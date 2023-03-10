Онлайн-голосование планируется использовать на выборах губернаторов

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на губернаторских выборах подали семь регионов, в том числе Хакасия. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации Президента (АП), и подтвердили источники в регионах. На выборах 2023 г. ДЭГ будет применяться довольно активно, всего заявки на его использование подают 25 регионов. Но 25 регионов – это программа-максимум, отмечает один из собеседников издания. По его источника в АП, желание провести ДЭГ сейчас изъявило не менее семи субъектов, где пройдут губернаторские кампании.

Также ДЭГ будет использоваться и на выборах мэра Москвы. О том, что в этих регионах обсуждается проведение ДЭГ, знает еще один собеседник, близкий к ЦИК. В Избирательной Комиссии подтвердили о получении 25 заявок.

Ранее сообщалось, что одно из основных требований к регионам, претендующим на проведение ДЭГ, – широкий охват избирателей, имеющих подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Представители оппозиционных к «Единой России» партий уже не раз высказывали своё недоверие к ДЭГ, в том числе и относительно готовящихся выборов губернаторов, особенно в тех регионах, где они смогли победить ранее. Например, в Хакасии губернатор — коммунист Валентин Коновалов, а избирком Республики контролируется единороссами.

Напомним, эксперты также неоднократно критиковали онлайн-голосование.

«Мы видим, что ДЭГ радикально изменило расклад не в пользу оппозиции, оказалось максимально провластным, и тем самым оно кардинально отличается от других типов голосования», — ранее заявлял технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

А по словам исполнительного директора ОЗИ Михаила Климарёва, пока доверия к электронному голосованию нет из-за невозможности сохранить тайну голосования, а также из-за того, что нет гарантий, что «этот конкретный человек пришёл и отдал голос, а не люди ДИТ выбрали за него».

После проведения Единого дня голосования многие оппозиционные политики и общественным деятели уступили кандидатам от «Единой России». Тогда кандидаты не от «партии власти» внезапно оказались в проигрыше как раз после обработки результатов онлайн-голосования.

О том, стоит ли пользоваться ДЭГ, вы также можете посмотреть в карточках «Роскомсвободы».