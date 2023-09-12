ДЭГ 2023: закрытый исходный код, принуждение к голосованию, сбои

В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в этом году приняли участие 1 млн 72 тыс. человек из 24 регионов. Явка составила 88%, сообщили в Минцифры.

Наиболее активными регионами в применении ДЭГ стали: Московская, Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области, а также Алтайский край. Всего участие в ДЭГ приняли 25 регионов: жители Москвы голосовали на «своём» портале — mos.ru. Итоговая общая явка в Москве составила 42,5% (3,3 млн людей, из них 2,7 млн проголосовало через ДЭГ).

Голосование было тёхдневным: оно проходило с 8 по 10 сентября (с пятницы по воскресенье) включительно.

Технические эксперты продолжают не доверять ДЭГ

Специалисты фиксируют, что система ДЭГ продолжает деградировать, а не развиваться.

Так, программист Пётр Жижин, наблюдающий за развитием системы ДЭГ с 2021 года, в эфире «Точки» Александра Плющева рассказал о том, что с каждым годом наблюдать за ДЭГ всё сложнее: если в 2021 году исходные коды можно было прочитать, то сейчас — нет. Запрет введён под предлогом обеспечения безопасности, в том числе защиты от иностранного вмешательства. Не публикуются и коды в случае сбоев системы. Жижину объяснили это так:

«Публиковать исходные коды — популизм. Перекладывание ответственности с организаторов на наблюдателей выборов».

Помимо этого, по словам Жижина, поверх шифрования добавили транспортное шифрование («маску»), ключи от которого не публикуются и доступны только ДИТ. Это также ухудшает ситуацию с прозрачностью выборов.

«Представьте, что вы пришли наблюдать, а вам пакет на голову надевают и говорят: наблюдайте», — поясняет Жижин.

По его данным, явка ДЭГ на утро воскресенья (10 сентября) достигла 80%.

«То, что сейчас происходит, это, по сути, подтверждение моих слов, когда в 2018 году я говорил, что ни в коем случае не надо заниматься публичным аудитом, который тогда был затеян вокруг исходных кодов, потому что потом эти коды подменят и перестанут их выдавать, а ваше мнение о том, что вся эта система валидна и работает, будет использоваться как доказательство того, что, вот, смотрите, вы, видные технические специалисты, говорили, что всё в порядке. Говорили, что влияние на выборы не такие уж и большое. Прошло 5 лет — 80% проголосовали онлайн», — заметил по этому поводу другой гость программы, IT-специалист Григорий Бакунов.

Гости эфира (Сергей Жижин, Григорий Бакунов, директор ОЗИ Михаил Климарёв) сошлись на том, что в нынешнем виде ДЭГ — конструкция, про которую никто не знает, что происходит внутри неё. Но даже если исходные коды и были бы открыты, неизвестно, что они задеплоили, поскольку нет никаких ключей и процедур проверки, отметили эксперты.

«Необходимо обеспечить доступ наблюдателей к серверам. Кто-то может прийти, вставить флешку — безопасность полетела к чертям. Начинать делать ДЭГ надо с «железа», а это технически сложно», — заключил Жижин.

Нарушения при голосовании

Принуждение избирателей к голосованию

Тенденция по принуждению избирателей голосовать с годами только усиливается, отмечает движение в защиту прав избирателей «Голос». Основой для роста давления являются сочетание многодневного голосования и онлайн-голосования.

«ДЭГ в ситуации давления на избирателей практически не оставляет людям выбора: если при голосовании бумажным бюллетенем в кабинке они могут быть уверены в сохранении тайны их волеизъявления, то в ситуации с онлайн-голосованием, код которого не прошел реального общественного аудита, у них возникают обоснованные опасения, что лица, принуждавшие их к голосованию, получат доступ не только к информации о самом факте голосования, но и о сделанном ими выборе», — говорится на сайте «Голоса».

Дополнительным фактором выступает возможность в виде голосования в пятницу, в рабочий день. «Голос» уже не первый год фиксирует аномально высокие показатели явки в первой половине дня в этот день недели.

Сбои в системе ДЭГ

В первый и второй дни голосования в системе ДЭГ наблюдались сбои. По информации «Голоса», 8 сентября члены избирательных комиссий и сами избиратели массово жаловались на «подвисания» системы терминалов электронного голосования. 9 сентября тотальный сбой системы ДЭГ случился в Ненецком автономном округе (НАО), где избирателям выдавались бюллетени для голосования только на одних выборах вместо двух — в итоге нужно было голосовать одновременно на выборах Собрания депутатов НАО и на выборах депутатов Архангельского областного Собрания.

Из-за технической ошибки система отказывалась выдавать какой-то из комплектов бюллетеней: часть избирателей получили только бюллетени первых выборов, часть — только вторых. В результате голосование было приостановлено на два часа, после чего в системе появился новый идентификатор выборов.

В Новосибирской области в КПРФ заявили, что не всем избирателям удалось с первого раза проголосовать за их кандидата, а глава облизбиркома Ольга Благо подтвердила эту проблему и указала на то, что организующая выборы комиссия не может повлиять на эту ситуацию, поскольку не контролирует работу системы.

В московской системе ДЭГ 8 сентября происходили массовые сбои в работе электронного списка избирателей (ЭСИ), которые вызвали перерывы и задержки в выдаче бюллетеней. Избиратели испытывали затруднения при голосовании через терминалы электронного голосования (ТЭГ), образовывались очереди. Некоторые возвращались для голосования 9 сентября, но и тогда сталкивались с проблемами, в частности, некоторым была заблокирована возможность получения бюллетеня, хотя разблокировка должна была произойти через час после того, как избирательн не получил бюллетень в пятницу.

К другим проблема ЭСИ относятся:

у многих участковых избирательных комиссий (УИК) из-за ошибок в алгоритмах работы со статусами избирателя не сходились количество фактически выданных бюллетеней (которое УИКи знают) и количество проголосовавших избирателей, которое формирует электронный список;

с первого дня голосования в системе возникали «испорченные бюллетени» и, соответственно, повторно выданные бюллетени (избиратель якобы запутался при заполнении и попросил заменить ему бланк);

участковые комиссии не контролировали составление списка избирателей и сторонние изменения в нём, а вносимые ими изменения были ограничены алгоритмом, который не позволял самостоятельно решить проблему. Поскольку подсчёт по списку избирателей проводится не комиссией, а автоматически, проявившаяся проблема вынуждала УИК заниматься откровенной «подгонкой» чисел в протоколах, то есть фальсификацией.

«Отдельно еще раз нужно указать на ненормальность ситуации, когда организующие выборы комиссии (и вообще система избиркомов) не контролируют системы онлайн голосования. Это критически нарушает принцип независимости в их деятельности, — говорится в заявлении по итогам наблюдения «Голоса».

Кроме того, организация считает, что системы онлайн-голосования в настоящем своём состоянии не позволяют обеспечить одновременное соблюдение двух основополагающих принципов проведения голосования: тайну и проверяемость правильности подсчёта голосов. Также в обеих российских системах (федеральной и московской) невозможно удостовериться, что голосуют реальные избиратели.