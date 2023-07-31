Президент Путин подписал целый пакет ограничительных и репрессивных законов

Президент РФ Владимир Путин подписал целый пакет жёстко регулирующих Рунет законов, который был принят Госдумой в эту весеннюю сессию. Как ранее отмечали правозащитники, многие из новых поправок продолжают движение в сторону дальнейшей «суверенизации» российского сегмента интернета.
Подписан закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О связи», который изначально должен был касаться регулирования новостных агрегаторов, но усилиями депутата Антона Горелкина оброс большим количеством поправок, которыми вводятся:
Закон о рекомендательных алгоритмах тоже был внесён депутатом Горелкиным. Новые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие рекомендательных технологий и обязывают сайты не допускать их применение с нарушением российского законодательства.
Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.
Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть также размещены правила их применения. Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении.
Нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.
Путин также подписал закон, которым вводятся штрафы за неисполнение владельцами соцсетей обязанности по мониторингу и удалению информации, схожей с запрещённой «до степени смешения». За это может грозить штраф до 4 миллионов рублей.
Этот же закон вводит штрафы за непредоставление сведений о владельцах самых разных онлайн-платформ, от новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов до сайтов с объявлениями. Штраф может доходить до 300 тыс. рублей.
Новые поправки обязывают размещать отчёт о прозрачности и другую информацию о владельце соцсети, иначе он будет оштрафован на сумму до миллиона рублей.
Неисполнение обязанности по мониторингу соцсети и принятие мер по ограничению к запрещённой информации или отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя будет наказываться штрафом до 8 млн рублей.
Изначально законопроект обязывал соцсети удалять противоправную информацию по заявлению пользователей, но уже в текущем году ко второму чтению всё тот же депутат Горелкин «насытил» его вышеупомянутыми поправками.
В тупает в силу закон с 1 сентября 2023 года.
Согласно ещё одному закону, будут оштрафованы должностные лица уполномоченных органов за нарушение сроков предоставления информации в единую государственную систему в сфере здравоохранения. Штраф — до 25 тысяч рублей, повторное нарушение — до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до одного года.
Новые поправки вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
Путиным также был подписан закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке (в том числе — электронной) без уважительной причины.
Ранее штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составлял от 500 до трех тысяч рублей. Теперь за неявку в военкомат размер штрафа будет составлять от 10000 то 30000 рублей Кроме того, за непредставление списков для постановки граждан на воинский учет этот закон вводит штраф до 400 тысяч рублей.
Вступает в силу документ с 1 октября 2023 года.
Подписан закон о ставке НДФЛ для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за границы. Согласно ему, «удалёнщики» должны платить НДФЛ в размере 13%, а если их доходы превышают 5 млн рублей в год — 15%. Правила распространяются и на людей без российского налогового резидентства.
Человек обязан будет платить налог, если соблюдено хотя бы одно из условий: он российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.
В отношении сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.
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