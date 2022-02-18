Криптовалютные споры ЦБ vs Минфин: следующий раунд

Сейчас в России действует закон «О финансовых цифровых активах», который вступил в силу в начале 2021 года. Документ приравнивает криптовалюты к имуществу и запрещает её использование в качестве платежного средства.

Кабмин поддержал Минфин

8 февраля Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют. Кабмин поддержал документ, который предусматривает не запрет криптовалют, а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Такие предложения ранее выдвинул Минфин. Он рекомендовал:

проводить все операции с криптовалютами через российские банки;

устанавливать личность держателей криптокошельков;

разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;

обязать криптобиржи (в том числе иностранные) обязаны открыть в России юрлица (за отказ — уголовная статья).

Концепция исходит из того, что в настоящее время в РФ отсутствует законодательное регулирование криптовалют. Документ предлагает интегрировать механизмы оборота криптовалют в финансовую систему и обеспечить контроль за денежными потоками. Кроме того, будет сформирован легальный рынок, индустрия выйдет из тени и у предпринимателей появится возможность осуществлять свою деятельность легально.

Для реализации концепции предлагаются изменения в Налоговый кодекс, КоАП, Уголовный кодекс, а также закон о противодействии отмыванию денежных средств.

14 февраля Минфин предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов до 50 тыс. руб. Статус квалифицированного будет получить сложнее, чем на финансовом рынке сейчас: нужно иметь активы стоимостью от 6 млн рублей, провести за последние четыре квартала сделки с ценными бумагами, не менее чем на ту же сумму, иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка.

16 февраля глава Минфина Антон Силуанов сравнил запрет криптовалюты в России с запретом интернета.

«ЦБ хочет взять и запретить криптоактивы, криптовалюту, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может „заразить“ финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно», ― сказал чиновник.

Министр назвал понятными риски, которых опасается ЦБ, но отметил, что сектор лучше отрегулировать, чем запрещать.

ЦБ хочет запретить криптовалюту полностью

Центральный банк России между тем привычно выступает против криптовалют. Об этом он заявил ещё в январском докладе. В документе регулятор написал:

криптовалюты используются для расчётов в рамках противоправной деятельности;

распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за «периметр российской финансовой системы».

Позднее Центробанк также направил Минфину возражения по поводу предложенной ведомством концепции. В документе ЦБ указал, что легализация цифровых валют создаст условия для роста инвестиций в инструмент, который фактически «является финансовой пирамидой». При этом лимиты по инвестициям в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов не снимут эти риски, уверен регулятор. Сама концепция выделения квалифицированных инвесторов предполагает, что инвестор взвешивает все риски, получив определенный объем финансовых знаний.

Однако участники рынка с позицией регулятора не согласны. Например, криптопредприниматель, сооснователь международного платежного сервиса Joys Digital Андрей Михайлишин заявил Forbes, что в докладе «много раз повторяются одни и те же негативные утверждения без доказательной базы». Так, объём теневых операций с использованием криптовалют в 2020 году составил 798,5 млн долл. Это менее 0,05% от общего объема годового оборота крипторынка, пишет он со ссылкой на данные компании Clain, предоставляющей для судебных следователей инструменты для расследования преступлений с использованием криптовалют.

Кстати о других позициях

Генеральная прокуратура тем временем разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты, полученной незаконным путем. Каковы конкретные меры, неизвестно.

ФСБ, по одним данным, настаивает на полном запрете, по другим ― нет.

«Контроль по схеме Минфина идёт на руку силовикам, настаивающим на полном запрете крипты, через которую якобы финансируются «иноагенты» и всякие «нежелательные» для России элементы. Фсбшники же получат контроль над криптокошельками и, соответственно, будут иметь право блокировать счета», ― пишет телеграм-канал «ЧТД».

Европол тем временем выпустил отчёт под «Криптовалюты: отслеживание эволюции преступных финансов», в котором признал, что традиционные платежные средства используются для совершения преступлений гораздо чаще, чем криптовалюта. А криминальное использование крипты выходит далеко за рамки киберпреступлений.

Также Европол обнаружил, что крипта не анонимна и находить преступников по транзакциям в блокчейне даже легче, чем отследить передвижение наличных.

Президент «за»?

После выпуска доклада ЦБ президент России Владимир Путин заявил о наличии у России преимуществ в майнинге криптовалюты.

«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — сказал он.

Путин поддержал предложение правительства о налогах для криптовалютных операторов и регулировании майнинга. Он поручил ЦБ и правительству прийти к единому мнению по регулированию криптовалют в стране. Они должны были подготовить проект к 18 февраля.

И снова не договорились?

10 февраля сообщалось, что Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России ― эти цифровые валюты не будут средством платежа. Впрочем, на это и так уже есть запрет.

18 февраля Силуанов заявил, что майнинг криптовалют следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код. Министр финансов рассчитывает, что законопроект о криптовалютах будет принят в этом году.

Министр также отметил, что Минфин предусмотрел в своей концепции регулирования криптовалют легальный их обмен на рубли и обратно.

«Можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же, как покупка и продажа иностранной валюты», — заявил Силуанов .

В тот же день стало известно, что ЦБ подготовил законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты на территории России. Регулятор предложил считать выпуск, оборот криптовалют и их приём в качестве инструмента платежа административным правонарушением, добавив в соответствующий кодекс новую статью 14.56.2. За нарушение физлицам и должностным лицам грозит штраф до 500 тыс. руб., юрлицам — до 1 млн руб. За приём криптовалюты в качестве средства платежа предложены штрафы в размере до 50 тыс. руб. для граждан и должностных лиц и до 1 млн руб. для бизнеса. За несоблюдение кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями запрета на владение частной цифровой валютой ЦБ хочет взыскивать суммы в 500 тыс. руб. и 1 млн руб. соответственно.

Сейчас покупка криптовалюты через биржу или обменник не является нарушением закона, однако при совершении сделки могут возникнуть проблемы, рассказал РБК член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. По его словам, если банк заподозрит транзакцию в причастности к цифровым активам, он может заблокировать её и затребовать документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.

У Минфина остаются противоречия с ЦБ, которые ведомствам предстоит разрешить на площадке правительства.

Позиция «Роскомсвободы»

«Роскомсвобода» считает, что требуются законы, наоборот, стимулирующие развитие криптоиндустрии. Непризнание криптовалюты средством платежа в России будет тормозить развитие этой области. Соответствующие криптообменники либо уйдут за пределы страны, либо закроются.

«Криптовалюта ― развивающаяся область, которая имеет инвестиционную привлекательность. Она базируется на хорошей, перспективной технологии. Лучше принять для криптовалюты законодательные меры, чтобы и бизнесу было удобно, и государство получало налоги, ― говорит юрист DRC, эксперт «Роскомсвободы» Михаил Баутин. ― ЦБ можно понять: криптовалюта ему не выгодна, поскольку она может существовать вне банковской сферы. Но с технологией бесполезно бороться. Вот у Минфина более мягкий подход».

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