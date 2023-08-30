НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
30 August 2023

Операторы связи будут передавать Роскомнадзору данные абонентов

В этот список входят сведения о ФИО абонента и пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя, сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами, а также список номеров, выданных компаниям.
Фото: depositphotos/AndreyPopov

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления правительства, согласно которому все операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору (РКН) данные своих абонентов.

В документе сказано:

«Предлагается установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя».

Согласно проекту, операторы также должны будут передавать Роскомнадзору сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами. Кроме того, операторов предлагается обязать предоставлять РКН список абонентских номеров, выделенных коммерческим компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые заключили договоры о предоставлении услуг связи.

Проект постановления разработан в рамках реализации положений Федерального закона от 04.08.2023 № 473 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» в части дополнения сведений, представляемых операторами подвижной радиотелефонной связи, информацией, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов-юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей.

Данный закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в августе текущего года и, кроме вышеперечисленных требований, вводит обязанность для операторов связи устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), в противном случае они не могут приступить к оказанию услуг по предоставлению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Этим же законом обязали ставить ТСПУ и владельцев точек обмена трафиком. Документом внесён в законодательство ещё целый ряд новых норм, которые жёстко регулируют деятельность операторов связи.

 

UPD. Минцифры прокомментировало проект о хэшировании и передаче данных абонентов Роскомнадзору. В ведомстве в ответ на запрос РБК рассказали, что эти изменения позволят эффективнее «выявлять неправомерное использование абонентских номеров», а также пообещали, что вся информация в целях безопасности станет передаваться в зашифрованном виде.

операторы связи Роскомнадзор слежка за пользователями мониторинг 126-ФЗ 473-ФЗ

Похожие статьи

TikTok и Twitch оштрафованы за отказ удалять запрещённую информацию
Тема недели: Новые полномочия МВД и Стратегия развития отрасли связи
МВД хочет получить доступ к компьютерам и гаджетам граждан до решения суда
Утечка исходного кода «Яндекса» показала масштаб собираемых данных о пользователях
Верховный суд не признал электронную почту персональными данными
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности