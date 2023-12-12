«Дискредитацию» расширили на добровольческие формирования Росгвардии

Госдума расширила действие законодательства о «дискредитации» армии на Росгвардию. В пояснительной записке весьма путанно говорится о неких «добровольческих формированиях содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации».



Первым законом вносятся правки в статью 20.3.3 КоАП, вторым — в ст.207.3 и 280.3 УК РФ. Напомним, эти статьи были введены в УК и КоАП в марте 2022 года, и с них, собстренно, началась «дискредитационная эпопея».



Короме наказаний за «дискредитацию» и «фейки» армии, второй закон также предусматривает уголовную ответственность «за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований».

Напомним, действие статей 20.3.3 КоАП, 280.3 и 207.3 УК РФ распространяется в том числе и на интернет.

Наказание останется таким же, какое действует по данным статьям сейчас. Если говорить об «уголовке», то за «распространение фейков» может грозить максимальная мера пресечения в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года или принудительные — до трех лет.



По статье о «дискредитации» минимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы сроком до пяти лет. Максимальное наказание по административной статье — штраф до 1 млн рублей для юрлиц.



Оба документа вступают в силу со дня официального опубликования.

«Законопроектом-спутником» шёл документ, которым Росгвардия наделяется правом иметь в своём составе добровольческие формирования. В соответствии с поправками, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению Президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д. Этот закон также принят в третьем чтении.