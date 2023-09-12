В общественном обсуждении законопроекта Минцифры, дающего право Роскомнадзору блокировать сайты, содержащие информацию о способах обхода блокировок запрещённых сайтов, пропала возможность оставлять свои предложения.

Эту аномалию на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) первыми заметили пользователи «Хабра».

При сохранении отзыва появляется уведомление «Ошибка сохранения записи: срок подачи предложений истёк», несмотря на то, что, согласно паспорту проекта, дискуссия должна была продлиться до 15 сентября 2023 года.

Последний завершённый этап движения проекта на данный момент — независимая антикоррупционная экспертиза, окончившаяся 11 сентября.

С чем связано досрочное прекращение общественного обсуждения, неизвестно. При этом аналогичная опция для других законопроектов остаётся доступной.