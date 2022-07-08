ЦИК рекомендует кандидатам воздержаться от использования Instagram и Facebook

Секретарь Центризбиркома (ЦИК) Наталья Бударина в разговоре с «Ведомостями» напомнила, что компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией, но от кандидатов в депутаты пока не поступло никаких запросов с просьбой разъяснить использование данных интернет-ресурсов на выборах:

«Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании».

Издание также побеседовало с представителями партий. В «Единой России» заверили, что сразу после запрета Meta всем членам партии рекомендовали перейти в отечественные соцсети, кандидатам также рекомендовали вести агитацию во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram». КПРФ использует российские соцсети, а деятельность в Facebook и Instagram для КПРФ была не самой важной, поскольку акцент коммунисты делали на печатные материалы.



В отличие от «Единой России» и КПРФ, у ЛДПР и «Справедливой России» нет запрета на использование Instagram и Facebook. Либерал-демократы также уточнили, что иностранные соцсети позволяют соотечественникам за рубежом получать альтернативную информацию.



Согласно данным Mediascope Cross Web, среднесуточный охват Instagram в январе, до блокировки, составлял 38 млн человек, а в июне – 11 млн человек. Охват Facebook снизился с января с 9 млн до 2 млн. А охват «В контакте» вырос с января на 4 млн человек – с 46 млн до 50 млн. Facebook и Instagram кандидаты мало использовали для агитации, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «Поэтому, скорее всего, каналы агитации будут теми же самыми. Кто-то просто перешел в отечественные соцсети».



За использование Facebook и Instagram пока к ответственности людей не привлекают, привлечь могут за конкретный контент, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Хотя в законодательстве есть положение о запрете любого содействия на выборах иностранцами, раньше эта норма закона не применялась. Снять с выборов за это не могут, но размещенный на базе Meta агитационный материал может быть запрещен», – полагает юрист.