Куба ужесточает контроль над интернетом после минувших протестов

Куба ужесточает контроль над интернетом после протестов, пишет BBC. Правительство в своих указах объявило преступлением подстрекательство к действиям, «нарушающим общественный порядок», и приказало интернет-провайдерам ограничить доступ к Сети тем, кто «распространяет фальшивые новости или наносит ущерб имиджу государства». Власти заявили, что новые указы направлены на то, чтобы обезопасить кубинцев от киберпреступности.

Заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес пояснил, что настоящие правила введены якобы для защиты персональных данных кубинцев. Кроме того, в соответствии с ними никто теперь не сможет «очернить должностное лицо» или «революционный процесс» страны, добавил он.

Указы появились чуть более чем через месяц после волнений на фоне худшего экономического кризиса на Кубе со времён распада СССР, рекордного всплеска заражений коронавирусной инфекцией, сопровождавшегося нехваткой основных товаров, ограничениями гражданских свобод и даже ежедневными отключениями электричества. Мобильный интернет, появившийся в стране несколько лет назад, дал людям возможность выражать недовольство и консолидироваться на митингах. Однако вскоре кубинские власти ограничили работу Facebook, WhatsApp, Instagram и Telegram.

Американский директор Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко считает, что новые нормы стали шагом по ужесточению контроля правительства над интернетом. По его словам, теперь всё, что наносит «ущерб» престижу страны будет рассматриваться в качестве «инцидента кибербезопасности».