.

С 17 декабря

Изменения в исполнительном производстве ФССП

России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

С 26 декабря

Мониторинг бесплатной юрпомощи

Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности.

«Изменения направлены на повышение ее качества», – говорится на сайте Госдумы.

Учёт научных исследований

Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.

Используя систему, уверены авторы данной инициативы, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.