Кого преследовали за слова в феврале: знаменитости и блогеры

Это наш второй февральский материал о преследованиях граждан за высказывания в интернете.

В этом выпуске мы расскажем об известных личностях и блогерах, в предыдущем мы писали о политиках и активистах.

Российские силовые и надзорные органы проявляют всё больший энтузиазм в привлечении к ответственности за высказывания не только связанных с политикой людей, но также в преследовании медийных личностей. Особенно заметно это стало после февраля прошлого года, когда началась так называемая «специальная военная операция». Поэтому в список преследуемых стало попадать всё больше и больше людей творческих и производящих другой медийный контент профессий.

Преследования по административным делам:

Художника и главного редактора издания «Взятка» Юрия Пичугина из Чувашии оштрафовали на 40 тыс. рублей по административной статье о «дискредитации» армии России. Поводом для привлечения художника к ответственности стали его комментарии в соцсетях.

Верховный суд Чувашии утвердил решение о штрафе, однако сам Пичугин на заседании не присутствовал по состоянию здоровья.

«Утром перед судом мне пришлось вызвать скорую помощь из-за высокого давления. Как мне стало легче, я позвонил в суд и попросил перенести процесс, но мне сказали, что решение уже вынесли», — рассказал художник.

Юрий Пичугин имеет звание заслуженного работника культуры, а также в 90-е был главным художников Чебоксар. Он занимался разработкой дизайна Кубка Европы и Мира по спортивной борьбе в Чувашии.

Позже активисты объявили сбор для оштрафованного художника.

Блогера и бывшего футболиста «Амкара» Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Поводом для административной статьи стал ролик, опубликованный на его YouTube-канале, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы из Украины. Дело завели после жалобы депутата Романа Терюшкова, где он обвинял блогера в распространении «фейков» об армии и «дискредитацию» ВС России.

На следующий день после публикации ролика клубу «Красава», которым владеет бывший футболист, запретили тренироваться в Красногорске. Позднее Савин заявил о том, что перевозит свою команду из России на Кипр.





Преследования по уголовным делам:

Басманный районный суд города Москвы вынес заочный приговор журналисту Александру Невзорову. Его признали виновным в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо заочных восьми лет колонии, суд запретил Невзорову администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Срок наказания журналисту будет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадации. Невзоров в соцсетях заявил, что возвращаться в Россию не планирует (уехал с женой еще в марте 2022 года).

Суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского, сообщил Павел Чиков. Поводом для уголовного преследования стали публикации писателя в соцсетях с осуждением анти<спецоперационных> действий российских войск на территории Украины. Следственный комитет привлёк писателя к ответственности за распространение «фейков» о российской армии по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3).

Глуховский находится не в России, поэтому судить его будут заочно. Обвинение запросило 10 лет колонии. Ранее суд арестовал имущество писателя. Дело дали на рассмотрение судье Наталье Дударь, которая в 2014 году судила братьев Навальных по делу «Ив Роше».

В Орловской области поэта Александра Бывшева отправили в СИЗО. Его обвиняют в осуществлении террористической деятельности из-за публикаций анти<спецоперационных> стихотворений в соцсетях.

Из-за своей пацифистской позиции в его творчестве, начиная с 2014 года, Александр Бывшев не раз становился фигурантом административных и уголовных дел по экстремистским статьям. В 2015 году поэта приговорили к 300 часам исправительных работ делу об экстремизме за стихотворение про украинских патриотов. В 2018 году его снова приговорили к 330 часам исправительных работ за стихотворение о Украине.

В конце прошлого года ОВД-Инфо сообщило о аресте поэта на 7 суток по статье о «дискредитации» российской армии за публикации в соцсетях.

Объявлены в розыск:

В начале февраля стало известно, что блогер Некоглай объявлен в розыск. В базе розыска МВД указано, что Некоглая (Николая Лебедева) разыскивают по уголовной статье, но не поясняется по какой именно.

Ещё в начале февраля лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о возбуждении уголовного дела против тиктокера из-за клеветы в отношении неё.

Некоглая задержали в начале ноября 2022 года. Лига безопасного интернета потребовала Генпрокуратуру и МВД проверить блогера на признаки преступления по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ. Поводом для разбирательств стал ролик в TikTok с пародией на ситуацию с российским солдатом, который отбрасывал от себя гранаты, летевшие с дрона. Позже Лебедева депортировали из страны из-за того, что он якобы нарушил правила въезда в страну.

Наказание репрессивной медициной:

Тату-блогерку Полину Фейс суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение из-за обнаженного фото на фоне храма. По версии следствия Полина Фейс (Моргулина) выложила снимок еще в в конце 2021 года. Позднее блогерка убрала снимок и удалила свои аккаунты в соцсетях.

По материалам дела, девушка «страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими». Девушка якобы не возражала против психиатрического стационара, возможно потому, что принудительное лечение предполагает освобождение от уголовной ответственности.

Суд вернул административный протокол, составленный силовиками с ошибками. А позже против Моргулиной возбудили уголовное дело часть 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

Иные меры, предпринимаемые против творческих людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию:

Продолжается процесс снятия с гастролей артистов, публично выразивших несогласие с действиями властей относительно украинских событий, а также тех, кто поддержал «проштрафившихся» коллег.



В очередной раз перенесены выступления группы «Би-2» сразу в нескольких городах России. В феврале прошлого года Шура Би-2 однозначно выразился против боевых действий, после чего концерты коллектива стали отменять.



Участники группы «Сплин» не рассказывали о своей гражданской позиции в социальных сетях. Однако в августе, во время выступления в Воронеже, музыканты посвятили песню «Выхода нет» покинувшим Россию знаменитостям. За этим последовала череда отмена концертов, и вот теперь есть сомнения, что группа сможет выступить в Туле, Твери, Архангельске и Калининграде в этом году.



Отменены концерты руппы «Мумий Тролль» в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, запланированные на март текущего года. Организаторы концертов подтвердили отмены во всех городах тура, однако сами представители группы ситуацию пока не прокомментировали. Ещё в самом начале так называемой «спецоперации» группа разместила в соцсетях публикацию, где заявила, что «мир нужен немедленно».

Народный артист Александр Филипенко покинул страну. В феврале прошлого года Филипенко написал в соцсетях пацифистский пост, а весной выложил фотографию в украинской вышиванке.

«Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — рассказала дочь актера в интервью телеканалу «Дождь».

С февраля 2022 года организаторам концертов артиста начали отказывать в городских площадках, а в ноябре театр не стал продлевать с ним контракт.

Сам же народный артист попросил не сравнивать «ситуацию “Современника” и наше дружеское расставание с Театром Моссовета», добавив, что «Это две большие разницы», намекнув тем самым на случай с народной артисткой Лией Ахеджаковой, которую недавно сняли со всех спектаклей театра «Современник».

По словам дочери, Александр Филипенко сейчас проживает в Вильнюсе.

Песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» Семёна Слепакова исчезла из сериала «Домашний арест», транслируемого на канале ТНТ. В настоящий момент вместо неё показывают урезанный до нескольких секунд ролик без музыкальной вставки. Несмотря на цензуру, в титрах Слепаков всё же указан, но в качестве «креативного продюсера» проекта.

Сериал «Домашний арест» вышел в 2018 году. В центре сюжета глава города Синегорска, который попался на взятке и по этой причине оказался под домашним арестом. Чиновник был прописан в коммуналке, где жил еще будучи ребёнком. Находиться под арестом герою пришлось именно там, в окружении простых людей.

Через год после выпуска сериала, режиссер Петр Буслов и продюсер Слепаков получили специальный приз премии и «Ника» — «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа», а в 2022 сериал был номинирован на премию «Золотой орел», как лучший телепроект.

После 24 февраля продюсер не раз выступал с критикой «спецоперации» в Украине. Также он записал видеообращение к президенту России, призвав «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Через некоторое время Семён Слепаков уехал из страны.

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Как мы уже отмечали осенью прошлого года, популярные музыканты, артисты, спортсмены и блогеры стали всё чаще попадать в поле зрения властей, испытывая на себе давление, а то и становясь фигурантами административных и уголовных дел. При этом их провластно настроенные коллеги зачастую присоединяются к кампании по шельмованию в СМИ и соцсетях. Очевидно, что данный тренд будет только нарастать.

В следующем нашем дайджесте мы расскажем про обычных россиян, которые не столь публичны, поэтому их имена не всегда долго держатся в ленте новостей.

Первая часть: «Кого преследовали в феврале за слова в интернете: политики и активисты»