«VPN — то, о чём нельзя говорить»

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления кабмина, который касается ведения Роскомнадзором реестра запрещённой информации. Документ также расширяет полномочия РКН, позволяя ему блокировать «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

В пояснительной записке сказано, что документ был разработан во исполнение федерального закона №406-ФЗ от 31 июля 2023 года, которым была введена норма об ограничении доступа к информации про обход блокировок. Напомним, соответствующая поправка принадлежит авторству депутата Госдумы Антону Горелкину, который внёс её и ещё целый пакет ограничительных инициатив в законопроект, никак не связанный ни с VPN, ни с блокировками — изначально он был направлен на ограничение иностранного участия во владении новостными агрегаторами.

Поэтому Минцифры предложило дать право Роскомнадзору блокировать сайты , на которых публикуются способы и методы обхода ограничений доступа к уже заблокированным интернет-ресурсам. По словам авторов проекта, такая мера необходима для «обеспечения эффективности применения мер по ограничению доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ».

Сам Горелкин относительно документа Минцифры говорит следующее:

«В этом году в законе об «Информации, информационных технологиях и защите информации» появился своего рода защитный механизм. В ту его часть, где описывается механизм блокировки противоправной информации, добавилось еще одно основание – за распространение информации о способах и методах обхода этой блокировки. То есть, если тот или иной сайт описывает, как получить доступ к детской порнографии, пропаганде педофилии, информации о наркотиках, описании самоубийств и прочим запрещенным законом ресурсам, он также должен быть заблокирован».

«Безусловно, многие VPN-сервисы используются сегодня не по своему прямому назначению, а как способ обхода блокировки незаконного контента, – рассуждает парламентарий. – Более того, многие себя именно так и позиционируют, а некоторые VPN-сервисы напрямую финансируются правительствами недружественных стран и этого не скрывают. Должны ли быть заблокированы такие сервисы? Считаю, что да – равно как и сайты, которые подробно рассказывают, где скачать такой софт и как его настроить. Но это не значит, что должны прекратить свою работу VPN-сервисы, которые соблюдают требования российского законодательства и не предоставляют доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов».

Депутаты уже не в первый раз занимаются подобным манипулированием, представляя собственные усилия по цензурированию информационного пространства как борьбу с «педофилией, наркоманией и детским порно», хотя с февраля 2022 года на основании принятых ими законов, вводящих в России военную цензуру, было заблокировано более 10 000 интернет-ресурсов (и это число постоянно растёт), которые никак не были связаны с перечисленными парламентарием пороками. Более того, в тех списках оказались всемирно известные и авторитетные СМИ, правозащитные организации, а также множество других сайтов, единственным нарушением которых оказалась критика российских властей.

Естественно, граждане постарались как можно скорее восстановить доступ к необходимой им информации, воспользовавшись услугами самых разных инструментов, в том числе — VPN, и депутаты в авральном порядке стали принимать законы, которые предназначены для воспрепятствования обходу цензурных барьеров.

От появления новых подзаконных актов к по сути репрессивному закону о запрете информации про обход блокировок эксперты в целом не ждут ничего хорошего, однако мнения об эффективности принимаемых властяи мер у всех разные.

«То есть рассказывать о Tor, VPN и прочих «Антизапретах» скоро будет нельзя. Пока только в Интернете и только под страхом блокировки… пока», – описывает возмжные последствия правоприменения новых норм один из «Хабр»-авторов ifap.

«Технически постановление может привести в блокировке таких ресурсов, как профильный форум ntc.party, где пользователи по всей России обсуждают массовые сбои в работе VPN-протоколов OpenVPN и WireGuard», – подтверждает его слова другой автор «Хабр» — denis-19.



«Ищите информацию в телеграме и устанавливайте DPI-стойкие системы с гитхаба», – советует IT-специалист и блогер Илья Вайцман.



Эксперт также размышляет:

«Имеет ли смысл — на случай блокировки «роскомпозором» всего, имеющего отношение к VPN и прочим «способам обхода блокировок» — создать собственную небольшую файлопомойку с установочными файлами клиентского ПО под разные платформы, скажем, на гуглдрайве? В расчете на то, что гугл заблокируют последним, позже гитхаба и страниц приложений в googleplay и appstore.



Плюсы — да, заблокируют попозже, минусы — (1) этот источник ПО не будет верифицированно безопасным (мне тоже нельзя доверять, имейте в виду) и (2) я вряд ли смогу поддерживать актуальность версий выложенного ПО. То есть пользоваться можно будет только как «аптечкой первой помощи», чтобы вырваться в мир и получить актуальные и проверенные версии ПО».

«В общем, я читал-читал и <ничего> не понял, – в свою очередь, рассуждает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. – Вроде и так же все можно запретить и не разрешать. Ну, просто у них нет других инструментов — только запретить и заблокировать. Теперь блокировать и запрещать стало можно чуточку больше. В остальном — обычный бюрократический онанизм».

«Как будто раньше у Роскомнадзора не было возможности что-либо блокировать! – комментирует документ системный инженер одного из небольших российских провайдеров. – По сути мало что изменилось, а методов донесения необходимой информации всё равно остаётся ещё очень много. Во-первых, Telegram-каналы, которые очень популярны и там всё это можно размещать. Ну и плюс к этому — старая добрая электронная почта, она никуда не делать, можно через неё распространять что угодно».

Но при этом он всё же отмечает:

«Конечно, это доставит какие-то неудобства, и те люди, которые не особо разбираются [в современных технологиях], могут потерять возможность получать нужную им информацию. То есть какой-то эффект от этого явно будет. Но чтоб совсем как-то оставить всех без информации, такого не случится».

Ряд опрошенных нами анонимных экспертов также говорят, что пока совсем не выключили связь или не стали сажать за передачу информации на флешках, эффекта от блокировок сайтов с информацией про обходы блокировок будет немного.

В то же время, технический эксперт «Роскомсвободы» считает, что не стоит относиться несерьёзно к продвигаемым властями нововведениям, несмотря на существующие каналы доставки информации, которые будет заблокировать весьма затруднительно.

«Если они собираются блокировать только сайты, то как минимум это оставляет возможность распространять подобные инструкции через телеграм (как в группах, так и через ботов), – отмечает он. – Так что в таком разрезе вышевысказавшиеся, можно считать, что правы».

Однако он предупреждает и «об обратной стороне медали»:

«Если продолжать относиться к всё новым и новым закручиваниям гаек через призму «ничего глобально страшного не случится, приспособимся», то мы постепенно окажемся в условиях, очень сильно напоминающих Северную Корею, и сами того не заметим. Как та лягушка из байки [которую варили на медленном огне]».

«Если данное постановление Правительства в итоге в неизменном виде будет принято, то не исключено, что резко повышается риск попасть под блокировку в России за любую публикацию о возможностях VPN, прокси, анонимайзеров, Tor и т.д.», – считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк».



Он также подчеркнул, что:

«При правоприменении все новые жёсткие нормы трактуются исполнителями максимально широко и при этом выборочно, поэтому можно будет ожидать и такой подход: «здесь этот интернет-ресурс нам сильно насолил, да еще и про VPN рассказывает — давайте-ка его быстро заблокируем» и одновременно с этим: «ну это государственное СМИ и оно рассказывает как можно обойти цензуру Запада в отношении наших медиа — не будем же мы его за это блокировать».



Хочется отметить, что подобные нападки госорганов на распространение информации о таких инструментах происходят неоднократно на протяжении более 10 лет. Например, можно вспомнить проект приказа Роскомнадзора о запрете публиковать информацию о заблокированных в России интернет-ресурсах. Или нашу успешную судебную борьбу против решения Анапского городского суда и местного прокурора, который посчитал нашу страницу «Инструментарий», где рассказывалось о тех же VPN, способом получения экстремистского контента».

«Отмечу, что до 15 сентября идёт этап открытого общественного обсуждения этого нового документа. И каждый из вас — и как эксперт и как обычный интернет-пользователь может оставить свои замечания по нему. Прецеденты, когда таким образом заворачивались проекты постановлений и другие акты, были. Обращу внимание, что самих пользователей VPN, Tor и других подобных сетей, сервисов и инструментов это не коснется, речь о наказании за их использование не идёт», – подытоживает Артём Козлюк.