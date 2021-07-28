Китай тестирует «ответ Starlink»

Что касается 5G в стране, то к концу этого года, по данным Министерства промышленности и информатизации КНР, три ведущих оператора связи установят более 1,4 млн базовых станций.

В 2019 году Bank of America Merrill Lynch (BofA) опубликовал отчёт, в котором сказано, что 6G может появиться уже в 2028 году.