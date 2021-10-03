Штраф за восклицательные знаки и охота за «Умным голосованием» — чем запомнился сентябрь

В первый месяц осени 2021 года власти продемонстрировали весь спектр мер, направленных на преследование людей, выражающих отличную от официальной точку зрения на события политического и социального характера в стране. В первую очередь это, конечно, коснулось сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, активно продвигавших направленную на снижение присутствия во власти партии «Единая Россия» стратегии — «Умное голосование» (УмГ). Кроме блокировки связанных с ней онлайн-ресурсов, привлекались к ответственности люди, делавшие репосты, ретвиты призывов голосовать согласно этой стратегии, глобальные интернет-компании запугивали уголовными делами за неудаление со своих площадок материалов и приложений УмГ, и уголовному же преследованию подверглись его координаторы.

Однако многие другие факты привлечения к ответственности за онлайн-деятельность в сентябре связаны не только с выборами. Так, месяц начался с задержания и ареста бывшего соратника экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) Всеволода Могучева по обвинению в экстремизме (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»). Могучев свою вину не признал. Дело возбудили из-за видеороликов с участием Сергия, речи которого содержат высказывания, разжигающие ненависть в отношении католиков, евреев и иудеев. Всеволод Могучев занимался, в частности, публикацией видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канале и в соцсети.



Не так давно состоялось рассмотрение жалобы на постановление об аресте, но Свердловский областной суд в итоге оставил решение суда предыдущей инстанции в силе. Могучев останется под стражей до 20 октября текущего года.

Силовики задержали в Тюменской области Всеволода Могучева — пресс-секретаря и соратника бывшего схимонаха Сергия. Могучева подозревают в распространении роликов с проповедями Сергия, в которых священник произносил антисемитские воззванияhttps://t.co/XvuYbECz1X — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 1, 2021

В Красноярске кандидата в краевое заксобрание Дмитрия Полушина оштрафовали на 1 тысячу рублей за пост, в котором он высмеял Тину Канделаки, перепутавшую социализм с национал-социализмом, проиллюстрировав публикацию скриншотом из «Википедии», где присутствует свастика. Этого хватило для привлечения Полушина к ответственности за пропаганду нацизма. Также ему грозило снятие с выборов, но краевой суд отклонил иск конкурентов Полушина, объяснив это тем, что решение суда по административному делу ещё не вступило в силу.

Красноярский блогер опубликовал пост с цитатой Канделаки о том, что Путин «сменил курс к национал-социализму», и проиллюстрировал его скриншотом из поисковика.



Теперь он еще год не сможет участвовать в выборах https://t.co/qMeTsiH1wC pic.twitter.com/F4UubNWJ9Y — Медиазона (@mediazzzona) September 1, 2021

Новосибирского активиста Павла Матвиенко задержала полиция, после чего доставила его в Центральный районный суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за картинок, которые полицейские обнаружили на его странице во «ВКонтакте».

Как рассказал сам Матвиенко в интервью SOTA, один из опубликованных постов — фотография женщины с плакатом «Путин — Гитлер», а второй — картинка с надписью, выражающей неуважение к полиции. Штраф активист платить не намерен.

Волжский городской суд в Волгоградской области привлёк к административной ответственности местного жителя за распространение материалов экстремистского содержания, выписав штраф 2000 рублей. Установлено, что мужчина опубликовал на своей личной страничке в популярной соцсети текст, который внесен в список экстремистских материалов, его распространение запрещено.



«Вину в совершении административного правонарушения мужчина признал», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Волжанин пояснил, что действительно разместил пост в социальной сети, однако распространять его не собирался и о том, что текст экстремистский, не знал.

В Ростове сотрудницу штаба кандидата от «Яблока» арестовали на пять суток за стикер «Умного голосования» в сторис Instagram. Белла Насибян была задержана полицией утром у детсада, куда она отвела своего ребёнка.



В отделе полиции №6, по данным «ОВД-Инфо», на неё составили протокол из-за того, что в её сторис был плакат Рябчука с наклейкой «Умного голосования» политика Алексея Навального (часть 1 статьи 20.3 КоАП).



В протоколе «Умное голосование» называлось проектом Фонда борьбы с коррупцией Навального, который в июне по требованию прокуратуры суд признал экстремистской организацией.



Позже областной суд отменил ей арест и назначил вместо него штраф. Сумма, которую она должна выплатить, не называется. По закону районный суд не должен был назначать ей административный арест, так как она является матерью несовершеннолетнего ребёнка. При рассмотрении дела судья сослалась на то, что данных о детях нет в паспорте Насибян. Ждать, когда родственники Насибян привезут в суд свидетельство о рождении, она отказалась.

В Ростове-на-Дону журналистку

и волонтёра команды кандидата

в депутаты Госдумы Александра Рябчука Беллу Насибян посадили на 5 суток из-за видео об «Умном голосовании» в сторис.



У неë маленький сын. Беллу задержали, когда она отводила его в детский сад. pic.twitter.com/2uMbFxd5yD — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 2, 2021

В Челябинске суд взыскал в пользу пенсионерки Галины Гориной 60 000 рублей за незаконное уголовное преследование по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает сотрудничающий с «Сетевыми свободами» адвокат Андрей Лепёхин.

В июле 2019 года на Горину возбудили дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ за репост записи во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском управлении ФСБ.



Позднее следствие не обнаружило в репосте признаков преступления, поскольку Горина «свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает». Уголовное дело было прекращено.



После этого пенсионерка обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Горина требовала взыскать в её пользу 360 000 рублей, но суд в итоге снизил сумму в 6 раз.

Прокуратура Красноярска составила на бывшего руководителя местного штаба Алексея Навального Наталью Петеримову административный протокол по статье о пропаганде экстремистской символики из-за старых фотографий в Instagram, на которых активистка запечатлена с логотипом Алексея Навального — белой буквой «Н», в которую вписан красный восклицательный знак.



Как отметила сама активистка, снимки сделали до того, как штабы Навального объявили «экстремистской» организацией. В своем Telegram Петеримова показала скриншоты фотографий, приложенных к административному делу.

«Для того, чтобы обойти основной постулат права — закон обратной силы не имеет — они изобрели машину времени. Когда сотруднику органов захочется, тогда вы правонарушение и совершили», — комментирует она фразу прокуроров «временем совершения правонарушения является день, когда должностное лицо выявило и пресекло его совершение», хотя де-факто публикации касаются 2018 и 2020 годов.

Проект «Сетевые свободы» опубликовал выдержки из материалов дела, где утверждается, что логотип Алексея Навального «является символикой экстремистской организации: Общественное движение „Штабы Навального“». В деле дается такое пояснение:

«Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь собственно с фамилией политика А. Навального (путем демонстрации буквы «Н»), также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного «прочтения» логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, оповещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения, цели которой предполагают формирование большой аудитории и активные дестабилизирующие действия в России)».

Ленинский районный суд в Красноярске рассмотрит дело в отношении Натальи Петеримовой 8 октября.

❗️Активистку штаба Навального будут судить за восклицательные знаки



Бывшую активистку штаба Навального в Красноярске Наталью Петеримову везут в суд: там рассмотрят административный протокол, который составили на девушку за сторис в Инстаграме с восклицательными знаками. pic.twitter.com/uOqLZiSbgH — SOTA (@SotaVision) September 24, 2021

Жителя Краснокаменска Забайкальского края приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, а также запретили ему в течение 1 года и 6 месяцев размещать комментарии в интернете за призывы к массовым беспорядкам и насилию над сотрудниками правоохранительных органов. В УФСБ края отметили, что злоумышленник полностью признал свою вину.

72-летнюю мать бывшей активистки "Открытой России" Яны Антоновой Зою Шепилову допросили по делу ФБК в статусе свидетеля. «...накануне допроса, — рассказала Антонова, — у нее был гипертонический криз. Такое впечатление, что Следком поставил цель довести ее до смерти. Адвокат Евгений Сащенко, который был с ней на допросе, считает, что он связан с предстоящими выборами в Госудуму и с целью запугивания меня».

В разговоре с «Кавказским Узлом» адвокат отметил, что допрос длился около часа, но она держалась уверенно и дала показания в полном объеме: «Она никакого отношения к деятельности этой организации не имела. Рассказала следователю, что не имеет понятия, что это за организация и чем она занимается», — добавил защитник.



Саму Яну Антонову в октябре 2020 года признали виновной по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России (ст. 284.1 УК). Ей присудили 240 часов обязательных работ. В основу обвинения легли, в частности, проведение одиночных пикетов, репосты в социальных сетях и участие в экологическом семинаре о раздельном сборе вторсырья.

Центральный районный суд Хабаровска смягчил меру пресечения по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) уличному художнику Максиму Смольникову (Xadad). Его отпустили из СИЗО под запрет определенных действий: ему нельзя выезжать за пределы Хабаровска, выходить из дома с 23 до 6 часов и пользоваться интернетом. Под стражей художник находился с 12 мая. Он с женой воспитывает двоих детей.

Статью об оправдании терроризма силовики вменяют художнику из-за поста, опубликованного во «ВКонтакте» в группе Xadad 31 октября 2018 года — в день взрыва, который совершил Михаил Жлобицкий в здании УФСБ в Архангельске.

Позже прокуратура обжаловала освобождение художника, направив в Хабаровский краевой суд апелляционное представление на постановление Центрального районного суда Хабаровска. Ведомство потребовало вернуть Смольникова в СИЗО. Представители обвинения заявили, что он может «скрыться от органа предварительного следствия и суда». В апелляционном представлении сотрудник прокуратуры указал, что наличие малолетних детей у Смольникова не является достаточным основанием для освобождения из изолятора.

⚡⚡Хабаровский художник Максим Смольников (Хадад), которого обвиняют в оправдании терроризма из-за комментария о самоподрыве Михаила Жлобицкого, отпущен из-под ареста. pic.twitter.com/mOhix2kZoT — SOTA (@SotaVision) September 6, 2021

В Тверской области мужчина оштрафован за оскорбление в Интернете сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек разместил в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» комментарий к записи на странице группы «Конаково News» с текстом, в котором содержится негативная оценка представителей группы лиц, объединённых по признаку профессиональной принадлежности, а именно сотрудников правоохранительных органов.



Разместив обозначенный комментарий, мужчина публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении обозначенной группы лиц.



По данному факту в отношении нарушителя межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга принял решение о продлении меры пресечения блогера Юрия Хованского на еще один месяц. Поводом для судебного разбирательства стала исполненная Хованским 10 лет назад песня про теракт на Дубровке («Норд-Ост»). Комику предъявили обвинение в оправдании терроризма, ему грозит до 7 лет тюрьмы.



В конце сентября тот же суд отказал адвокату блогера Никите Тимофееву в удовлетворении жалобы о незаконности возбуждения против него уголовного дела. Защита считает незаконным факт возбуждения дела. В 2012-м году, когда Хованский в стриме спел про «Норд-Ост» и Джохара Дудаева, вменяемая блогеру статья выглядела иначе. Во второй части речь шла только об оправдании терроризма в СМИ, а не во всем Интернете. По логике адвокатов, в таком случае к Хованскому применима только первая часть, а по ней вышли сроки давности.

Суд признал законным возбуждение дела Хованского https://t.co/f9hroXCYtE — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 29, 2021

Жительница Кургана 31-летняя Ксения Тигаева, обвиняемая в экстремизме из-за фильма про скинхедов, выиграла дело в суде. Горожанка пару лет назад добавила в свои видеозаписи во «ВКонтакте» фильм «Россия 88». Кинолента повествует о банде российских скинхедов, которые снимали агитационные расистские ролики и публиковали их в Сети.

Полутораминутный фрагмент более чем часового фильма в 2016 году попал в реестр экстремистских материалов. Курганский городской суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.



Всё началось со звонка участкового в середине июня. Он попросил Ксению подойти в отдел полиции «пообщаться», заметив, что это не телефонный разговор, но добавил, что по поводу соцсетей. После работы они вместе с мужем пришли к участковому. Тот рассказал, что на её странице размещено запрещённое видео «Россия 88», на Ксению составлен протокол.

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде. Ранее министерство решило, что гражданин Беларуси Мирзализаде должен навсегда покинуть страну после того, как его обвинили в возбуждении ненависти из-за шутки.



Как сообщил адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин, суд приостановил действие распоряжения МВД до вступления в законную силу решения суда: ранее комик подал иск к МВД, требуя признать незаконным решение о нежелательности его пребывания, а также бездействие полиции, которая не уведомила его о нем лично.



Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, подлежит депортации. Решение о нежелательности пребывания Мирзализаде мог обжаловать в судебном порядке в течение трех месяцев.



МВД сообщило о нежелательности пребывания Мирзализаде в России в конце августа текущего года. Такое решение ведомство приняло, поскольку комик «в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

Сам комик подал иск против МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в РФ.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию pic.twitter.com/lJVVWB8kKb — lifenews_ru (@lifenews_ru) September 7, 2021

Защищавший журналиста Ивана Сафронова адвокат Иван Павлов сообщил, что покинул Россию.



«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу… Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией», — рассказал он.

Весной Павлову предъявили обвинение в разглашении тайны следствия в связи с делом Сафронова, а суд наложил на него запрет пользоваться интернетом и средствами связи. Обвинение связано с двумя эпизодами: когда Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и когда он сообщил журналистам о появлении в деле показаний секретного свидетеля.

В Казани соратник Навального выплатит 30 тысяч рублей штрафа за рассуждение о законности митингов без одобрения чиновников. Высказывание Олега Емельянова сочли распространением фейковой информации. Приволжский районный суд города признал законным решение нижестоящей инстанции, признавшей его виновным в распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ).



«Сетевые свободы», защищавшие активиста, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении стал видеоролик, в котором Емельянов рассуждал на тему того, что проведение массовых мероприятий соответствует Конституции вне зависимости от наличия формального согласования с властями.



Полиция не согласилась с его рассуждением о трактовке законодательства и посчитала политическую позицию Емельянова фейком. Высказывания активиста, по версии полиции, «способствовали формированию у граждан убеждения в том, что граждане могут беспрепятственно проводить публичные мероприятия, не основываясь на федеральных законах и ограничениях».



Суд пришел к выводу, что распространенная Емельяновым информация «создала угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан».

Другую казанскую активистку, Гульназ Равилову, суд признал причастной к «экстремистской» организации (Штабам Навального). Соответствующий иск подала прокуратура: в ведомстве посчитали, что доказательством причастности девушки к «экстремизму» могут быть посты в её социальных сетях.

Суд в Казани признал активистку Гульназ Равилову причастной к «экстремистской» организации (Штабам Навального). Соответствующий иск подала прокуратура: в ведомстве посчитали, что доказательством причастности девушки к «экстремизму» могут быть посты в её социальных сетях. pic.twitter.com/dV7rA4oOpC — SOTA (@SotaVision) September 22, 2021

ФСБ внесла в список террористических организаций движение «Артподготовка», созданное Вячеславом Мальцевым.



«Артподготовка» стала 35-й организацией в списке. Внесли её туда на основании решения Второго западного окружного военного суда. Движение действовало в основном интернете, за исключением так называемого «поджога сена» на Красной площади, который в итоге не состоялся. Начиналось оно в 2013 году в виде Twitter-блога, затем приступило к освоению других площадок.



Сам Мальцев еще в июне 2017 года уехал из России. В России на него заведено уголовное дело по ч.1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности»), его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Лидер «Артподготовки» прославился за счёт своей онлайн-деятельности, в основном — в YouTube, где выкладывал ролики с жёсткой критикой властей России.

ФСБ внесла "Артподготовку" в список террористических организаций https://t.co/rsxG2jp2WP — rgrus (@rgrus) September 9, 2021

Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алёхину к одному году ограничения свободы по «санитарному делу» — его возбудили после акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.



Суд признал Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ), сообщил её адвокат Даниил Берман. Он пообещал обжаловать приговор. Согласно решению суда, в течение года Алёхина должна быть дома с десяти вечера до шести ура, ей нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.



Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил Берман. Обвинение просило для активистки два года ограничения свободы.



По версии следствия, участница Pussy Riot, как и другие фигуранты дела, призывала выйти на митинг в поддержку Навального в социальных сетях. Из-за этого, как считают следователи, на митинг приехали те, кто должен был оставаться на карантине, что создало угрозу «массового заболевания людей». Алёхина вину не признала.

Активистку Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Обвинение утверждает, что призыв Алёхиной выйти на акцию протеста в Москве 23 января создал угрозу массового заболевания коронавирусом.https://t.co/sLjXW98SgD pic.twitter.com/Gzws2WdrAc — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 10, 2021

Житель посёлка Роза Челябинской области приговорён к штрафу за загрузку фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка». По статье по ч. 1 ст. 354.1 УК (публичное отрицание преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом) он признан виновным с наложением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как мы уже упоминали выше, власти крайне болезненно реагировали на деятельность пользователей, связанную с «УмГ».

Так, к родителям секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельникова из-за его регистрации на сайте «Умного голосования» пришла полиция.



Впервые о визитах силовиков к москвичам из-за регистрации на сайтах Навального стало известно в середине августа. Тогда «ОВД-Инфо» сообщал как минимум о 20 таких случаях. 30 августа проект рассказал, что полицейские обошли или обзвонили уже 1 421 человека в 11 регионах России.

Впоследствии задержания, оказание психологического и административного давления осуществлялось в отношении широкого круга пользователей, кто либо призывал воспользоваться «УмГ», либо был зарегистрирован на соответствующем сайте.

67 членов комиссий, наблюдателей и кандидатов задержала полиция за 3 дня голосования. Причины были самые разные: от якобы ругани матом на избирательном участке до демонстрации «экстремистской символики» «Умного голосования» в соцсетях.

Публикуем полный список таких задержанных🔻 pic.twitter.com/KVzEadDixY — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 20, 2021

Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала Би-би-си, что в иске оспаривается блокировка сайтов navalny.com.



В конце июля Роскомнадзор, сославшись на требование Генпрокуратуры, заблокировал примерно 50 связанных с Навальным ресурсов, в том числе navalny.com и free.navalny.com, которые, по мнению прокуратуры, «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности». Под блокировку попали и сайты соратников Навального Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова и региональных штабов, признанных судом экстремистскими и запрещёнными.

Навальный в своем просит признать действия Роскомнадзора, а также требование Генпрокуратуры незаконными. В карточке суда указано, что заседание назначено на 11.10.2021 г.

❗️Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзорhttps://t.co/YkhAyafuqS — ЧТД (@Chtede) September 13, 2021

Суд в Воронежской области оштрафовал 24-летнего жителя Борисоглебска на 300 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за поста о Михаиле Жлобицком.



По версии следствия, в 2019 году осужденный опубликовал пост, в котором есть «признаки оправдания действий лица, совершившего террористический акт в г. Архангельске в октябре 2018 года». В региональном управлении ФСБ изданию «Горком 36» уточнили, что речь идёт о публикации во «Вконтакте», которая начинается со слов «Этот текст о герое…» и заканчивается фразой «Вечная память Герою».



В пресс-релизе СК говорится, что борисоглебец признал свою вину.

Центральный районный суд Кемерово продлил до 25 февраля арест кемеровскому блогеру, одному из участников проекта «Не будь инертным» Максиму Лаврентьеву.



Заседание проходило в закрытом режиме. Меры пресечения другим фигурантам дела остались прежними: Сергей Каменский — под домашним арестом, Анатолий Садовин — под подпиской о невыезде.

Каменского, Лаврентьева и Садовина обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Кроме того, Лаврентьева и Каменского обвиняют по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), также Лаврентьеву вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).



27 июня 2020 года стало известно, что активисты проекта «Не будь инертным» пропали и сутки не выходили на связь. Позже появился ролик с задержанием одного из блогеров. На видео люди в форме разбивают окно и залезают его в квартиру на втором этаже.



Статью о хулиганстве блогерам вменили из-за конфликта с водителем в ходе рейда по борьбе с неправильными парковками 28 апреля 2020 года: следствие считает, что Лаврентьев и Каменский распылили в сторону водителя и его пассажирки перцовый газ из баллончика. Кроме того, Лаврентьева обвинили по статье о насилии в отношении представителя власти из-за другого эпизода. По версии правоохранителей, блогер распылил перцовый газ в сотрудника кемеровского УФСБ.

Ситуация: сотрудник ФСБ крадет у блогеров камеру и убегает с ней.



Кого будут судить? Конечно, блогеров — по 282-й, за унижение силовиков и разжигание ненависти к ним https://t.co/lD7kNdiSxW — да, сковорода (@eskovoroda) September 16, 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК) на выборах в Госдуму против основателя канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и еще 10 «иных лиц».

Позже стало известно, что Басманный районный суд Москвы отправил его, студентку НИУ ВШЭ и дизайнера предвыборного штаба Анастасии Брюхановой Марию Платонову, а также соратника блогера — Никиту Крещука в СИЗО на два месяца.

❗️В Москве прошел обыск у дизайнера штаба самовыдвиженки Анастасии Брюхановой, Марии Платоновой, – ОВД-Инфо. Сейчас девушка находится в СК, где ее допрашивают в рамках дела по «дадинской» статье. — SOTA (@SotaVision) September 16, 2021

Судя по всему дело «о призыве к беспорядкам в Telegram-канале» будет достаточно объёмным, с широкой географией, большим количеством участников. По версии СК, группа из 11 человек из семи регионов создала несколько телеграм-каналов. Там, считает ведомство, они «размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков в дни единого голосования».

СК проанализировал ролики участников телеграм-каналов и нашел «побуждение к насильственным действиям, адресованные неопределённому кругу лиц».

«Мой родной человек, нормальный мужик русский, сядет в тюрьму за слова, за то, что недоволен властью»



Беременная жена красноярца Алексея Яночкина рассказывает, как проходил обыск, после которого его отправили в СИЗО за переписку в телеграме https://t.co/9akKuYPtOh — Медиазона (@mediazzzona) September 24, 2021

В канале публиковали ролики об акции 18 сентября — на второй день голосования.

Позже одного из задержанных, Антона Федотова — автора телеграм-канала «Протестный Новосибирск», отпустили из изолятора временного содержания. Ему назначили запрет определённых действий. Меру пресечения Федотову избрали по делу о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Мужчина был одним из подписчиков канала «Что-Делать!», на котором, по версии силовиков, и публиковались призывы. По всей вероятности, Федотов репостил публикации к себе в канал.

СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Телеграм-каналhttps://t.co/8sfU4PADjl pic.twitter.com/TxvnniESIR — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 16, 2021

Экс-координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина приговорили к трем годам лишения свободы условно. Обвинение просило два года реального срока. Ворсина признали виновным по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения акций — из-за четырёх «административок» после митингов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала и политика Алексея Навального. По версии обвинения, Ворсин якобы призывал принять участие в акциях в поддержку Навального, в том числе с использованием соцсетей.

Экс-главу штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина приговорили к 3 годам условно. Вот что Алексей рассказывал The Insider: «Я инженер, не думал, что буду заниматься политикой. Но в один момент стало понятно, что если ты не сделаешь, никто не сделает» https://t.co/YrtYcLsz4e — The Insider (@the_ins_ru) September 28, 2021

Но по активистам, прежде всего — бывшим и действующим сторонникам Навального, ударить решили не только правоохранительные органы. Так, соцсеть «ВКонтакте» по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ начала блокировать страницы активистов. Причём далеко не всем из них вынесены какие-либо приговоры, поскольку заведённые против них дела ещё рассматриваются в судах. Об одной такой абсурдной ситуации писала «РосКомСвобода», когда в бан улетел аккаунт челябинской активистки, который она использовала для информирования земляков о театральных премьерах и других городских культурных событиях.

В отношении нижегородца Михаила Иосилевича сняли запрет на пользование телефоном и интернетом. Вместе с этим его заменили на подписку о невыезде. Напомним, дело в отношении Иосилевича возбудили из-за возможного сотрудничества предпринимателя с «Открытой Россией» — организацией, признанной нежелательной на территории РФ.



Шесть месяцев бизнесмен находился в СИЗО, где его продержали в «пыточных условиях». Иосилевича выпустили только месяц назад — в августе текущего года. При этом Московский райсуд запретил ему выходить в Интернет и использовать телефоном. 20 сентября суд поменял меру пресечения.

Ранее бизнесмен заявил о своем желании покинуть страну, чтобы не оставаться в ее особом «правовом режиме». Также он принял решение не подавать аппеляцию в суд, из-за которого он так долго сидел в следственном изоляторе. Подробный материал о деле Иосилевича писала «Медиазона»:

Предприниматель и создатель «Церкви летающего макаронного монстра» Михаил Иосилевич уже три месяца находится в СИЗО из-за чужого пранка. После обыска по этому делу новгородская журналистка Ирина Славина совершила самосожжения возле здания МВД https://t.co/n9wwmNWY4w — Медиазона (@mediazzzona) April 10, 2021

Суд в Новосибирской области прекратил административное дело о фейках, которое завели на жителя Искитима Александра Посных из-за комментария о смертельной опасности вакцины от коронавируса. Дело прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.



Протокол на Посных составили из-за комментария в группе «Подслушано в Искитиме». По версии полиции, под постом о том, как получить сертификат о вакцинации, сибиряк написал комментарий: «Зачем сертификат, если человек после её труп».

В Челябинске против правозащитника, директора организации «Школа призывника» Алексея Табалова прокуратура Ленинского района города возбудила административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Ему вменяют негативную оценку деятельности социальной группы «сотрудники полиции» в «жаргонной», «презрительной» и «ироничной» форме. Инициаторами дела и лингвистическими экспертами выступили сотрудники центра «Э». По версии обвинения, зимой текущего года Табалов писал в своём Telegram «гвардейцы кардинала — изверги и садисты», а также «нормальный человек работать в полицию не пойдёт». Табалов в присутствии адвоката Андрея Лепёхина, сотрудничающего с «Сетевыми свободами», пришёл дать пояснения в прокуратуру, а также заявил в своём Facebook, что та, «действуя в связке с центром Э, хочет лишить граждан права критиковать полицию как важный общественный и государственный институт». Лепёхин, в свою очередь, отмечает, что прокуроры не были готовы принять пояснения и хотели направить дело сразу в суд, но защита настояла на даче подробных пояснений, вручив несколько ходатайств, после чего надзорное ведомство решило взять паузу.

В Чувашии главу «Апологии протеста» судят за древние ссылки на «Открытую Россию», чей сайт уже пять лет как не существует. «На правозащитника составили аж девять протоколов об участии в «нежелательной организации» за посты 2016-2017 годов», — сообщила журналистка «Медиазоны» Юля Сугуева.

«За один протокол Глухова уже оштрафовали на пять тысяч рублей, остальные суды впереди. Если решение вступит в силу, в следующий раз правозащитнику грозит уже уголовное дело — после недавних поправок уголовку могут завести уже после первого протокола, а не после второго, как было раньше», — отмечает она.

Фигуранту «дворцового дела» из Первоуральска Никите Хаитову назначили год ограничения свободы. Его признали виновным по статье о призывах к участию в массовых беспорядках. Прокурор просил назначить обвиняемому полтора года ограничения свободы.

Советский районный суд Казани удовлетворил иск районной прокуратуры о признании члена «Яблока» Гульназ Равиловой «причастной» к деятельности экстремистской организации «Штабы Навального». Прокуратура утверждала, что активистка имеет отношение к штабу Навального на том отношении, что она публично выражала несогласие с преследованием самого Алексея Навального и запретом его организаций в соцсетях, а также оправдывала действия местных активистов Андрея Бояршинова и Тимура Тухватуллина, которых задерживали за акции в поддержку политика.

Уссурийский суд арестовал на 10 суток Ларису Кривоносову, которая играла представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Суд также оштрафовал ее на 1 тыс. руб. за незаконное ношение формы полицейского. На видео на канале BARAKuda актриса была одета в форму представителя МВД, на которой также были знаки различия и символика госструктуры.



Кривоносова также заявила Newsbox24.tv, что её арест связан с тем, что она не находилась дома, так как у нее были другие «инциденты с правоохранительными органами». Согласно карточке суда Кривоносову арестовали на 10 суток за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

В Уссурийске оштрафовали на тысячу рублей и арестовали на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая на ютуб-канале Виталия Наливкина пародировала секретаршу МВД Ирину Волк. Всё из-за того, что она надела полицейскую форму (17.12 КоАП РФ). pic.twitter.com/C63B8VE9dF — Двач (@ru2ch) September 23, 2021

После акции протеста сторонников КПРФ, не согласных с результатами выборов, была задержана депутат Мосгордумы от данной партии Елена Янчук. Её задержали в метро, отследив по камерам.

Депутата Мосгордумы Елену Янчук отследили по камерам (!) в метро и задержали. Причина та же — участие в акции на Пушкинской площади. Школьных стрелков пока отслеживать получается хуже. pic.twitter.com/enC8OECxa0 — Накануне.RU (@nakanuneru) September 24, 2021

Жители Мордовии оштрафованы за распространение экстремистского материала в сети Интернет, сообщает региональное МВД. Как установили сотрудники полиции, 31-летний и 28-летний жители Мордовии разместили в публичном доступе на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик продолжительностью более 4 минут, внесённый в список экстремистских материалов. Публикация находилась в свободном доступе для просмотра и скачивания неограниченным количеством пользователей.



В отношении местных жителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Постановлением суда за совершение противоправного деяния им назначено наказание в виде административного штрафа в размере по 1000 рублей.

Жителя Абакана Виталия Прудкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за посты в военных сообществах во «ВКонтакте», суд усмотрел в них «оскорбление национального достоинства патриотов родины». Экспертиза установила в его высказываниях утверждения о «неполноценности русского народа», а также возбуждение ненависти и вражды к социальным группам «госслужащие, военнослужащие армии СССР, представители правоохранительных органов». Суд усмотрел в этих словах нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

9 и 15 сентября 2021 года Индустриальный районный суд Барнаула оштрафовал Матвея Кочеткова, добавившего видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002» на свою страницу во «ВКонтакте» в 2012 году, и Олега Фельде на 1 тысячу рублей каждого. Данный ролик был внесён в список экстремистских материалов в 2013 году.

Студент ВШЭ и член УИК с правом решающего голоса Антон Лысенко получил 10 суток ареста за твит, в котором позвал Максима Каца прийти на встречу с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Как сообщает SOTA, его арестовали несмотря на отсутствие санкции прокурора города.

Суд в Красноярском крае оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Ларису Бабаеву по статье о «неуважении к власти» за сравнение Владимира Путина с Адольфом Гитлером.



В документе говорится, что Бабаева разместила в своей группе в Viber несколько картинок, которые содержат «неприемлемые обществом сравнительные образы». Среди них было, например, изображение, сравнивающее закон о «неуважении к власти» в России и закон «о нелюбви к фюреру» в нацистской Германии. На ещё одной картинке были изображены Путин и Гитлер с надписью «ученик превзошел своего учителя».



Заявление на Бабаеву написали неназванные местные жители, в суде она заявила, что её оклеветали за активную гражданскую позицию и добавила, что лишь высказывала свое личное мнение. Тем не менее суд признал её виновной в «неуважении к власти» и назначил минимальный штраф, который предусмотрен по этой статье.

Жительницу Красноярского края оштрафовали за сравнение Путина с Гитлером | ОВД-Инфо: https://t.co/8VitJPGWrb — Денис Божинский❌❌❌❌❌ (@leroyD86) September 28, 2021

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им. Речь идет о части первой статьи 282.1 Уголовного кодекса. Помимо Навального, фигурантами стали Леонид Волков, Иван Жданов и ещё несколько человек. По второй части той же статьи («Участие в экстремистском сообществе») проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и другие.

На участника «Митьков», «Колдовских художников» и других культовых арт-сообществ Санкт-Петербурга Кирилла Миллера написали заявление в Следственный комитет России из-за картины, на которой изображено массовое мероприятие, где живые люди несут портреты мёртвых.

По мнению администраторов и пользователей паблика «Воспоминания ветеранов», картина оскверняет символы воинской славы России и оскорбляет память защитников Отечества.

Из-за это картины Кирилла Миллера с выставки «Г.К.Ч.П.» администраторы паблика «Воспоминания ветеранов» настрочили коллективную жалобу в Следственный комитет.

Кто-то (не автор) назвал ее "Нетленный полк".

Ну и вот вам -- доносчики озаботились. pic.twitter.com/DDULujYeEu — Олег Кавун (@watermelonONK) September 30, 2021

В Перми мужчина признан виновным в совершении 4 правонарушений, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на личной странице молодого человека в социальных сетях размещались в свободном для публичного просмотра текстовые комментарии, содержащие нецензурные высказывания, возбуждающие ненависть к отдельной социальной группе людей.



Постановлениями суда гражданину назначены наказания в виде обязательных работ общим сроком в размере 90 часов, а также штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Кемерово в отношении 36-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).



По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стали комментарии кемеровчанки в социальной сети, в которых она оскорбляла христиан и «ругала нецензурной бранью религиозные символы».

Савёловский районный суд Москвы арестовал социолога Бориса Кагарлицкого на 10 суток. Социолога признали виновным в организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Поводом для составления на Кагарлицкого протокола стал анонс акции КПРФ 25 сентября в его соцсетях: власти Москвы её не согласовали, сославшись на ситуацию с коронавирусом.



Кагарлицкого задержали у входа в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) накануне. Он собирался прочитать там лекцию о Карле Марксе.

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Это уже не первый дайджест преследований за «мыслепреступления» в Сети, демонстрирующий очень пёструю картину поводов для привлечения россиян к ответственности за слова или другую онлайн-деятельность. Но очевидно, что стали чаще применяться чуть более «свежие» репрессивные правовые нормы, а не только «антиэкстремистские». Достаточно болезненно власти стали относиться к призывам голосовать каким-то иным способом, не связанным с официальным. Также преследуются попытки привлечь через соцсети единомышленников на несогласованные мероприятия. В некоторых случаях граждане привлекаются «задним числом» за «ретропосты», которые несколько лет назад считались вполне законными. К сожалению приходится констатировать, что правоприменение становится всё более жёстким и всё менее предсказуемым.