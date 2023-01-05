Декабрьский дайджест: Нет такого комментария, который бы не дискредитировал армию

Декабрь ожидаемо продолжил тенденцию всех последующих месяцев текущего года, когда абсолютное лидерство в наказаниях за онлайн-активность держала и держит «дискредитация армии».

Дело украинского певца Игоря Левченко, запостившего 24 февраля в Instagram видео, которое содержит «признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств», закончилось тремя годами колонии общего режима. Красногорский городской суд Подмосковья признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Суд апелляционной инстанции оставил приговор подмосковного суда в силе. После задержания Левченко появилось видео, где он извиняется перед военнослужащими на камеру:

«Ранее я выложил в своем аккаунте в социальной сети инстаграм видео, в котором плохо отозвался о российских солдатах. Данное заявление я сделал, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Затем его отправили в СИЗО.

В тоже время жителя Якутии суд оправдал по делу о гимне Украины, который заиграл у него на смартфоне, когда ему позвонила жена. Участковый полицейский посчитал, что этим мужчинав нарушает ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии). Но суд не увидел подтверждений, что приняв звонок во время нахождения в мобилизационном пункте с мелодией гимна Украины, Егоров каким-либо образом публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации. Кроме того, гимн Украины не внесен в федеральный список экстремистских материалов.

В Татарстане прошли массовые обыски. Ранее многие из тех, к кому пришли силовики, стали известны в республике и стране из-за своей активисткой деятельности.



По делу о ложном минировании (ст. 207 УК) обыски прошлив квартире журналистки Наили Муллаевой, у активистки Элины Ясоновой, а также родителей сооснователя квир-центра «Принятие» Михаила Зайцева.



В тот же день был обыск у жителя Мензелинска Романа Васина в рамках дела об оправдании терроризма из-за видео «Краска и будка для посла России в Польше». В каком статусе по нему проходит Васин — неизвестно. Из постановления, которое есть в распоряжении ОВД-Инфо, стало известно, что это то же дело, по которому ранее заочно арестовали журналиста «Idel.Реалий» Андрея Григорьева. По версии следствия, он разместил видео на канале «Объектив ТВ».



Еще один обыск по делу об оправдании терроризма 1 декабря прошел у члена Ассоциации наблюдателей Татарстана Артура Гиматдинова и в квартире родителей Ильфата Туктагулова, где он прописан. Туктагулов ранее стал героем документального сериала Шаиняна «Квирография» о жизни ЛГБТК-сообщества в российских регионах, как и Михаил Зайцев, у которого также прошел обыск. Туктагулов опасается, что это уголовное дело будет использоваться для преследования и других ЛГБТК-активистов в Татарстане.



На Муллаеву позже составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП, вменив участие в митинге против мобилизации, вменив ей пост в Telegram как призыв к несанкционированной акции. По информации издания, перед задержанием местоположение журналистки установили при помощи биллинга. Потом на неё был составлен ещё один протокол — о дискредитации армии РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Она была арестована на 6 суток по статье о нарушении митинговой статьи.

Полицейские в 6 утра пришли с обыском к родителям экс-координатора воронежского штаба Навального Евгения Карпова. Обыск прошел по уголовному делу о повторном дискредитации армии, сообщил Карпов «7х7».



Силовики изъяли всю технику и взяли с родителей показания. Карпов рассказал, что семья «была в шоке и никаких защитных действий не предприняла». Они не сделали фото постановления и протокола об обыске, не воспользовались статьей 51 на допросе. Полицейские спрашивали, как родители относятся к той «жести, которую Карпов творит на канале».



Ранее на активиста полицейские составили три административных протокола о дискредитации военных. Сейчас Карпов является координатором проекта «Ворнадзор». Он эмигрировал из России год назад.

Бывший участник игры «Что? Где? Когда?» и адвокат Илья Новиков, которого ранее признали «иноагентом» в России, объявлен в розыск по уголовному делу. Карточка Новикова появилась в электронной базе МВД России, первым на это обратило внимание издание «Вёрстка».

В карточке указано, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется. Новиков уже долгое время живет в Украине — по данным СМИ, по меньшей мере с 2012 года. При этом он жёстко критикует российские власти и комментирует события, связанные с военными действиями на Донбассе 2014-2021 г.г., а также начавшейся 24 февраля 2022 года «спецоперацией».

МВД объявило в федеральный розыск адвоката Илью Новикова.



Илья Новиков был защитником в процессах против ФБК, «Мемориала», украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.



По данным ТАСС, с прошлого года адвокат живет и работает в Киеве pic.twitter.com/huA3ioyCNP — Холод (@holodmedia) December 1, 2022

Мосгорсуд провёл закрытое заседание по продлению ареста экс-главе Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обвиняемой в участии в экстремистской организации. Арест активистки до 3 февраля будущего года оставлен в силе.

Экоактивисту из Республики Коми Алексею Семёнову, на которого ранее было заведено уголовное дело о «дискредитации ВС РФ», продлили срок домашнего ареста до февраля 2023 года.

Замоскворецкий суд отказал Илье Яшину в оспаривании статуса «иноагента». В ходе заседания выяснилось, что иностранным финансированием Яшина стали деньги от рекламы на его ютюб-канале.

А 9 декабря Мещанском районном суде города Москвы огласили приговор политику Илье Яшину по делу о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для возбуждения дела стал апрельский прямой эфир на YouTube, во время которого Яшин рассказал о событиях в украинской Буче. Политика приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Адвокат Мария Эйсмонт подала жалобу, попросив отменить вердикт и прекратить дело о «фейках» об армии РФ.

26 декабря Яшина ещё до вступления приговора в законную силу этапировали из СИЗО в колонию. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что политика увезли из Москвы «в другой регион». По некоторым сообщениям, речь идёт об Удмуртии.

Информация от адвокатов: Яшина этапировали в СИЗО -1 Удмуртии (г. Ижевск). Так Илью и его семью (мама как раз записалась на свидание 29-го) поздравили с наступающим Новым Годом. — Илья Яшин (@IlyaYashin) December 27, 2022

Исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарёва МВД объявило в розыск. Против него возбудили уголовное дело, но по какой статье — неизвестно. Обычно так происходит с активными противниками спецоперации, отмечает 66.RU. Комментируя собственный розыск, Климарёв написал, что ни от кого не скрывается и находится в Берлине.

Алтайский журналист Амыр Айташев покинул Россию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале:

«После ужесточения российского законодательства в связи с <…> [спецоперацией] российских вооруженных сил на территорию Украины меня оштрафовали пару раз по новым статьям КоАП и пригрозили уголовным преследованием, выдав официальное предупреждение. Поводом для штрафов стал репост обращения Арнольда Шварценеггера в марте этого года о губительных последствиях <…> [спецоперации] и репост из канала историка Камиля Галеева о губительных последствиях мобилизации для россиян. В связи с этим вынужден покинуть страну, нахожусь сейчас в Турции».

В Архангельске полиция составила протокол по статье о «дискредитации ВС РФ» на сторонницу Навального Ольгу Школину, заочно арестованную в России. Предположительно поводом для административного преследования стали антивоенные записи на странице Школиной «ВКонтакте» (аккаунт заблокирован Генпрокуратурой для пользователей из России ещё в октябре). Активистка вместе с дочерью покинула Россию летом текущего года после того, как её начали преследовать по делу об «экстремизме» штабов Навального и ФБК, а неизвестные повредили её машину.

Хорошевский суд Москвы признал политика и блогера Максима Каца виновным в отсутствии маркировки физического лица — иностранного агента. Судья назначил штраф 15000 рублей. Основанием для штрафа послужили посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале Максима Каца. Защищает его адвокат Ильнур Шарапов.

Как уточняет известный юрист и адвокат Павел Чиков, Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом.

Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию журналистов Александра Невзорова, Александра Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогерки Вероники Белоцерковской. В документах об отказе выполнения запроса объясняется, что Интерпол считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным. Кроме того, в уголовном законодательстве стран, в которых находятся преследуемые, не существует схожей статьи УК. При этом, дружественные России страны все равно могут выдать разыскиваемых фигурантов «антивоенного дела».

Между тем, Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. В сообщении ведомства сказано:

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)».

Рассматривать материалы и выносить приговор будет Басманный суд Москвы, процесс пройдет заочно. «Учитывая, что реальная возможность участия Невзорова в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Невзорова», – заключили в ведомстве.

Суд в Калуге отказался перевести компенсацию, назначенную Ивану Любшину за незаконное уголовное преследование, на счет его отца Виктора — мужчина требовал этого по доверенности сына.



Судья постановил отправить 25 тысяч рублей на счет Ивана Любшина в колонии, где он отбывает наказание по делу об оправдании терроризма.



Из-за дела об оправдании терроризма Иван Любшин находится в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга, поэтому он не сможет распоряжаться средствами от компенсации. При попадании в этот список человеку ограничивают все финансовые операции, блокируют счета и карты.

Компенсация была назначена Ивану Любшину по иску 2017 года. Тогда Калужский суд оправдал его по обвинению в распространении порнографии (ст. 242 УК). При этом мужчине присудили штраф в 400 тысяч рублей по статьям о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) и реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Любшина судили из-за публикаций в 2014–2016 годах в группе «Правая секта радикальных либералов» во «ВКонтакте». В частности, среди публикаций был видеоролик с совместным парадом войск Третьего рейха и Красной армии в Бресте в 1939 году.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» (ПП), руководствуясь международными критериями, считает Михаила Кригера политзаключённым. Его преследуют по делу об оправдании терроризма из-за поста двухлетней давности.

В середине декабря в Черёмушкинском районном суде Москвы прошло заседание, на котором защита активиста пыталась оспорить заключение его под стражу, а также просила мягчить меру пресечения, сменив ее на домашний арест или запрет определенных действий. Обвинение, в свою очередь настаивало, что он может скрыться от следствия. Суд не стал менять меру пресечения, и Кригер останется под арестом до 2 февраля 2023 года.

Позже Кригеру утяжелили обвинение. Помимо статьи об оправдании терроризма, ему добавили обвинение в возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия — п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. По уточнённой версии обвинения правозащитник возбуждал ненависть и угрожал применением насилия социальной группе «сотрудники ФСБ России», а также оправдывал террористическую деятельность тем, что «посягал на жизнь Путина — убийством через повешенье».

На суде Кригер сказал:

«Сейчас всё, как в какой-то такой дурной сказке. Всё упирается только в существование одного злого волшебника. И буквально как в сказке, или как в каком-то фильме, сказочном, опять же, всё происходит по воле одного злого колдуна, скажем так. Как-то так я оцениваю ситуацию».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о запрете к распространению песни Оксимирона «Ойда». По мнению питерских прокуроров, в композиции «позитивно оценивается отделение части территории РФ», а также выявлены призывы к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности» страны.

Также на днях прокуратура Адмиралтейского района СПб передала в суд дело о «призывах к нарушению территориальной целостности РФ». По вменяемой ему статье предусмотрен штраф от 70 до 100 тысяч рублей для граждан и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц.

Публичные призывы к сепаратизму нашли в клипе рэпера Oxxxymiron*.



Выводы были сделаны на основании лингвистической экспертизы, которую проводил СПбГУ:https://t.co/RM1rw447ze#Oxxxymiron #рэп #звезды



*Внесен Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагента. pic.twitter.com/psdKhB1gxr — @kpru (@kpru) December 28, 2022

На жителя Коми завели первое в стране уголовное дело за «поддержку» взрыва на Крымском мосту.



Никиту Тушканова из Сыктывкара подозревают в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) — до 7 лет тюрьмы. ФСБ пришла к нему с обыском. Поводом стал пост с кадром горящего Крымского моста и «положительной реакцией» на ЧП.



«Читатели его предупреждали, что писать такое в нынешней России небезопасно — кто-нибудь настучит, но тот предупреждение проигнорировал», – отмечает Telegram-канал «ЧТД».

Сыктывкарский городской суд отправил его в СИЗО до 5 февраля 2023 года. Росфинмониторинг внёс его в реестр экстремистов и террористов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить преподавателя уральского техникума Артёма Изгагина из-за проукраинских записей в соцсетях:

«Убежден, что бандеровцу, называющему россиян «скотами», не место в образовательном учреждении. Чему он может научить детей? Направляю обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву».

Внимание на него обратили после того, как уральская команда Владимира Соловьева опубликовала пост о нем, приложив фотографии преподавателя в вышиванке, с украинским флагом и с пластинкой Аллы Пугачевой.

На Изгагина также составили протокол по ч. 1 ст 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил»). Дело направили в городской суд. Мужчине грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Однако у эксперта другое мнение. «Заключение по этому делу согласилась сделать кандидат филологических наук, аккредитованный эксперт-лингвист Роскомнадзора Елена Новожилова, ранее выполнявшая экспертизу высказываний Юрия Шевчука, которую адвокат музыканта приобщал в Советский суд Уфы. Проведя лингвистическое исследование, Новожилова пришла к выводу, что призывов к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в постах Изгагина не содержится», – передают «Вечерние ведомости» в своем официальном телеграм-канале.

Рассмотрение дела Изгагина состоится 11 января следующего года.

Главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканова, а также ехавших с ней в машине активистку и журналиста проекта «Разоблачено» задержали под Сызранью в Самарской области. Машину, в которой ехали активистки, остановили сотрудники ДПС, сказав, что есть основания полагать, что они перевозят наркотики, рассказала Цуканова. После этого машину обыскали, у активисток забрали документы и отвезли их в отдел полиции в Сызрань.



Позже Цуканова рассказала, что в отделе полиции им сообщили, что они задержаны, но причину не назвали. «Если вас доставили, значит, вы в чем-то виноваты», – сказали полицейские, пояснив, что ждут рапорта от сотрудника ДПС.



Цуканова предположила, что задержание связано с их деятельностью. «Мы готовили очень серьезные документы, которые касаются сотен людей. И не может это быть совпадением», – сказала она.



В конце ноября против неё было возбуждено уголовное дело, а социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу совета по требованию Генпрокуратуры. Группа по-прежнему доступна через VPN, кроме того, у движения есть каналы в телеграме и аккаунт в твиттере.

Позже полиция составила протокол о распространении экстремистских материалов в отношении ехавшей с Цукановой Светланы Беловой по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Поводом для возбуждения дела стал пост в ее соцсетях с цитатой еврейского духовного лидера и руководителя Хабада Менахема-Мендла Шнеерсона. О какой именно фразе Шнеерсона идет речь, она не уточнила, но отметила, что эту цитату признали в России экстремистской в 2002 году.

Белову потом оштрафовали на 3000 рублей.



Ранее «Совет матерей и жен военнослужащих» требовал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На организованную 25 ноября встречу с Путиным представительниц этого общественного движения, как и участниц общественной организации «Комитет солдатских матерей», не пригласили. Участницы движения ранее говорили, что президент встретится с «подставными» матерями, которые не будут задавать неудобных вопросов.



«Совет матерей и жен военнослужащих» — неформальное общественное движение, созданное после того, как началась мобилизация российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц — родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.

В Архангельской области прошёл обыск у экоактивистки Елены Калининой. Как сообщили её дети:

«Сегодня утром домой к Калининой Елене Сергеевне приехала полиция с обыском, после они увезли ее в неизвестном направлении, вероятно, в Архангельск. Мы не знаем, где наша мама и что с ней».

Елену уже дважды штрафовали по статье о «дискредитации ВС РФ» из-за антивоенных комментариев во «ВКонтакте». В 2018-2020 годах женщина активно участвовала в противостоянии против строительства мусорного полигона на Шиесе.



На Елену Калинину заведено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Дискредитация ВС РФ», сообщил «Cоте» источник. По этой статье женщине грозит до трёх лет.

Её мужа тоже забрали – прямо с работы, с суточной смены. Романа Цепнина отвезли в отдел полиции в соседних Холмогорах и забрали телефон.

Ломоносовский суд Архангельска 9 декабря избрал Елене Калининой меру пресечения, назначив ей запрет определенных действий. Калининой нельзя пользоваться телефоном и интернетом, получать и отправлять почту и посещать общественные мероприятия.

Басманный районный суд Москвы продлил Владимиру Кара-Мурзе арест еще на два месяца — до 12 февраля будущего года.Владимира Кара-Мурзу обвиняют по статьям о распространении «заведомо ложной» информации об армии РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о государственной измене (ст. 275 УК).



Недавно политику запретили общаться по телефону со своими детьми. Такое постановление вынес следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Андрей Задачин.

1/7. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Андрей Задачин вынес постановление, запрещающее мне звонить детям. pic.twitter.com/h2u8LqSjt2 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) December 24, 2022

В пермском филиале Высшей школы экономики из-за «антиспецоперационных» постов уволили доцента университета Динару Гагарину. В них руководство вуза обнаружило ненормативную лексику, а также «информацию, дискредитирующую войска России». «Родители считают поведение Гагариной аморальным и усматривают риск негативного влияния на детей», — говорится в приказе об увольнении, который опубликовала доцент.

Комментируя свое увольнение, Гагарина еще раз осудила «спецоперацию»:

«Весь филиал при делах. Серьезные люди со степенями и должностями занимаются абсурдной хренью. <...> Все это было бы очень смешно, если бы не <спецоперация>. Аморальная <спецоперация>, которую аморально и официально поддержал университет, а теперь доказывает, что преподаватели совершают аморальные поступки, осуждая её».

Гагарина добавила, что в университете у нее сохраняется еще одна должность, с которой уволить ее «никак не решатся».

Также она подала в суд, чтобы признать увольнение незаконным.

Система распознавания лиц в Москве запуталась в азиатской внешности и приняла случайного киргиза за разыскиваемого мужчину, пишет Baza. Полицейские были уверены, что задержали в отделении «Сбера» на Химкинском бульваре Дмитрия Куприянова, которого УФСИН Якутии объявила в федеральный розыск. Но уже в отделении выяснилось, что полицейские по ошибке взяли Абдульбасира Эрматова — гражданина Киргизии. Пробив Эрматова по всем базам и, удостоверившись, что задержанного никто не ищет, полицейский отпустили его домой.

Напомним, это уже не первый случай ложного срабатывания систем распознавания лиц. Плюс к этому, данную технологию власти часто используют для задержания участников митингов, известных активистов и политиков.

Главный редактор издания «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. По словам его ближайшей родственницы, 72-летнему журналисту вменяется репост видео с человеком, представляющимся «азовцем» и рассказывающем о действиях российской армии.

В Саратовской области на двух подростков возбудили административное дело за юзерпик. Протокол об административном правонарушении выписали на 16-летнюю Настю и 16-летнюю Софью, студенток Энгельсского медицинского колледжа. Полицейские заинтересовались аватарками девушек в Telegram — там были картинка, посвященная так называемому «А.У.Е.».

Два года назад Верховный суд признал движение экстремистским, поэтому на студенток оформили протокол по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». Девушкам могут грозить штрафы или арест до 15 суток.

МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей группы анонимных художников «Партия мертвых» Максима Евстропова. Об этом со ссылкой на базу силового ведомства пишет «Медиазона».



Согласно карточке розыска, Евстропова разыскивают по уголовной статье. Ранее стало известно, что он стал фигурантом дела об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК). Силовики провели у него обыск.



Партия мертвых — группа анонимных художников, известная своими акциями в масках с черепами. В марте участники объединения провели на кладбище перфоманс «Русские русских не хоронят» и «Своих не бросаем (только их трупы)».

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских написал донос на участника группы «Каста» Владислава Лешкевича, более известного как Влади. Поводом стал новый «антиспецоперационный» альбом рэпера.



По мнению депутата, вышедший 9 декабря альбом «Длится февраль» «переполнен презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам», а сам исполнитель стремится «урвать дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности».



Он также подчеркнул, что считает новую работу Влади «творческой шелухой» и «оскорблением подвигов наших воинов»:

«Потому не отреагировать, пускай и эмоционально, нельзя. Запросы в отношении рэпера Влади сделаны. Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры».

«Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья», — написал Альшевских.

Суд в Омске приговорил археолога Евгения Круглова к восьми месяцам исправительных работ по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию.

В мае мужчина опубликовал пост о трагедии в Буче. 22 июля ОМОН и «оперативники» увезли Круглова на допрос прямо из археологической экспедиции в лесу в Тюменской области.

Сначала археолог был под подпиской о невыезде, но меру пресечения изменили на заключение под стражу. Это случилось после того, как Круглова задержали сотрудники ФСБ во время попытки покинуть страну на поезде, следующем до Минска.

Верховный суд Республики Саха — Якутия отменил решение о штрафе за «дискредитацию армии» журналисту Тимофею Ефремову. Суд вернул дело на новое рассмотрение.

Суд первой инстанции посчитал «дискредитацией Вооруженных сил России» слово «фронт», которое журналист употребил в комментарии для телеканала «Дождь». По логике суда, фронт бывает только на войне, а в СВО есть только «линия соприкосновения». В результате Якутский городской суд назначил Тимофею штраф в 30 тыс. рублей.

Глава МО «Литейный» (Санкт-Петербург) единорос Павел Дайняк попросил прокуратуру проверить депутата «Яблока» Сергея Трошина. Это один из первых известных доносов по закону, подписанному Путиным 5 декабря, сообщает The Village.



К Дайняку обратился неизвестный человек, который сообщил, что Трошин занимается «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений с применением с применением информационно-телекоммуникационных сетей».



«Я не думаю, что донос — это инициатива руководства муниципального совета, не думаю, что они что-то сами выискивали, но они с удовольствием использовали подачу, которую сделал этот человек», — сказал Трошин изданию «Агентство».

Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. Ему предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. Его обвиняют в финансировании экстремизма за донат ФБК — это первое такое дело.



Сейчас Заякин находится не в Россииhttps://t.co/plC2I6KU4j pic.twitter.com/baQiGzfeiB — Холод (@holodmedia) December 14, 2022

Второй протокол за дискредитацию армии составили на ярославского экоактивиста. Ему сожгли машину после «антиспецоперационных» высказываний.



В декабре Андрей Акимов опубликовал соответствующую картинку во «ВКонтакте» и комментарий. Под постом он назвал сторонника «спецоперационных» действий «трусом и предателем». Общественник сообщил «7х7», что за это на него составили протокол (статья 20.3.3 КоАП РФ).



Полицейская в протоколе отметила, что целью войны «является уничтожение государства, народа, отторжение части территории» страны, а военная операция на Донбассе «направлена на защиту их жителей, подвергающимся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, защиту поддержания международного мира и безопасности». По ее мнению, именно украинская армия ведет войну.



В ноябре горожане собрали 50 тыс. руб. на первый штраф Акимову за дискредитацию армии (20.3.3 КоАП РФ). Он опубликовал пост о митинге против мобилизации. После этого неизвестные сожгли ему машину. По мнению Акимова, к поджогу мог быть причастен сотрудник Центра «Э».

Жителя Красноярского края, призывавшего не получать повестки о мобилизации, оштрафовали на 15 тысяч рублей по ч.1 ст.20.3.3. КоАП.



В постановлени суда говорится, что «во время диалога с участниками группы Р. неоднократно опубликовал изображение, содержащее текстовую информацию с заголовком «МОГИЛ-изация», в котором содержится призыв отказываться от получения повесток». Все это происходило в группповом чате Viber, в котором состоит 1949 человек.



По мнению суда, изображение направлено на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан и может препятствовать их использованию, поскольку подрывает авторитет, имидж и доверие к военным комиссариатам, которые являются частью вооруженных сил. Суд также сослался на установленный законом запрет пропаганды войны.



С учетом признания вины и наличия у Р. двух несовершеннолетних детей, суд назначил наказание ниже низшего предела.

На жительницу Читы Нелли Лосеву завели административку из-за лайков под постами в «Одноклассниках» о принадлежности Крыма и знаменитым высказыванием о Путине.



Ранее её сына Ивана Лосева оштрафовали на 30 000 рублей за пересказ сна с Зеленским в Instagram-сторис.

К продавцу с «Авито» вместо покупателей куртки пришли полицейские с повесткой, и тут же увезли в военкомат на мини-медкомиссию, рассказал корреспонденту «Воздуха» москвич Алексей Марикуца. Всё, на что ему удалось сторговаться с военкомами — те дали неделю отсрочки на сборы.

Управление Минюста по Краснодарскаму краю потребовало лишить статуса адвоката Михаила Беньяша из-за постов в его телеграм-канале, в которых он высказывался о сотрудниках Минюста и критиковал адвокатуру. Об этом сообщил сам Беньяш, опубликовав представление Минюста.

Минюст в документе приводит краткое описание шести постов Беньяша, в которых он, по мнению министерства, «подрывает авторитет адвокатуры» и «задевает честь адвоката». В одном из постов Беньяш, комментируя свое признание «иностранным агентом», называет представителей Минюста идиотами и заявляет, что не будет ставить плашку «иноагента».

В другом он пишет о новой форме отчета для «иноагентов» и заявляет при этом, что «недуг у клерков Минюста прогрессирует».

Еще один пост Беньяша посвящен адвокатуре с «несменяемыми и никем невыбираемыми президентами», «портретами Сталина в кабинетах» и «тайными окладами». Сам Беньяш отмечает, что это уже не первая попытка лишить его статуса адвоката, и он готов к очередному разбирательству.

Михаил Беньяш защищал в судах оппозиционеров, участников митингов, а также представлял интересы бойцов Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине. Ранее из-за постов в телеграм-канале на него возбуждали административные дела о «дискредитации» российской армии.

Десятиклассницу и музыканта из Читы обвиняют в оправдании терроризма из-за поста о поджогах в военкоматов. В конце октября на окраине Читы задержали четырех молодых людей — они нарисовали в гаражах граффити «Смерть режиму». Силовики отобрали у них телефоны и обнаружили телеграм-каналы на сто с лишним подписчиков.



В них десятиклассница Любовь Лизунова и музыкант Александр Снежков публиковали интервью с анархистами, колонки о пропаганде и обозревали акции антифашистов. Но силовиков заинтересовал пост, в котором Лизунова написала, что положительно относится к поджогам военкоматов.



Молодых людей обвинили в оправдании терроризма, внесли в реестр Росфинмониторинга, заблокировали счета, а Лизунову перевели на домашнее обучение. Следствие считает, что девушка может распространять анархистские взгляды среди одноклассников.

Школьницу из Ростова-на-Дону заставили удалить опрос о необходимости ремонта в школе. Ученица гимназии № 19 выложила на своей закрытой страничке во «ВКонтакте» опрос и спросила подписчиков, нужно ли делать ремонт в школе. По словам учащихся, в туалете разбитые, не закрывающиеся двери, «советские раздевалки», коридоры выкрашены дешевой краской и т.д.



Как выяснили журналисты, в опросе успели проголосовать 13 человек. После публикации поста школьнице написала классная руководительница и потребовала удалить пост «подобру-поздорову». Ученица возразила, что в этом нет ничего предосудительного. В ответ преподавательница потребовала «не лезть ни в политику, ни в школу». Якобы так «лучше будет для всех». Также школьницу вызвали на «отдельный разговор».

МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана. По какой именно уголовной статье его разыскивают, неизвестно.

Гельман — один из энтузиастов продвижения современного искусства в России. Он принимал участие в открытии пермского музея современного искусства PERMM, где долгое время был директором. В октябре 2012 года на месте закрытой галереи на Винзаводе открылась новая выставочная площадка Марата Гельмана — продюсерский центр «Культурный Альянс». Площадка специализируется на показе в Москве искусства из российских регионов и стран СНГ — здесь уже прошли выставки, давшие актуальный срез искусства Казахстана, Ижевска, Перми. До самого своего закрытия в 2015 году галерея «Культурный Альянс» была значимой в Москве площадкой, специализировавшейся на представлении регионального искусства в столице.

Прокурор запросил обвиняемому в распространении «фейков» про российскую армию кочегару из Вологды Владимиру Румянцеву шесть лет реального лишения свободы. Поводом для преследования 61-летнего мужчины стали посты в соцсетях о погибших в Украине мирных жителях. Кроме того, Румянцев распространял информацию о «спецоперации» через радиоточку у себя в квартире. Вину он не признал.

Вологодский городской суд признал его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. По ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, осудив на три года лишения свободы в колонии общего режима.

Ленинский суд в Ростове-на-Дону заочно заменил условный срок активистке ликвидированной «Открытой России» Анастасии Шевченко на реальный.



Она стала первой в России обвиняемой по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Ей вменили в вину два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.



В 2021 году активистку приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Позже адвокаты добились смягчения наказания до 3 лет. В сентябре МВД России объявило Шевченко в розыск. Тогда она сообщила, что находится в США из-за премьеры документального фильма Anastasia, где рассказывается история ее преследования.

Прокуратура хочет заочно осудить майора полиции в отставке Олега Кашинцева по ч.2 ст.207.3 УК за 6 постов с жесткой критикой действий российской армии в Украине, которые он разместил весной этого года. Из доказательств обвинения – письмо генерала Игоря Дылевского о том, что ничего предосудительного российские войска в Украине не совершали. Олег Кашинцев – майор полиции в отставке. Ещё до 24 февраля он выступал в защиту политика Алексея Навального, а потом высказывался против «спецоперации». Как и в случаен с Невзоровым, Интерпол отказался от его экстрадиции.

2-й Западный окружной военный суд в Москве признал активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества «Левое сопротивление» и призывах к терроризму. Её приговорили к девяти годам лишения свободы.



По версии следствия, Полюдова «негативно относилась к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и её федеративному устройству». В связи с этим она создала оппозиционное движение, члены которого вели паблики в социальных сетях и проводили публичные мероприятия, якобы «направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции». В частности, Полюдова и ее знакомые поддерживали крымских татар, обвиняемых по делам о членстве в запрещенном в России религиозном движении «Хизб ут-Тахрир».



«Ужас, как только пережить такое, – прокомментировала приговор мать активистки Татьяна Полюдова. – Дарья, конечно, держится, она молодец. Но это самый цветущий возраст для женщины, а она проводит его в застенках. Очень тяжело это осознавать».

Верховный суд Калмыкии увеличил срок наказания по делу о военном фейке. Апелляционная инстанция удовлетворила протест прокуратуры и исключила из приговора возможность назначения наказания ниже низшего предела, установленного частью 2 статьи 207.3 УК и назначила Алтану Очирову вместо трех лет лишения свободы новое наказание в виде пяти лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать государственные и муниципальные должности сроком на 3 года. Защитник Алтана Очирова адвокат Игорь Колдунов сообщает, что Очиров готов добиваться признания своей невиновности в кассационной инстанции.

Против бывшего преподавателя Белогорского техникума (Республика Крым) Андрея Белозерова возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Белозерова.

Поводом для дела стал пост Белозерова от 9 октября, в котором говорилось, что российская армия восемь лет бомбила ««невинных детей и женщин Украины на Донбассе, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка», а последние полгода «бомбит украинские города и убивает украинских жителей». У Белозерова уже был один протокол по административной статье о «дискредитации» армии в сентябре — поводом для этого стала видеозапись, на которой он с несколькими студентами смотрел ролик с украинской песней про беспилотник «Байрактар». Его обвинили также в демонстрации нацистской символики и арестовали на 13 суток.

В конце октября Белозерова снова обвинили в распространении нацистской символики из-за поста с украинской песней «Червона калина» во «Вконтакте» и арестовали на 14 суток. К следователю Белозеров, как пишет «ОВД-Инфо», пришел после того, как тот вызвал его по телефону. Центральный районный суд Симферополя в качестве меры пресечения избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Полиция и ФСБ в Астрахани пришли за родителями эмигрировавшего на фоне мобилизации блогера Василия Шевцова. Он предполагает, что преследование родителей связано с его постами в телеграме и роликами на ютюбе с критикой Путина и «спецоперации».

Хамовнический суд Москвы оштрафовал экс-чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова за игнорирование им указания «иноагентства». Решение было вынесено еще 12 декабря судьей Мариной Фильченко, однако само решение все еще не опубликовано. Статья предполагает штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Рано утром 26 декабря прошёл обыск у архангельской активистки Олеси Кривцовой по статье 207.3 («фейки об армии»), после чего её доставили в Следственный отдел Архангельска по Исакогорскому округу.



Позже выяснилось, что заведены два дела — о «дискредитации ВС РФ» и «оправдании терроризма». Скорее всего, речь идёт об «антиспецоперационных» сторис девушки в Instagram, а также о публикации информации о взрыве на Крымском мосту.



28 декабря в Приморском районном суде Архангельской области, куда девушку доставили в наручниках, прошло судебное заседание об избрании меры пресечения. Прокурор потребовал отправить девушку под стражу на два месяца, но суд вынес решение о запрете определённых действий — девушке нельзя будет пользоваться телефоном и интернетом, а также получать почту.

В Ленинском районном суде отложили заседание по делу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого обвиняют «дискредитацию российской армии» за пост в Facebook. Рассмотрение дела отложили из-за неявки представителей административного органа. В следующий раз его рассмотрят только 13 января.

В городе Карталы Челябинской области 17-летнюю школьницу оштрафовали на 30 тысяч рулей по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил России. Девушка расклеивала листовки по городу с пацифистской символикой, фотографировала их и отправляла снимки в телеграм-канал, в котором собирали информацию о подобных акциях по всей стране. Адвокат Андрей Лепехин будет обжаловать решение комиссии по делам несовершеннолетних.

На Камчатке из-за публикаций во «ВКонтакте» возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму в отношении 20-летнего сталиниста и члена местного комсомола Андрея Калинина.



Поводом для возбуждения дела в том числе стал комментарий Калинина со словами «Казнить нельзя помиловать» к посту о депутате думы Петропавловска-Камчатского Борисе Лескове, которого в 2021 году исключили из «Единой России» из-за вождения в нетрезвом виде, пишет «ОВД-Инфо».



В постановлении о привлечении Калинина в качестве обвиняемого также говорится, что комментарий коммуниста о Лескове «сопровождал смайл, описывающий злость», отмечает издание «Вот Так».



Кроме того, Калинина обвинили в публикации постов с призывами свергнуть «антинародную власть» и «капиталистический строй», а также «рубить на корню» последний.



Калинина задержали 15 декабря. Во время следственных действий у него изъяли паспорт гражданина СССР, которым он пользовался как основным, рассказал он. Сейчас сталинист находится под подпиской о невыезде.



Накануне Калинина добавили в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

К родителям ещё одного политэмигранта пришли силовики. В вологодской квартире Евгения Доможирова провели обыск по делу о военных фейках. Позднее он уточнил, что обыск завершился и «в целом был формальным». «При проведении не жестили, хотя нервы болеющей теще потрепали», – написал Доможиров.

дело заведено из-за моих постов с 14 июля по 18 августа, т.е. на улице Псковской в Вологде я не был к этому моменту уже почти три месяца.https://t.co/7PLYDnPaLw

Какой-либо информации сейчас нет, телефон тещи не отвечает. — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) December 28, 2022

Горсуд Осинников (Кемеровская обл.) признал 32-летнюю спортсменку Оксану Ронжину виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). На нее составили протокол за короткий ролик Instagram, на котором были люди, сидящие на бронетехнике, и надпись, критикующая армию РФ, а также Владимира Путина. Об этом сказано в решении суда, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо.



Надпись сопровождалась украинским флагом. Протокол составил майор полиции по фамилии Червяков. Судья Ксения Раймер-Шмидт сочла ролик «дискредитацией» ВС РФ и оштрафовала женщину на 30 тыс. рублей.



Ронжина открыто выступает против «спецоперации» в соцсетях. Она хотела уехать еще в 2016 году перед рождением дочери, чтобы у девочки было двойное гражданство. Но тогда ее не поддержали ни муж, ни близкие, теперь она чувствует себя виноватой, что не уберегла дочь от случившегося, рассказала женщина Тайге.инфо.

Прозаика Павла Черкашина исключили из Ханты-Мансийского отделения Союза писателей России за критику «спецоперации» в Украине.



По мнению председателя организации, Черкашин клеветал на вооруженные силы России, публикуя лозунги «Нет <спецоперации>» и выступая против мобилизации. При этом сам Павел Черкашин является ветераном боевых действий на Северном Кавказе и даже имеет благодарность от Владимира Путина.

Трех жителей Крыма арестовали на 11, 12 и 13 суток за громко включенную в машине песню «Червона калина», обратила внимание «Медиазона». Двум из 3 задержанных вменили «дискредитацию армии» и демонстрацию нацистской символики, попутно оштрафовав на 30 и 35 тысяч рублей.

Росфинмониторинг внес ростовского журналиста в перечень террористов и экстремистов из-за фейков про армию. Журналист Сергей Резник — фигурант трех уголовных дел. В 2021 году полицейские объявили его в розыск по делу об оправдании нацизма за рассуждения об отношениях между СССР и Германией. В июле 2022 года ФСБ возбудила на него дело за фейки об армии из-за постов о боевых действиях в Украине.

Стало известно, что в уголовном деле нижегородского активиста Ильи Мясковского, обвинённого в «дискредитации» ВС, появилось судебное заключение ООО «Центр экспертизы и оценки ”ЕСИН”», инициированное следственным управлением нижегородского МВД. Эксперты сочли, что факт размещения постов в соцсети в открытом доступе для широкой аудитории говорит о публичности действий авторов, а само публичное обращение носит характер общественно-политической деятельности. «Поэтому перед нами не просто побуждение одного частного лица к другому частному лицу что-то совершить, это именно публичные призывы»,— говорится в исследовании, где также делается вывод, что публикации являются антиконституционными.

Правозащитника Андрея Ивашева перевели из СИЗО под домашний арест. Суд поместил Андрея Ивашева в СИЗО в марте 2022 года. Следователи возбудили на него дело за призывы к экстремизму в интернете: правозащитник якобы оставил три комментария, в которых призвал убить главу Коми.

Под конец года в семи российских регионах прошли обыски в рамках уголовного дела о «фейках» против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва.



В Москве силовики пришли к троим муниципальным депутатам: Михаилу Лобанову, Владимиру Залищаку и Сергею Цукасову. Также обыски идут у «администраторов ряда Telegram-каналов».



В правоохранительных органах уточнили, что с обысками пришли к людям, которые принимали участие в «Съезде народных депутатов», который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, и тем, кто выдвигался в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы «ВыДвижение».



Происходящее прокомментировала экс-мундеп Юлия Галямина:

«Боже мой, обыски у людей по делу Пономарева, которые никакого отношения к Пономареву не имеют и многие из которых призывы и действия Пономарева осуждают. Всего 7 человек по всей стране. Нашла точную информацию об обысках у моих друзей — Михаила Лобанова, Владимира Залищика и Сергея Цукасова. Михаил при этом остается в России.



Это уже не первая серия обысков. Силовики придумали универсальное дело, по которому готовы зайти в дом каждому.



Выдержки всем, у кого незаконные обыски».

Позже стало известно, что обыск прошёл у у журналиста 72.ru Артура Галиева, а главного редактора 86.ru Никиту Кифорука сняли с поезда. Анонимный канал 112 выложил фото с обысков у бывшей координаторки штаба Навального в Ижевске Резеды Абашевой.



Сам Пономарёв «Cоте» сказал следующее:

«Что касается уже третьей волны обысков и задержаний, то ничего не изменилось: про некоторых людей, к которым пришли, я что-то слышал, про большинство – ничего. Цукасов был на Съезде Народных депутатов, но он не в России. Лобанов в России, но он не был делегатом Съезда и я с ним не знаком, хотя его политическая позиция мне весьма нравится. В любом случае, ни с одним мы не связаны какими-то ни было рабочими отношениями».

Также на Пономарёва было заведено ещё одно дело — о распространении фейков. Экс-депутата Госдумы обвиняют в распространении лжи о российской армии. Минюст РФ в этом году включил Пономарева в список иноагентов.

30 декабря соратники Андрея Пивоварова сообщили, что политика этапировали из Краснодара и Новый год он встретит в вагоне для заключённых. «Подарок от властей к празднику», — написала команда оппозиционера. Напомним, в июле суд в Краснодаре назначил Пивоварову 4 года колонии по делу об осуществлении деятельности «Открытой России», объявленной Минюстом «нежелательной» организацией.

На акушера-гинеколога Юлиану Абаеву, которая в эфире «Дождя» прокомментировала новость о создании банка спермы мобилизованных, написали донос с требованием проверить её высказывания на предмет «дискредитации» армии и уволить из клиники «МедикСити», в которой она работает.



В письме, пришедшем на электронную почту клиники, отправительница по имени Анна Коробкова, обращаясь к руководству, сообщила, что она подала заявление в полицию о возбуждении против Абаевой административного дела о «дискредитации» армии и потребовала уволить Абаеву, «чтобы не дискредитировать клинику».



Конкретных слов врача, послуживших поводом для обращения, Коробкова не привела, отметив, что «деяние» Абаевой она подробно описала в заявлении в полицию. Кроме увольнения, Коробкова также потребовала передать на запрос полиции все данные Абаевой — «характеристику, паспортные данные и прочие». В письме Коробкова написала:

«Я всецело поддерживаю специальную военную операцию вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Я против любого нарушения закона».

В эфире «Дождя» Абаева прокомментировала новость о том, что семьи мобилизованных смогут получить квоты на бесплатную заморозку спермы. «Я думаю, что вполне реально [создать такой банк], потому что этот проект не такой уж дорогостоящий. Если сравнивать с военными действиями, то это достаточно недорогая процедура», — сказала Абаева.



По ее словам, технически реализация такого проекта не будет сложной, храниться сперма может 3–5 лет, а ее сбором занимаются многие клиники репродукции.

Как сообщили «Сетевые Свободы», Владислава Синицу, отбывающего наказание в ИК-1 Костромской области, подозревают в том, что он, находясь в санчасти, зарегистрировал в Twitter аккаунт, в котором в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении Владимира Путина и Российской Федерации в целом.



Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности), максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Владислав Синица категорически отрицает обвинение, его защищает адвокат Иван Тамаров.



Твиттер-аккаунт, фигурирующий в материалах дела, зарегистрирован в октябре 2022 года, первый твит в нем размещен 13 октября и это — цитата того самого твита о «детях нацгвардейцев», за который Синица получил текущий срок.



С 13 до 24 октября в аккаунте появилось около полусотни твитов, с тех пор он больше не обновлялся и не имеет ни одного фолловера. Все это выглядит как явная фальсификация.

Экс-глава омского «Альянса врачей» стала фигуранткой уголовного дела о военных фейках. Силовики возбудили уголовное дело против Ольги Беловой по статье 207.3 УК РФ. Белова постила в своих аккаунтах информацию, которая, по версии следствия, дискредитирует власти и армию, сообщил телеграм-канал «ОмскЦентрСилы».



Бывшая медсестра Ольга Белова возглавила омское отделение профсоюза «Альянс врачей» в декабре 2019 года. В соцсетях она поддерживала Алексея Навального. В 2021 году Белова вышла из профсоюза.

Ну и, наконец, «Роскомсвобода» под конец года оказалась в рестре иностранных агентов. Никакого обоснования от властей мы, как водится, не получили. В реестре Минюста также оказались руководитель организации Артём Козлюк, пресс-секретарь Наталья Малышева, ведущий юрист Саркис Дарбинян и технический директор Станислав Шакиров. В тот же день мы опубликовали официальное заявление, где рассказали, что продолжим заниматься мониторингом блокировок, защищать цифровые права граждан, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, а также снабжать пользователей Рунета инструментами, которые позволяют вернуть право на свободу информации и приватность.