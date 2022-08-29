DemHack 5: IT-решения для приватности и — digital art

«Роскомсвобода» и Privacy Accelerator принимают заявки на хакатон DemHack 5, решающий задачи в сфере приватности и доступа к информации. Хакатон пройдет 24-25 сентября 2022 года в онлайн-формате. Он объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и цифровых художников по всему миру.

Регистрация участников открыта до 19 сентября 2022 года (включительно).

Новое время ставит новые вызовы перед обществом. Сегодня многие СМИ и информационные ресурсы, медиаплощадки и социальные сети оказались под блокировкой или имеют статус «нежелательных». Существуют прямые ограничения на антивоенные высказывания, а некоторые слова просто запрещены. Из-за санкций, которые массово начали вводить западные IT-компании, люди в России оказались отрезаны от получения объективной разносторонней информации, от общения с близкими, от своих данных во многих системах, от облачных архивов, от ресурсов, необходимых им для работы и учебы.

Основные права, в защиту которых поставлены задачи хакатона DemHack 5:

право знать, что происходит, и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

пользоваться интернетом свободно, анонимно и безопасно;

защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того, в какой стране находится пользователь;

объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

иметь свободу слова, право называть вещи своими именами, выражать позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

Новые вызовы — новые задачи и формы их выражения, в том числе художественные. Мы приглашаем присоединиться к работе на хакатоне цифровых художников, дизайнеров, акционистов и создателей произведений в формате digital art. Мы ожидаем, что они смогут дать художественные ответы на актуальные проблемы приватности и доступа к информации, усиления цензуры в СМИ и обществе с одной стороны и культуры отмены по отношению к российским пользователям - с другой, а также показать, как все это влияет на наше настоящее и будущее. Произведения цифрового искусства и диджитал-перформансы помогут привлечь внимание к идеям хакатона и дать им новое прочтение. Отдельно обращаем внимание, что будет предоставлена возможность по созданию искусства в дополненной реальности без специальных знаний разработки!

На хакатоне DemHack 5 будет несколько треков задач. Участники смогут выбрать для реализации одну из из них или предложить свой проект по теме трека.

Помимо специалистов в области цифрового искусства и акционизма, мы как и всегда ждём на нашем хакатоне IT-разработчиков, программистов и специалистов в data science, дизайнеров, маркетологов, журналистов, юристов и общественных активистов, которых волнуют вопросы защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей, приватности и доступа к информации.

DemHack 5 — это пятый хакатон задач в области прайваси и свободы интернета. Он проводится, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях жесточайшего наступления на них.

Заявки на участие в хакатоне принимаются от команд в составе от 1 до 5 человек из всех регионов России, стран СНГ, а также от русскоговорящих (или частично говорящих по-русски) команд по всем миру. Рабочий язык хакатона — русский. Участники могут подать заявку на участие для решения одной из задач, предложенной организаторами, или заявить свой проект, отвечающий идеям приватности и доступа к информации, а также специальным трекам выделенным на хакатоне. Заявки могут подавать как команды, так и индивидуальные участники. Все заявки рассматриваются оргкомитетом и экспертами на предмет соответствия ценностям хакатона и компетенций участников. Релевантные участники допущены к программе.

Лучшие команды получают призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже три набора проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта.

Партнёрами хакатона выступят международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ, среди которых: арт-группа «Явь», Access Now, Russian Hackers, SecurityLab, «Теплица социальных технологий», «ЗаТелеком», Flipper, DRC Group, VPN-love, Amnezia VPN, «Хабр» и другие.

Предыдущие хакатоны (DemHack 1, DemHack 2, DemHack 3, DemHack 4) прошли в 2020-2022 годах. Мы получили сотни заявок от команд и проектов в области Privacy Tech из России и стран СНГ. Мероприятия стали традиционными и ожидаемыми в сообществе, которое с каждым годом расширяется и прирастает новыми участниками и идеями. Ждём вас!