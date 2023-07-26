Принят закон о рекомендательных алгоритмах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете.

Законопроект №387593-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части установления особенности предоставления информации)» на рассмотрение парламента замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин внёс в июне текущего года. По его словам, зарубежные платформы якобы используют рекомендательные технологии для продвижения пропаганды, в том числе антироссийской.

Документ предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Под ними предлагается понимать информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.



Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение рекомендательных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.



Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть также размещены правила их применения. Такие правила должны содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.



Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней.



Роскомнадзор также сможет направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов, которые они должны исправить также в течение 10 дней и уведомить регулятор об этом. В случае непринятия мер по исправлению нарушений Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. При этом владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. В противном случае Роскомнадзор «незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором применяются рекомендательные технологии».



Указывается также, что новые нормы не распространяются на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления.



Нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Перед голосованием с докладом выступил автор — депутат Антон Горелкин, который по сути повторил всё те же тезисы, озвученные им перед первым и вторым чтением.



Затем слово взял депутат Вячеслав Мархаев. Он сказал чего его фракция, КПРФ, не поддержит этот закон, поскольку регулирование рекомендательных алгоритмов органом исполнительной власти противоречит принципам развития технологий:

«Они должны регулироваться экспертным сообществом и РАН, исходя из интересов бизнеса и населения. А эти поправки — новый механизм торможения России на мировой арене».

В ответ депутат Горелкин сказал, что законопроект готовился три года, над ним была проведена большая работа, в том числе с участием представителей научного сообщества. В конце своей речи он ещё раз назвал рекомендательные алгоритмы «опасным явлением», а также снова попытался напугать депутатов тем, что Америка с помощью этой технологии может распространять своё влияние.



Закон в итоге был принят большинством голосов при восьми «против» и одном воздержавшемся.

«Это делается для того, чтобы в Сети стало больше цензуры, госпропаганды и лояльного контента, который соответствует «генеральной линии партии», – считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. – Любые интернет-площадки должны существовать на принципах саморегуляции, и общество, пользователи, сами «проголосуют» своим присутствием на этих площадка — где им комфортно и полезно находиться, а где — нет. Нужно больше горизонтальных связей и участия (и многие площадки включают в свои системы модерации общественные советы) и меньше вертикальных директив от кого-то сверху. Рекомендательные механизмы не нарушают права пользователей, но, конечно, они нам могут нравиться или не нравиться, и всегда это будет субъективное восприятие каждого конкретного лица».