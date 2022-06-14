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14 June 2022

ЕС заставит Google, Facebook и Twitter бороться с дипфейками и фальшивыми аккаунтами

Согласно новому кодексу по борьбе с дезинформацией, компаниям придётся разработать инструменты для проверки информации и сотрудничать с организациями-фактчекерами, также их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы.
Фото: University of Miami

Подразделения Alphabet Inc, Google (GOOGL.O), Facebook Inc, Twitter Inc (TWTR.N) и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и фальшивым учетным записям на своих платформах, в противном случае им грозят огромные штрафы в соответствии с обновленным сводом правил (кодексом) Европейского Союза, с которым ознакомился Reuters.

 

 

Ожидается, что Европейская комиссия опубликует обновленный свод правил по дезинформации в рамках борьбы с фейковыми новостями уже в ближайшие дни.

 

 

Согласно кодексу, компании должны будут противостоять «вредной дезинформации»: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с компаниями по проверке фактов.

Кроме того, их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы, а не общеевропейские или мировые данные. Компании будут раскрывать данные по количеству удалённых ботов и числу модераторов контента в каждой стране и рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развёрнуты для борьбы с фейками.

Подписанты также обязуются бороться с распространением дипфейков и фейковых аккаунтов в социальных сетях. Обновлённый кодекс будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. В нём есть раздел о борьбе с дезинформацией, а компаниям, которые не выполняют обязательства по кодексу, может грозить штраф до 6% от всего годового оборота в мире.

По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, которые намерены подписать обновлённую версию кодекса, войдут 30 фирм, в том числе Facebook, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.

 

Напомним, недавно Google принял решение запретить обучение систем искусственного интеллекта (ИИ), которые могут использоваться для создания дипфейков, на своей платформе Colaboratory (Colab). Ранее, по словам журналистов, Colab настолько упростил процесс создания дипфейков, что в сети появилось множество гайдов даже для тех, у кого нет опыта программирования.

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