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Аналитика
26 July 2023

Принят закон о рекомендательных алгоритмах

Автор поправок депутат Горелкин утверждает, что зарубежные соцсети якобы используют рекомендательные технологии для продвижения пропаганды.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете.

Законопроект №387593-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части установления особенности предоставления информации)» на рассмотрение парламента замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин внёс в июне текущего года. По его словам, зарубежные платформы якобы используют рекомендательные технологии для продвижения пропаганды, в том числе антироссийской.

Документ предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Под ними предлагается понимать информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение рекомендательных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.

Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть также размещены правила их применения. Такие правила должны содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней.

Роскомнадзор также сможет направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов, которые они должны исправить также в течение 10 дней и уведомить регулятор об этом. В случае непринятия мер по исправлению нарушений Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. При этом владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. В противном случае Роскомнадзор «незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором применяются рекомендательные технологии».

Указывается также, что новые нормы не распространяются на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления.

Нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.

 

Перед голосованием с докладом выступил автор — депутат Антон Горелкин, который по сути повторил всё те же тезисы, озвученные им перед первым и вторым чтением.

Затем слово взял депутат Вячеслав Мархаев. Он сказал чего его фракция, КПРФ, не поддержит этот закон, поскольку регулирование рекомендательных алгоритмов органом исполнительной власти противоречит принципам развития технологий:

«Они должны регулироваться экспертным сообществом и РАН, исходя из интересов бизнеса и населения. А эти поправки — новый механизм торможения России на мировой арене».

В ответ депутат Горелкин сказал, что законопроект готовился три года, над ним была проведена большая работа, в том числе с участием представителей научного сообщества. В конце своей речи он ещё раз назвал рекомендательные алгоритмы «опасным явлением», а также снова попытался напугать депутатов тем, что Америка с помощью этой технологии может распространять своё влияние.

Закон в итоге был принят большинством голосов при восьми «против» и одном воздержавшемся.

«Это делается для того, чтобы в Сети стало больше цензуры, госпропаганды и лояльного контента, который соответствует «генеральной линии партии», – считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. – Любые интернет-площадки должны существовать на принципах саморегуляции, и общество, пользователи, сами «проголосуют» своим присутствием на этих площадка — где им комфортно и полезно находиться, а где — нет. Нужно больше горизонтальных связей и участия (и многие площадки включают в свои системы модерации общественные советы) и меньше вертикальных директив от кого-то сверху. Рекомендательные механизмы не нарушают права пользователей, но, конечно, они нам могут нравиться или не нравиться, и всегда это будет субъективное восприятие каждого конкретного лица».

цензура 149-ФЗ искусственный интеллект депутат Горелкин законопроект, рекомендательные алгоритмы

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