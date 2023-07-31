Президент Путин подписал целый пакет ограничительных и репрессивных законов

Президент РФ Владимир Путин подписал целый пакет жёстко регулирующих Рунет законов, который был принят Госдумой в эту весеннюю сессию. Как ранее отмечали правозащитники, многие из новых поправок продолжают движение в сторону дальнейшей «суверенизации» российского сегмента интернета.

Подписан закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О связи», который изначально должен был касаться регулирования новостных агрегаторов, но усилиями депутата Антона Горелкина оброс большим количеством поправок, которыми вводятся:

с 1 декабря 2023 года - авторизация российских пользователей на интетнет-ресурсах при помощи российских систем аутентификации и идентификации. Новое регулирование ждёт провайдеров хостинга, например, предоставление услуг только после прохождения пользователем идентификации и аутентификации;

- авторизация российских пользователей на интетнет-ресурсах при помощи российских систем аутентификации и идентификации. Новое регулирование ждёт провайдеров хостинга, например, предоставление услуг только после прохождения пользователем идентификации и аутентификации; с 1 февраля 2024 года - запрещается деятельность не включённых в специальный реестр провайдеров хостинга;

- запрещается деятельность не включённых в специальный реестр провайдеров хостинга; с 1 сентября 2024 года операторы Географических информационных систем (ГИС) и информационных систем государственных учреждений не вправе использовать принадлежащие иностранным юрлицам и физлицам программы и ИС и обязаны в своей работе обращаться к вычислительным мощностям провайдеров хостинга, включенных в утверждаемый правительством перечень;

операторы Географических информационных систем (ГИС) и информационных систем государственных учреждений не вправе использовать принадлежащие иностранным юрлицам и физлицам программы и ИС и обязаны в своей работе обращаться к вычислительным мощностям провайдеров хостинга, включенных в утверждаемый правительством перечень; запрещается размещение информации о способах обхода блокировок ;

; ограничивается иностранное участие в новостных агрегаторах.

Закон о рекомендательных алгоритмах тоже был внесён депутатом Горелкиным. Новые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие рекомендательных технологий и обязывают сайты не допускать их применение с нарушением российского законодательства.



Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.



Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть также размещены правила их применения. Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении.



Нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Путин также подписал закон, которым вводятся штрафы за неисполнение владельцами соцсетей обязанности по мониторингу и удалению информации, схожей с запрещённой «до степени смешения». За это может грозить штраф до 4 миллионов рублей.



Этот же закон вводит штрафы за непредоставление сведений о владельцах самых разных онлайн-платформ, от новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов до сайтов с объявлениями. Штраф может доходить до 300 тыс. рублей.



Новые поправки обязывают размещать отчёт о прозрачности и другую информацию о владельце соцсети, иначе он будет оштрафован на сумму до миллиона рублей.



Неисполнение обязанности по мониторингу соцсети и принятие мер по ограничению к запрещённой информации или отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя будет наказываться штрафом до 8 млн рублей.



Изначально законопроект обязывал соцсети удалять противоправную информацию по заявлению пользователей, но уже в текущем году ко второму чтению всё тот же депутат Горелкин «насытил» его вышеупомянутыми поправками.

В тупает в силу закон с 1 сентября 2023 года.

Согласно ещё одному закону, будут оштрафованы должностные лица уполномоченных органов за нарушение сроков предоставления информации в единую государственную систему в сфере здравоохранения. Штраф — до 25 тысяч рублей, повторное нарушение — до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до одного года.

Новые поправки вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Путиным также был подписан закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке (в том числе — электронной) без уважительной причины.



Ранее штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составлял от 500 до трех тысяч рублей. Теперь за неявку в военкомат размер штрафа будет составлять от 10000 то 30000 рублей Кроме того, за непредставление списков для постановки граждан на воинский учет этот закон вводит штраф до 400 тысяч рублей.

Вступает в силу документ с 1 октября 2023 года.

Подписан закон о ставке НДФЛ для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за границы. Согласно ему, «удалёнщики» должны платить НДФЛ в размере 13%, а если их доходы превышают 5 млн рублей в год — 15%. Правила распространяются и на людей без российского налогового резидентства.



Человек обязан будет платить налог, если соблюдено хотя бы одно из условий: он российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.



В отношении сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.