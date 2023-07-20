В первом чтении принят законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов

Госдума приняла в первом чтении законопроект №387593-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ (в части установления особенности предоставления информации)», которым вводится госрегулирование рекомендательных алгоритмов интернет-платформ.

Перед самим голосованием автор законопроекта депутат Горелкин выступил перед журналистами, назвав этот день «историческим», поскольку речь идёт о «регулировании продукта искусственного интеллекта». По его словам, это «результат долгой работы «Единой России» по формированию безопасной интернет-среды для российских граждан».

Депутат сказал, что «одна иностранная соцсеть собирает данные не только те, которые предоставил пользователь, но и с помощью нейросети анализирует его активность на разных устройствах, его фотографии и видеофайлы, и эти данные настолько объёмные, что не входят в понятие персональных»:

«И разрабатывая свои рекомендательные алгоритмы, в какой-то момент большие платформы осознали, что они дают невероятный простор для манипуляций. И уже есть доказанные случаи об использовании рекомендательных технологий для влияния, например, на выборы».

По его словам, рекомендательные алгоритмы погружают пользователя в некий «информационный кокон», и уже сейчас это явление можно назвать «современным Большим братом».

«Механизм рекомендаций использует практически каждая большая цифровая платформа, чтобы продать тот или иной товар или качественно упакованную пропаганду. Наш законопроект предлагает сделать механизмы рекомендаций прозрачными, не допускать их использования в незаконных целях. Мы предлагаем требовать от платформ не только информировать о том, что они применяют рекомендательные алгоритмы, но и раскрывать их правила работы, их механики», – пояснил он.

Напомним, законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов сообщать пользователям о применении рекомендательных алгоритмов. Для этого они должны разместить на своих сайтах правила их применения, описывающие такие технологии и перечисляющие виды собираемых ресурсом сведений о предпочтениях пользователей.



Следить за выполнением этих требований будет Роскомнадзор (РКН), который наделяется правом запрашивать у владельца ресурса информацию, связанную с применением рекомендательных технологий, «а также доступ к программно-техническим средствам <…> для проведения оценки соответствия». РКН сможет также запретить использовать рекомендательные сервисы или заблокировать ресурс, если его требования не будут исполнены.



В случае принятия документ должен вступить в законную силу 1 октября 2023 года.

Перед голосованием депутат Горелкин в докладе повторил свои аргументы, озвученные перед журналистами. Он также добавил, что рекомендательные алгоритмы используют для распространения фейковых новостей, а предлагаемый законопроект разрабатывался три года с участием представителей интернет-отрасли.

Горелкин также добавил, что некоторые интернет-платформы намеренно нарушают законодательство РФ, в том числе — используя такие алгоритмы.

Перед голосованием депутаты из других фракций задали автору законопроекту несколько вопросов. Одним из самых интересных был даже не вопрос, а критический комментарий члена фракции КПРФ Николая Коломейцева:

«У нас принято уже 28 законов органичительных, но что-то Пригожину никто не помешал раскручивать себя в соцсетях. Где был Роскомнадзор? Сейчас зайдите в соцсети, там украинские ресурсы и никто их не глушит».

Горелкин ответил, что «разгон фейков идёт на иностранных платформах», и (очень любопытное допущение):

«Но все они после окончания СВО [«специальной военной операции»], я уверен, вернутся в Россию и будут исполнять российское законодательство».

Сейчас же, по его словам, «необходимо как можно более тщательно обезопасить россиян в интернете».

На другие вопросы Горелкин ответил, что рекомендательные технологии направлены не только на продвижение товаров, но и многих нарративов, порой враждебных. В качестве одного из примеров депутат привёл «всем известный факт», что «глава Фейсбука сам признался, как они подкручивали алгоритмы на выборах в США, создавая позитивную повестку, а в отношении другого кандидата шло негативное влияние этих же технологий».

Законопроект в итоге был принят в первом чтении большинством голосов:

По словам Горелкина, к документу есть замечания и они будут учтены ко второму чтению.