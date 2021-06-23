SpaceX рассчитывает обеспечить глобальное покрытие Starlink к сентябрю

Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает обеспечить глобальное спутниковое интернет-покрытие Starlink к сентябрю.

Однако после решения технических задач перед ней возникнут юридические: производителю космической техники потребуется получить одобрение регулирующих органов в каждой стране.

«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет постоянный глобальный охват примерно к сентябрю. Но после этого мы должны получить во всех странах разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг», — рассказала президент Starlink Гвинн Шотвелл.

Starlink, планирующая развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников стоимостью примерно в 10 млрд долл., в настоящее время проводит бета-тестирование в 11 странах. К слову, ранее в этом месяце пользователи из Германии сообщали о «невероятно высокой» скорости загрузки интернета в 649 Мбит/с.

В SpaceX говорят, что проект в первую очередь нацелен на жителей регионов, где нет нормального подключения к Сети и люди вынуждены пользоваться спутниковой связью. Федеральная комиссия по связи США в этом году одобрила план компании по развёртыванию некоторых космических аппаратов на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, для предоставления услуг людям, которые в настоящее время не имеют доступа к интернету.

Сообщалось, что Starlink обойдётся SpaceX не менее чем в 10 млрд долл., но руководство рассчитывает, что спутниковая сеть сможет приносить до 30 млрд долл. в год. В мае Маск заявил о более 500 тыс. предварительных заказов на услуги компании. Предприниматель не ожидает никаких технических проблем с удовлетворением спроса. Приём предзаказов открыт в феврале. Протестировать интернет из космоса можно за 99 долл. в месяц.