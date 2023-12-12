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Аналитика
12 December 2023

Coinbase получила более 13 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей

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73% от общего количества государственных запросов к компании поступило из США, Германии, Великобритании и Испании. А Украина увеличила на 300% число запросов к криптовалютной площадке по сравнению с прошлым периодом.

Coinbase выпустила годовой отчёт о прозрачности, охватывающий период с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г. За этот время криптобиржа получила 13 079 запросов, что на 6% больше, чем год назад.

США остались страной с наибольшим количеством запросов на пользовательские данные как в 2022-ом, так и в 2023 году, но при этом около 57% всё-таки пришлось на другие государства. Кроме того, 19 стран направили запросы впервые, в их числе Армения (11), Камерун (8), Коста-Рика (6), Колумбия (3), Молдова (3), Кот-д'Ивуар (2), Новая Каледония (2), Пакистан (2), Шри-Ланка (2).

Наибольший рост запросов к Coinbase по сравнению с прошлым периодом показали Украина (более 300%), Австралия и Португалия (обе — более 200%): 

 

Источник: Coinbase

 

Примерно 73% запросов правоохранительных органов поступило из США, Германии, Великобритании и Испании. Большинство этих запросов (95,6%) было связано с уголовно-исполнительным производством. 

 

«В зависимости от характера и объёма запроса Coinbase может предоставить определённую информацию о клиенте, такую как имя, IP-адрес последнего входа/выхода из системы и данные о платежах», — поясняется в отчёте. 

 

В документе также говорится, что Coinbase может оспаривать запросы в зависимости от конкретных обстоятельств каждого их них или просить правительство или правоохранительный орган сузить свой запрос. Кроме того, криптобиржа не предоставляет прямого доступа к своим системам с информацией о клиентах никому.

У Coinbase это уже пятый отчёт о прозрачности. Россия фигурирует только в одном из них — за 2021 год (период с 1 января по 30 сентября 2021 года). Тогда от нашей страны поступило 5 запросов.

Transparency Report отчёт о прозрачности криптовалюты Coinbase статистика

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