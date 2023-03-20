В Тюмени объявили сбор подписей против системы распознавания лиц в школах

Активисты «Общенародного союза возрождения России» в Тюмени организовали сбор подписей против сбора биометрических данных у школьников.

Несколько дней назад с одиночным пикетом против сбора биометоии вышел один из родителей.

Власти Тюмени уже несколько лет планируют ввести систему распознавания лиц в школах. Администрация города уже подготовила к этому всю инфраструктуру: камеры, каналы связи и единую систему видеонаблюдения. Данная система якобы сможет реагировать на чрезвычайные ситуации, а также считывать настроение школьников. Также система видеонаблюдения сможет выявлять оружие.

«Мы прекрасно понимаем, что один из родителей в большой школе обязательно напишет отказ. <…> Как только это все урегулируется, все встанет на какие-то понятные условия, мы обязательно стартуем и все сделаем», — заявил глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В 2021 году власти Москвы сообщали, что данная система будет внедрена в школах только с согласия родителей. Этот эксперимент планировали провести лишь нескольких московских школах. Такие меры были рассмотрены впервые на Совете безопасности после трагедии в Казани, где в результате стрельбы в гимназии погибли девять человек, в том числе семь детей. Также умные камеры начали применять в период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Мы не раз рассказывали о том, как работают камеры с распознаванием лиц в метро, а также выступаем за введение моратория на использование таких технологий, пока не будет разработано соответствующего правового регулирования.

