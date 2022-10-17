На актёра Артура Смольянинова составлен протокол за «дискредитацию армии»

Ещё один российский актёр стал фигурантом административного дела о «дискредитации Вооруженных сил России».

На Артура Смольянинова, снявшегося в фильмах «Кто, если не мы», «9 рота», «Жара», «1612: Хроники Смутного времени», «Книга мастеров», «ДухLess», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние / Цитадель», «Ёлки», «Ёлки 1914» и т.п., составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП. Его дело зарегистрировано в картотеке Гагаринского районого суда города Москвы.

В апреле текущего года Смольянинов дал интервью журналистке Катерине Гордеевой («Скажи Гордеевой»), в котором заявил о своей «антиспецоперационной» позиции. На YouTube это видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров.

В беседе с «Медузой», уже в октябре, актер рассказал, что принял предложение по работе и на полтора месяца уехал в США.

Он также объяснил, почему решил уехать из страны:

«Я уже не в России, я уехал. Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули».

Провластно настроенные коллеги по цеху раскритиковали его слова о политической ситуации в стране.

Ранее за высказывания о так называемой «специальной военной операции» на 50 тысяч рублей была оштрафована заслуженная артистка России Татьяна Рудина. Также в Тверском районном суде города Москвы были зарегистрированы административные дела против театроведа Марины Давыдовой и российского сценариста Михаила Дурненкова.