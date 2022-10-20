Военное положение. Что будет с цифровыми правами?

19 октября Президент РФ Владимир Путин двумя указами (1,2) ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, средний уровень реагирования в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, уровень повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах и уровень базовой готовности в остальных субъектах страны.

Опрошенные «Роскомсвободой» эксперты (юристы и правозащитники) говорят, что указы написаны так, чтобы можно было трактовать их и действовать в совершенно произвольном порядке.

В регионах ответственность ляжет на губернаторов, которые, как и в случае с ковидом в пандемию, будут действовать по своему усмотрению.

Всего указов там два, и первый состоит из пяти пунктов, наиболее интересен из них третий, говорит группа саратовских правозащитников (пожелавшая остаться анонимной — прим. ред.):

«Читаем: «При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении»». То есть смысл в том, что не на территориях, которые указаны в предыдущих пунктах, а именно в РФ могут быть применены «иные меры». То есть по сути — везде. И «при необходимости» — это как? Сформулировано снова "очень резиново"».

Указы писались второпях, отмечают правозащитники: «Эти оба указа, как и большинство законов последних лет, написаны так, словно там у них уже юристы закончились».

Редакция «Роскомсвободы» заметила, что в тексте местами вместо буквы О стоит 0 (видимо, авторы действительно очень торопились — прим. ред.).

Что касается конкретно цифровых прав, то возможно ограничение свободы слова и просмотр устройств патрулями (где они будут введены). Только военное положение прямо это предусматривает, а все остальные режимы предполагают санкционирование этого местными властями. Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации будут определять главы регионов самостоятельно, «с учётом текущей ситуации и возникающих рисков», говорится в указе.

«Эти ограничения для каждого режима уже базово прописаны, но регионы сами будут наполнять их смыслами. Точь-в-точь как это было во время пандемии, когда и обкатали эту модель. Это сделано для того, чтобы не ограничивать себя лишь федеральным законом «О военном положении» и всегда иметь возможность федералам перевести стрелки на региональные и городские власти, которые там что-то перемудрили и пережали. «Собяниновские» цифровые пропуска, массовый сбор огромного объёма данных с работодателей, автоматизация штрафов с применением технологий распознавания лиц — это то, чего стоит ожидать снова в самое ближайшее время», — прогнозирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Военное положение

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Закон о военном положении в числе прочего предусматривает:

введение контроля за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также средств массовой информации (п. 14 ст. 7);

введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами (п. 15 ст. 7).

«Шаг был достаточно ожидаемым. Военное положение должно было быть введено властями, чтобы иметь возможность жёстко контролировать новые территории. Режим военного положения редко вводится сразу по всей стране, обычно по субъектам, но это не значит, что вся страна этого не ощутит. Четыре свежеприсоединенных региона уже в абсолютно красной зоне, в которой теперь официально допускается военная цензура, комендантский час, задержания на месяц вместо 48 часов, запрет на выезд, изъятие имущества и все остальные прелести военного положения», — говорит Дарбинян.

Введение контроля за работой вычислительных центров и автоматизированных систем означает, что они могут быть использованы для нужд Минобороны. Будут проведены дополнительные проверочные мероприятия в отношении перечисленных объектов, которые могут затронуть не только физическую безопасности оборудования, но и системы защиты информации, считает юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин.

Средний уровень реагирования

Крым и Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области

Такой режим даёт главам регионов новые полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» и гражданской обороне, а также по «реализации мер для удовлетворения потребностей» вооруженных сил.

Кроме того, главы регионов смогут в случае необходимости делать всё то же, что и про военном положении.

«Все остальные регионы находятся в жёлтой (уровень повышенной готовности), оранжевой (средний уровень реагирования) и зелёной (уровень базовой готовности) зонах, что означает определённый уровень ограничения прав для граждан и новые обязанности и полномочия для силовиков и чиновников. Эти ограничения для каждого режима уже базово прописаны, но регионы сами будут наполнять их смыслами. Точь-в-точь как это было во время пандемии, когда и обкатали эту модель», — комментирует Дарбинян.

Уровень повышенной готовности

Центральный и Южный федеральные округа (Москва, Астраханская, Владимирская, Волгоградская,, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Адыгея и Калмыкия)

Указ расширяет полномочия глав регионов и наделяет их такими же полномочиями, что и в приграничных субъектах: главы могут проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения от ЧС и реализовывать меры «для удовлетворения потребностей» вооруженных сил.

Уровень базовой готовности

Остальные субъекты

Предполагается особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.

«В самом Указе сильной разницы между «базовым» и режимом «повышенной готовности» нет. Все те же «усиление охраны общественного порядка», «особый режим» работы важной инфраструктуры и т.п.

В общем, пока сложно говорить о том, к каким ограничениям все это приведёт. Будем наблюдать», — сделал вывод адвокат Калой Альхигов.

Мнения экспертов о смысле указов и их последствиях

Главная проблема — это то, что из принятых вчера документов ничего не понятно, говорит Валерия Приходкина, правозащитница из Челябинска:

«Вот, например, закон об обороне — он же 1996 года рождения. То есть они опираются на законы, что писались ещё при Ельцине, а он <вести «спецоперации»> не собирался. Там ничего такого, что сейчас происходит, нет. Что такое «военное положение», что такое «уровень базовой готовности»? Что это вообще? Нормальным правовым языком ничего этого не написано, значит будет всё как с тем же самым «карантином» — полный произвол».

По мнению Приходкиной, неразбериха с «военным положением» будет такая же, как и с мобилизацией:

«Они просто создали себе ситуацию, которую теперь сами будут решать, и под неё указы вот эти свои пишут. Все их новые законы — они ведь тоже подгоняются под текущую ситуацию. Никакого отношения к праву, а уж тем более — к правам человека это отношения не имеет».

Группа саратовских правозащитников отмечает и другую опасность — опасность произвола всех институтов власти:

«У нас правоохранительная, судебная и другие системы построены под ситуацию, когда государство всегда право, когда оно имеет возможность совершать в отношении гражданина любые силовые действия. У тебя могут забрать любое имущество, могут вывернуть у тебя всё, а ты потом доказывай через суды, как государство было неправо. В нынешних условиях, когда вот все эти «спецоперации», эта проблема встанет ещё более остро».

Уфимский правозащитник Владислав Юсупов находит беспокойство о расширении военного положения на всю страну небезосновательным:

«В приграничных же районах гражданам лучше будет до выхода из дома урегулировать возможные проблемы с правоохранителями из-за содержания смартфонов. Напомню, за отказ показать содержимое могут задержать на срок до 30 суток. Ущемление прав на свободу слова и тайну переписки в данном случае предусмотрено законодательством. Лучше будет выйти из каких-то чатов, удалить переписку, которые могут как-то подставить вас под возможный удар».

Адвокат Станислав Селезнёв из «Сетевых свобод» допускает даже возможность шатдаунов: «Мы предполагаем шатдауны по усмотрению военных. Таким образом, есть риск, что введение режима ограничения интернета на территориях разных регионов станут столь же обыденными, как введение и отмена масочного режима. Хорошо, если этого не произойдет, но «рубильник» уже в передали в руки региональных оперштабов».

Наверняка будет ещё что-то новое, резюмирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«Что-то, что быстро свернёт в трубочку все наши гражданские права на приватность и свободу информации. Будут протесты, тогда, конечно же, будут и шатдауны с полным отключением интернета по городам и районам. Одно точно — последствия ощутит вся страна, и «спецоперация», если она ещё и не пришла, придёт в каждый дом».

💡 Что делать, если отключат интернет, читайте здесь. А наша памятка цировым кочевникам находится тут.