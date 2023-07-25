Соцсетям грозят миллионные штрафы за отказ от самоцензуры

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах для владельцев социальных сетей. Документ №223871-7 в виде поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму еще в 2017 г.

Весной 2023 г. законодатели вернулись и к обсуждению вопроса о наказании для владельцев соцсетей за неисполнение требований закона.

В новой версии документа для «операторов социальных сетей» устанавливаются штрафы, максимальный из которых достигает восьми миллионов рублей.

На соцсети налагается целый ряд обязанностей, неисполнение которых будет наказываться штрафом.



Так, если владелец соцсети не будет проводить мониторинг своей платформы для выявления «информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец данной или иной социальной сети обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления указанного федерального органа», его ждёт штраф до 6 миллионов рублей.



Непредоставление данных владельцами соцсети, новостного агрегатора, аудиовизуального сервиса или сайта объявлений в Роскомнадзор повлечёт штраф до 300 тысяч рублей.



Неисполнение обязанности по ежегодному размещению отчёта о прозрачности, сведений о владельце, отчёта по информированию пользователей о внесении изменений в правила платформы и других сведений в соответствии с требованиями Роскомнадзора, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей.



Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещённой информации, либо невыполнение владельцем социальной сети требования Роскомнадзора об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети, – влечёт наложение штрафа до 4 млн руб., а повторно – до восьми миллионов рублей.

Как ранее заметил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, законопроект продолжает ранее выработанную госполитику по контролю информационного пространства в рамках «суверенизации Рунета»:

«Онлайн-цензура в России практически 10 лет работала как одноступенчатая система. Лишь после принятия федерального закона «о суверенном интернете» в 2019 году и федерального закона «о социальных сетях» в 2021 году она стала переходить на трехступенчатую систему. Теперь уже она всё более напоминает китайскую систему «Золотого щита». Всё, что не было заблокировано на предыдущих двух фильтрах (реестровыми операторскими блокировками и ТСПУ), и то, что создается внутри российских сетей, должно блокироваться и удаляться самими платформами».

По его мнению, принятие закона для пользователей — это скорее плохой знак, чем хороший. «Цензуры будет больше и вы не всегда сможете посмотреть на сайте Роскомсвободы, кто и за что признал тот или иной контент запрещенным к обороту», – подытоживает Дарбинян.