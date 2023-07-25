Дело о «пробиве» по системе распознавания лиц вернулось в Басманный суд

История с делом полицейских, которые имели доступ к системе распознавания лиц и сливали эти данные за деньги, продолжается.

Напомним, летом 2020 года «Роскомсвобода» и наша волонтёрка Анна Кузнецова провели эксперимент на предмет «пробива» лица по базам данных московских камер видеонаблюдения. За небольшую плату Анна получила весьма подробный отчет с результатом от 79 московских камер с точностью определения лица 71%, с указанием всех адресов, где она была за последний месяц.

Имея прямые доказательства того, что с системой распознавания лиц не всё так хорошо, как нам об это говорят чиновники, мы обратились в суд.

После резонанса в прессе власти провели проверку, в результате которой выяснилось, что таким образом «подрабатывали» оперативник УВД по Северо-Восточному округу Дмитрий Шершнёв и сотрудник ППС Бутырского района Константин Иванов.

Судья Бабушкинского райсуда Людмила Костюнина признала обоих полицейских виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом с использованием служебного положения — то есть в двух преступлениях. Поскольку правонарушения небольшой и средней тяжести, подсудимые свою вину признали и ущерб возместили, судья прекратила уголовное преследование и назначила штрафы: Шершневу в размере 20 тыс. руб., Иванову — 10 тыс. руб.

Потерпевшая и её адвокаты не согласились с этим судебным постановлением. Назначенные судом штрафы оказались меньше административных штрафов по КоАП РФ за неправильную обработку персональных данных, то есть за деяния меньшей общественной опасности.

В сентябре 2022 года Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые участвовали в сливе данных из московской системы распознавания лиц, и это уже второй раз, когда следствие пытается прекратить дело — первым было решение Башушкинского райсуда, о котором мы упомянули выше.

20 июля 2023 года прекращение уголовного дела опять отменили по жалобе потерпевшей, потому что суд не известил её о заседании и в постановлении указал, что она не против замены наказания судебным штрафом (это буквально ровно противоположная позиция, уточняют адвокаты потерпевшей). В общем, вопрос о прекращении уголовного дела решили без потерпевших, о постановлении узнали совершенно случайно в декабре 2022 года.

На заседании по апелляционной жалобе в Московском городском суде присутствовали оба обвиняемых с адвокатами, возражали против жалобы, ссылаясь на быструю оплату назначенных судом штрафов. Прокурор напротив поддержал жалобу — процессуальные нарушения серьёзные.

Теперь дело должно вернуться в Басманный районный суд, вопрос о прекращении уголовного дела и назначении судебных штрафов рассмотрят заново.

«Это яркий пример того, как работает правоохранительная и судебная система, когда на скамье подсудимых оказываются сами силовики», – отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – В который раз дело пытаются слить, несмотря на доказанный множественный уголовный состав в действиях сотрудников в отношении как минимум двух потерпевших».

Юрист также напомнил — начальник полиции Александр Кулик дал показания, будто бы он про злоупотребления ничего не знал, а недобросовестные полицейские «подглядели его логин и пароль со спины, пока он работал».

Саркис Дарбинян справедливо заметил:

«Даже если поверить этому бреду, совершенно непонятно, почему несмотря на несколько эпизодов, суд на втором круге, увеличив сумму штрафа в федеральный бюджет, решил освободить сотрудников от уголовной ответственности, даже не выяснив позицию потерпевших и не убедившись, что ущерб был им возмещен во всем объеме».

«Дело уходит на третий круг. И мы очень надеемся, что в этот раз суд сможет разобраться в деле и назначить адекватное наказание “грязным копам“, приняв во внимание права и законные интересы самой Анны Кузнецовой, без которой преступление так и не было бы раскрыто», – подытоживает юрист.

Карточка дела на сайте суда.