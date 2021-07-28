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28 July 2021

Китай тестирует «ответ Starlink»

Предполагается, что новая спутниковая сеть даст толчок развитию глобальной мобильной связи, Интернету вещей и навигации.
Китай завершил первое испытание низкоорбитальных широкополосных спутников с выделенной сетью 5G, но подробностей об этом нет. Сеть является китайским аналогом Starlink, американской спутниковой системы, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие уже к сентябрю. 
 
Первый летаттельный аппарат Пекин успешно протестировал в феврале 2020 года. Это был один из семи пробных спутников связи для будущего созвездия «Хунъян» (Hongyun), запущенных ещё в 2018 году. К первой фазе запуска  «Хунъян» китайцы приступят в 2022 году, для чего на орбиту должны быть выведены тысячи летательных аппаратов. Предполагается, что они дадут толчок развитию глобальной мобильной связи, Интернету Вещей и навигации. Вторая фаза введения «Хунъян» в работу планируется в 2025 году. Созвездие должно будет обеспечить доступ к спутниковому интернету по всему миру.
 
В ноябре 2020 года Китай подал заявку в Международный союз электросвязи на использование орбитального и радиочастотного диапазонов двух гигантских спутниковых группировок — в общей сложности 12 992 спутников широкополосной связи. Космические аппараты сформируют две сети: одну из 6080 спутников на удалении 508–600 км, а вторую — из 6912 спутников — на удалении 1145 км.

Что касается 5G в стране, то к концу этого года, по данным Министерства промышленности и информатизации КНР, три ведущих оператора связи установят более 1,4 млн базовых станций.

В 2019 году Bank of America Merrill Lynch (BofA) опубликовал отчёт, в котором сказано, что 6G может появиться уже в 2028 году.

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