Законопроект о рекомендательных алгоритмах предложено рассмотреть в первом чтении

ИТ-комитет Госдумы поддержал законопроект депутата Антона Горелкина №387593-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ (в части установления особенности предоставления информации)» и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

Новые поправки касаются рекомендательных алгоритмов, которые применяют те или иные интернет-платформы и, как пишет ИТ-комитет в своём Telegram:

«Законопроект призван ликвидировать дискриминацию граждан со стороны цифровых платформ. Последние применяют рекомендательные алгоритмы не только для повышения пользовательского опыта, но и для сбора данных, которые потом используются в различных целях».

«Его главная цель – сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях», – в свою очередь, ранее заявлял депутат Горелкин.

По его мнению, неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов приводит к манипулированию в маркетинговых и политических целях.



«Психологи диагностируют у своих пациентов нервные расстройства, причиной которых становится так называемая „алгоритмическая тревожность“, – утверждает депутат. – Именно поэтому тренд на регулирование рекомендательных технологий стал общемировым: все чаще законодатели разных стран говорят о необходимости регламентировать эту сферу».



Поэтому им и были разработаны поправки в федеральный закон №149-ФЗ:

«Мой законопроект обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы. Они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые он собирает и использует, с указанием источника их получения.



Сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, которые применяют рекомендательные алгоритмы не столько для повышения пользовательского опыта, сколько для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях (в том числе становятся предметом купли-продажи). В окончательной редакции законопроект призван ликвидировать эту дискриминацию».

Следить за исполнением нового закона в случае его принятия поручат Роскомнадзору. У операторов будет до 10 дней, чтобы устранить замечания надзорного ведомства.

Председатель ИТ-комитета Александр Хинштейн отметил, что законопроект своевременен и не будет неожиданностью для отрасли:

«Попросим коллег ставить законопроект на голосование в Госдуме до конца весенней сессиию. При его обсуждении мы объединили и консолидировал мнения представителей: законодательной власти, бизнеса, профильных экспертов. Он направлен на решение главной задачи — защиту интересов россиян в цифровой среде».

Большая часть рекламы и различного контента в Сети предоставляется пользователям неслучайно – для этого проводится анализ сведений о человеке, его поведении и предпочтениях, отметил в своем выступлении на заседании ИТ-комитета заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Без сомнения такие сведения являются персональными данными. В настоящее время сложилась практика, когда владельцы ресурсов включают сбор сведений в условия пользования сервисов и, фактически, применяется принцип “соглашайся или уходи”», – обратил внимание он.

В этих условиях регулирование технологий, дающих возможность персонифицировать предоставление контента с помощью манипуляций и погружения в «информационный пузырь» очень актуально, подчеркнул представитель ведомства. Инициатива направлена на защиту прав граждан и их интересов, поэтому Роскомнадзор поддерживает этот законопроект, сказал он. Проекты нормативных актов уже подготовлены Роскомнадзором и будут переданы участникам рынка.

«Над законопроектом, разработанным зампредом комитета Антоном Горелкиным, проведена серьезная работа: от идеи «кнопки отключения» алгоритмов до создания механизмов по воздействию на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство», – заявил Хинштейн.

Предполагается, что сервисы будут размещать описание механизма рекомендаций и сведений, которые они собирают и используют, с указанием источника их получения.

«Единые типовые правила этого максимально упростят внедрение нововведения. Бизнес это решение поддерживает, внеся отдельные технические замечания», – утверждает Хинштейн, добавив также, что:

«В проекте закона содержится предложение о более ответственном отношении к применению ИИ-технологий, которые используются для формирования рекомендаций для пользователей».

«Законопроект, одобренный на расширенном заседании ИТ-комитета, будет внесен на рассмотрение Госдумой до конца весенней сессии и, надеюсь, принят в первом чтении. Его доработка с учетом конкретных предложений индустрии и экспертного сообщества будет завершена ко второму чтению», – подытожил депутат.

Рекомендации интернет-платформ уже давно и серьёзно обсуждаются властями, а также бизнесом. Не так давно «Яндекс» совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии (АМИ) разработали правила рекомендаций для контента, которые «должны помочь стриминговым сервисам создать комфортную и безопасную среду для слушателей». По сути «Яндекс.Музыка» вводит своего рода цензуру, поскольку работающая на этих алгоритмах система будет выявлять контент на чувствительные темы.

«Множество рэп, панк и других исполнителей, лишатся широкого доступа к аудитории на популярных отечественных платформах, – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Будет счастьем, если их вообще оттуда не удалят. Быть может даже и оставят, снабдив текстовой и аудио-вставками, сообщающими про иноагентство исполнителя». По его мнению, рекомендации для контента на музыкальных сервисах есть ничто иное как автоматизация цензуры на уровне алгоритмов.

«Вместо того, чтобы регулировать, — какой сервис, что, кому может рекомендовать и на основе каких данных, — законодатели лучше бы сосредоточились на контроле частных и государственных компаний на предмет того, как они обеспечивают сохранность данных пользователей и насколько существующие меры воздействия при «утечках» чувствительных данных адекватны», – сказал в интервью ComNews руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.



По его словам, когда компании наказываются смешными штрафами в несколько десятков тысяч рублей, пользователи не получают никаких компенсаций, а госорганы, включая правоохранительные, которые допустили утечки, вообще никак не наказываются.



«Что касается сути законопроекта, – продолжает эксперт, – то это, простите, дичь — обязывать компании следовать некоему государственному курсу сетевых рекомендаций контента. Умиляет забота о том, что кто-то там из граждан находится в «цифровом пузыре» и не может без помощи чиновника-поводыря выйти из него».



Смысл этих поправок, считает Артём Козлюк, вполне прозрачен:

«Это делается для того, чтобы в Сети стало больше цензуры, госпропаганды и лояльного контента, который соответствует «генеральной линии партии».



Любые интернет-площадки должны существовать на принципах саморегуляции, и общество, пользователи, сами «проголосуют» своим присутствием на этих площадка — где им комфортно и полезно находиться, а где — нет. Нужно больше горизонтальных связей и участия (и многие площадки включают в свои системы модерации общественные советы) и меньше вертикальных директив от кого-то сверху.



Рекомендательные механизмы не нарушают права пользователей, но, конечно, они нам могут нравиться или не нравиться, и всегда это будет субъективное восприятие каждого конкретного лица».

«Строить на основе такой крайне степени субъективизма федеральное законодательство очень сомнительно и опасно», – подытоживает эксперт.