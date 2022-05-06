Приходите на DemHack 4 — хакатон во время *****

21-22 мая 2022 года cостоится DemHack 4 — онлайн-хакатон в области приватности и свободы интернета, организованный «Роскомсвободой» и Privacy Accelerator. Уже который год команды ищут технические решения, помогающие гражданам защитить цифровые права и расширить цифровые возможности.

В страшные и трудные времена, которые наступили в связи с «тем, что нельзя называть» (по мнению Роскомнадзора), в условиях жесточайшего наступления на наши права на приватность и на доступ к информации, мы решили провести очередной конкурс, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи на благо людей по всему миру.

В этом году у нас четыре трека: приватность в условиях военного времени; доступ к информации; русскоязычное сообщество за границей; доступ россиян к технологиям. В рамках тем мы ставим для участников следующие задачи.

Трек «Прайваси»

Задача от Tor (формулируется);

Написать плагин к любому почтовому серверу, который будет шифровать и сохранять все входящие письма в IPFS (задача от выпускника Privacy Accelerator команды Eppie).

Трек «Доступ к информации»

Инфографика статистической информации о ситуации в России и экономических и социальных процессах, связанных с последствиями «военной операции»;

Новые способы донесения информации о происходящих событиях до пользователей интернета;

Автономные способы получения информации в условиях шатдауна.

Трек «Русскоязычное сообщество за границей»

Новый формат сообщества для русскоязычных специалистов за рубежом.

Трек «Доступ россиян к технологиям»

Гайд по способам оплаты интернет-сервисов после отключения международных платежных систем в России;

Приложение для «релокации» своего аккаунта.

Кроме этого, можно заявить свой проект, отвечающий идеям приватности и доступа к информации, а также обозначенным трекам.

Во времена страшных событий и глобальной трансформации мира мы боремся не только за жизнь и благополучие людей, но и за наши важнейшие права:

знать, что происходит, и иметь доступ к любой интересующей нас информации;

защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того, в какой стране мы находимся;

объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

иметь свободу слова, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или хейта от одной из сторон конфликта.

Сбор заявок от участников

Заявки на хакатон принимаются до 16 мая включительно от команд в составе от 1 до 5 человек из всех регионов России, стран СНГ, а также от русскоговорящих (или частично говорящих по-русски) команд по всему миру. Мы собираем данные через собственную форму и не передаём их третьим лицам. Допуск к программе осуществляют оргкомитет и эксперты.

Программа DemHack 4

20 мая 2022, вечер: открытие хакатона, знакомство команд с менторами и наставниками, инструктаж и обмен контактами.

21 мая 2022: работа команд онлайн над проектами с помощью менторов и наставников.

22 мая 2022: заключительная часть работы команд над проектами, подготовка презентаций, питчинг проектов, награждение победителей.

Лучшие команды получат призы и подарки от организаторов и партнёров. Общий призовой фонд составляет 120 тысяч рублей. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже три набора проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта (об этом читайте здесь).

Партнерами хакатона стали международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, СМИ, правозащитные организации в сфере гражданских и цифровых прав, медиа и технологические проекты, среди которых: DRC Group, Tor, Russian Hackers, DOXA, ОВД-Инфо, 7х7, «Теплица социальных технологий», VPNlove, Amnezia VPN, арт-группа «Явь».

Предыдущие хакатоны (DemHack 1, DemHack 2, DemHack 3) прошли в 2020-2021 годах. Мы получили более 200 заявок от команд и проектов в области Privacy Tech из России и стран СНГ. Мероприятия стали традиционными и ожидаемыми в сообществе, которое с каждым годом расширяется и прирастает новыми участниками и идеями. Ждём вас!