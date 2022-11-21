Октябрь'2022: Дискредитация армии продолжает быть главным поводом для наказаний

В октябре 2022 года тренд на преследование россиян за высказывания в интернете продолжился, как и за все предыдущие месяцы, когда была начата так называемая «специальная военная операция» армии РФ на территории Украины. Как и ранее, «дискредитация вооружённых сил» уверенно лидирует здесь, причём преследованию подвергались как самые обычные пользователи, так и известные люди (артисты, политики и т.д.). Во многих случаях одними только арестами и штрафами власти не ограничивались, часто у фигурантов подобных дел проводились обыски, сопровождавшиеся и изъятием техники, и вскрытием дверей.

К преследованию граждан, чья политическая позиция не совпадает с официальной, всё чаще подключаются их работодатели, администрации учебных заведений, а также зависимые от властей интернет-сервисы.

Например, месяц начался с того, что блокировке подверглась страница известного вологодского активиста Евгения Доможирова во «ВКонтакте». Как сообщил он сам, сделано это было по требованию Генпрокуратуры:

«Вот вы говорите, что им всё равно и у них всё под контролем, а они боятся любого распространения информации».

Доступ к странице оппозиционера ограничен, скорее всего, из соображений военной цензуры — по этому же решению ранее были заблокированы дополнительные домены портала писателя Алексея Экслера. Первая же блокировка VK-страницы Доможирова произошла ещё весной. Материалы Экслера также подверглись цензуре в этот период, но по другим решениям.

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Свердловской области Александр Грезев покинул Россию.



«В нынешних условиях жить, работать и чувствовать себя в безопасности просто невозможно», – заявил Грезев, добавив, что планирует переехать в Европу. По его словам, многие координаторы движения уже покинули Россию и управляют «Голосом» удаленно.



В начале октября сразу в нескольких регионах России у активистов движения прошли обыски по уголовному делу о «дискредитации» российской армии.



Координатор сети региональных отделений «Голоса» Виталий Аверин пишет в своем Telegram-канале, что обыски были у сопредседателя движения Григория Мельконьянца, членов совета движения Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, координатора в Челябинской области Натальи Гусевой и у него самого.



В постановлениях об обысках все указаны в качестве свидетелей по делу ивановского активиста Михаила Гусева, которого обвиняют по уголовной статье о «дискредитация» российской армии (280.3 УК РФ).

В Крыму полицейские задержали двух девушек, спевших песню «Червона калина», которую российские власти почему-то считают «боевым гимном экстремистской организации». Одна из девушек — победительница конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева.



Ранее полиция начала проверку, после того как в интернете появилось видео, на котором Валеева вместе с подругой пела песню «Червона калина».



В своем Instagram Валеева написала, что исполняла песню «без всяких смыслов и подсмыслов» и не хотела что-либо пропагандировать.



В итоге полицейские арестовали девушек 1987 и 1989 годов рождения и составили в отношении них административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России), и ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).



Суд назначил Валеевой штраф в размере 40 тыс. руб., её подругу арестовали на десять суток, уточнили РБК в пресс-службе МВД по Крыму.

В сентябре за прослушивание и исполнение «Червоной калины» было наказано пятеро человек. Инцидент произошёл на свадьбе в ресторане «Арпат» в Бахчисарае. Трое получили административные аресты от 5 до 15 суток, двое — штрафы в 40 000 и 50 000 рублей.

Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск.



Ранее её муж, работник RT Игорь Овсянников, озвучил информацию, что его супруга сбежала из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью.



Овсянникову обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии на территории Украины (статья 207.3 УК РФ).

Позже суд ограничил её в родительских правах. Также она была заочно арестована.

Суд ограничил Марину Овсянникову в родительских правах. Он постановил, что 11-летняя дочь экс-редакторки Первого канала должна жить с отцом, и обязал её платить алименты.



Органы опеки заявила, что «ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведёт политическую деятельность» pic.twitter.com/cP7C4gC35r — Андрей Пивоваров (@brewerov) October 17, 2022

Жителя Каменска-Уральского арестовали на 9 суток за призыв выходить на акцию против мобилизации. Сначала домой к Руслану Султанову полицейские пришли вручать предостережение, а затем попросили проследовать в отдел, где составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП («организация несанкционированного публичного мероприятия»).



В полиции Султанову стало плохо и его госпиталировали с высоким давлением. После выписки из больницы Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил заседание по делу, и судья Мария Никитина признала Султанова виновным, арестовав на 9 суток.



«Отметим, что информации о том, что в Каменске-Уральском прошла какая-либо акция против мобилизации, не было. В деле Султанова таких сведений тоже нет», – пишут «Вечерние ведомости», следящие за этим делом.

Во Владимире на студента колледжа культуры и искусства Тимофея Ярко составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за сторис во «ВКонтакте», где изображены две представительницы русского и украинского народов под гербами Советского Союза и надписью «Скажем нет <спецоперации>».



Поскольку протокол был оформлен с нарушениями, судья Октябрьского районного суда Наталья Белякова вернула его в УМВД России по г. Владимиру для устранения недостатков, допущенных при возбуждении дела. Полиция повторно подала дело в суд 18 октября, слушания назначены на ноябрь текущего года.

У матери экс-главы костромского штаба Навального провели обыск. Активист Александр Зыков написал, что у ее дома находятся десяток полицейских с собаками. Он связал это с объявлением команды Навального о возобновлении работы штабов. Зыков считает, что ему «мстят» через близких.

В сентябре СК вызвал на допрос сестру Зыкова, её мужа и тётю. Следователи завели на активиста два уголовных дела за фейки про армию за посты об Украине. Ранее СК прислал повестку на имя умершей бабушки Зыкова, но вместо нее на допрос вызвали мать активиста. Подробнее о том, за что именно костромича решили привлечь к ответственности, писало «ОВД Инфо».

Напомним, в июне 2021 года ФБК и «Штабы Навального» были признаны «экстремистскими организациями», что сделало незаконной деятельность их участников на территории России.

В Москве у российского учёного-математика, исследователя статистики выборов Сергея Шпилькина дома был проведён обыск, силовики даже вскрыли дверь. Сам он находится за рубежом.



По словам ученого, обыск проходил по делу Михаила Гусева, обвиняемого в дискредитации российских вооруженных сил (как и в ситуации с обысками у активистов «Голоса»):

«Изъяли технику и книги, имеющие отношение к выборам».

Ученый более 15 лет анализирует итоги явки и результаты на выборах в России. В частности, в сентябре 2021 года аналитик среди прочих подписал открытое письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Авторы обращения тогда заявили, что данные с сайта ЦИК оказалось невозможно скопировать для изучения: они были «закодированы таким образом, что их невозможно скопировать в табличный формат, они недоступны для компьютерной обработки».



В Пскове силовики пришли домой к муниципальному депутату от «Яблока» Николаю Кузьмину, журналисту Денису Камалягину и активистке Екатерине Новиковой. В Перми обыск прошел у политолога Виталия Ковина.



Дело в отношении Гусева по статье о «дискредитации» российской армии, в рамках которого проходят обыски, возбудили следователи в Иваново из-за постов в Telegram-канале «Дневник эмигранта». В нем, как считает следствие, Гусев написал, что в отношении его завели уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу и что не хочет идти в «оккупационную армию».



Суд посчитал, что трое псковичей и житель Перми могут иметь отношение к ведению этого канала, у которого на было всего 73 подписчика, пишет «Ъ».

На фото выломанная силовиками дверь в квартиру МАТЕМАТИКА Сергея Шпилькина. Путинская власть ненавидит Шпилькина, потому что он вскрывал фальсификации миллионов голосов на выборах в России pic.twitter.com/uZ9rZq6bgp — Соболь Любовь (@SobolLubov) October 5, 2022

Оппозиционному политику Илье Яшину, находящемуся в СИЗО по делу о «фейках» о российской армии, предъявили обвинение в окончательной редакции. В обвинении утверждается, что он «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан „ДНР“ и „ЛНР“».



«Яшин понимает, что он является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные», – говорится в обвинении.

Банковские счета политика арестованы.

Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, Кара-Мурза давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб. Стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц. Это третье уголовное дело в отношении оппозиционера. Максимальное наказание по статье 275 УК РФ — 20 лет лишения свободы.



Новое уголовное дело по обвинению Владимира Кара-Мурзы в госизмене уникально по своей природе, считает известный адвокат Иван Павлов:

«Во-первых, это первый случай, когда используется так называемая третья форма госизмены (оказание помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности РФ).



Во-вторых, это первый случай, когда дело возбуждено и будет расследоваться не в ФСБ, а в Следственном комитете. Чекисты утратили исключительную компетенцию по таким делам. Вряд ли можно ожидать, что участковые инспектора полиции скоро также смогут возбуждать такие дела, но тенденция – любопытная.



В качестве оказания помощи СК усмотрел выступления Владимира на различных открытых мероприятиях, что добавляет абсурдности выдвинутому обвинению.



Похоже первый блин вышел комом. Впрочем, это закономерно, когда «некомпетентные» органы хватаются за «чужую» тонкую материю».

Басманный суд Москвы продлил ему арест до 12 декабря.

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя и публициста Дмитрия Быкова по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Быков привлекался по части 1 статьи 19.34.1 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента...»). Она предполагает административный штраф в размере 10 000 рублей для совершивших нарушение физических лиц. Причины назначения штрафа не уточняются.

Ранее Тверской суд Москвы по аналогичному делу оштрафовал журналиста Сергея Пархоменко. Это второй протокол у него за нарушение закона об инагентах, отмечает известный юрист Павел Чиков.

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов геолога Михаила Кавуна на продление содержания его под стражей по, как уверяет защита, сфабрикованному делу о финансировании «Правого сектора».

«Никаких доказательств спонсирования Михаилом Марковичем «Правого сектора» в деле, разумеется, нет и не будет, а следовательно дело возбуждено незаконно, а мера пресечения должна быть отменена», – заявляет защита.

Октябрьский районный суд в очередной раз отложил рассмотрение дела по иску МВД к Евгению Ройзману и еще четырем жителям Екатеринбурга. МВД требует взыскать со всех пятерых 565 тысяч рублей за сверхурочную работу на митинге в поддержку Навального в конце января 2021 года. Следующее заседание по делу пройдет 10 ноября.

По мнению правоохранителей, посты в интернете повлияли на решение горожан выйти на улицу.

В Петербурге из ИВС отпустили фемактивистку Валерию Ковалишину, которую задерживали на 48 часов по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК). 5 октября у Ковалишиной и другой активистки Евгении Казанцевой прошли обыски. Обеих задержали на двое суток. Силовики также пытались попасть в квартиру к активистке Паладде Башуровой (Полине Титовой) и вырезали замок на общей с ее соседями двери. Ранее Башурову уже несколько раз задерживали по делам о «телефонном терроризме».

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности депутата городского заксобрания Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии).

Протокол был составлен на основе постов во «ВКонтакте», в которых Шишлов рассказывал о происходящем в городском ЗакСе, а также высказывался о погибших в Украине военных, Z-символах и т. д. Соратники депутата считают, что это политическое преследование.

Писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron признаны иноагентами. Глуховский - СМИ-иноагентом, Мирон Федоров (Oxxxymiron) - физлицом-иноагентом. Также СМИ-иноагентами признаны колумнист Idel.Реалии Искэндэр Ясавеев и журналистка из Бурятии Евгения Балтатарова. Физлицами-иноагентами стали правозащитница Алена Попова и Ирина Сторожева. Также список НКО-иноагентов пополнил екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».

Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу. Информация об этом появилась в базе МВД России.



«Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения — РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении.



В конце августа текущего года Илья Пономарев сделал заявление по поводу убийства 29-летней Дарьи Дугиной — дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. По его утверждению, к нему причастна некая проукраинская организация, действующая, по его словам, на территории России.



После этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и СКР обращения с просьбой дать правовую оценку этому заявлению.



30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

Жительница Москвы, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что сотрудники полиции забрали ее 10-летнюю дочерь из школы в Некрасовке на улице Льва Яшина и отвезли в районный ОМВД. Женщина прислала «Медиазоне» протокол доставления несовершеннолетней.



Мать пятиклассницы рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что 5 октября, пока она ехала к дочке, сотрудница полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Д. В. Мжельская спрашивала у девочки, где работают ее родители и как проводят досуг в семье. В итоге школьницу повезли в отдел полиции «Некрасовка» отдельно от мамы.



По словам матери, в отделе сотрудники Центра «Э» изучали переписки в ее телефоне. Также там находились представители службы опеки. Женщина добавила, что объяснения с нее брали в течение трех часов — вопросы касались в том числе аватарки дочери в желто-синих цветах.

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) Некрасовки в Москве поставила на профилактический учет семью пятиклассницы. Об этом сообщил помогавший им защитник от «ОВД-Инфо» Николай Бобринский.



Кроме того, маму девочки признали виновной в неисполнении родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), ей вынесли предупреждение.



Постановление КДН комментирует Николай Бобринский: «[Девочка] по решению матери не посещала уроки „Разговоры о важном“, что КДН признала „уклонением от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка“. Как следствие, у ребенка „отсутствуют знания родной истории, ориентация в политической ситуации в стране и в мире, целостное восприятие сложностей современного устройства миропорядка“. Подтверждением плохого воспитания, по мнению КДН, является установка ребенком на аватарку „святой Джавелины“ и размещение в чате одноклассников опроса „Вы за кого?“ с вариантами ответа „Чтобы Путин убивал украинцев“ и „За мир“». Сама семья отрицает, что школьница размещала подобный опрос.

В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) в отношении оппозиционера Ильи Мясковского. Предмет обвинения — публикации фотографий «антиспецоперационных» граффити в интернет-группе «Нижегородское гражданское движение».

Следствие считает, что группу администрировали Илья Мясковский, активист Глеб Калинычев и известный левый блогер Андрей Рудой. После визита полиции Илью Мясковского арестовали на трое суток за неповиновение сотрудникам, Андрей Рудой покинул Россию.

Подозреваемый пока не выразил своего отношения к уголовному делу; реальным поводом для преследования он считает свои репортажи с «антиспецоперационных» акций и судебных заседаний.

Илья Мясковский вышел из спецприемника и едет домой. Чувствует себя хорошо. Говорит, что не надо им запугиваться, а надо продолжать поддерживать друг друга. И благодарит всех, кто поддерживал его. pic.twitter.com/dp4j8y8h7u — Irina Ionova (@ionooova) October 7, 2022

Страницу главы татарстанского отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Ранее заблокировали страницы членов «Яблока» в Карелии Эмилии Слабуновой, Льва Шлосберга из Пскова, главы новгородского отделения Анны Черепановой, зампреда партии Бориса Вишневского. Недоступен канал «Яндекс. Дзен» политика Александра Куделькина из Екатеринбурга и региональный сайт алтайского «Яблока».



При этом власти не пояснили, из-за каких «недостоверных материалов» заблокировали страницы. Это не удалось выяснить даже в суде в Петрозаводске, куда обратилась Слабунова.

Кроме этого, прокуратура республики не согласилась с решением райсуда в Казани, который признал незаконным обыск у Зинатуллина. Следственные действия прошли ещё в марте в рамках уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в протестном Telegram-чате. Тогда Зинатуллину удалось оспорить решение в том же суде о проведении у него обыска. В итоге райсуд решил, что нет подтверждений того, что политик причастен к данному уголовному делу, и отклонил ходатайство следствия об обыске. Изъятые вещи Зинатуллину вернули. Прокуратура подала жалобу в кассационный суд.

В Набережночелнинский городской суд Татарстана поступило дело о «дискредитации» армии (280.3 УК) против активиста Альберта Мансурова. Это первое подобное дело в республике. Поводом стали публикации активиста во «ВКонтакте». Весной он улетел в Дубай и в Россию больше не возвращался. Мансурова объявили в федеральный розыск.

Нижегородский пенсионер Лев Лерман осуждён на четыре года колонии-поселения. Формально это наказание за хранение в подвале десяти патронов, но друзья и знакомые Лермана не сомневаются, что причина преследования — в «антиспецоперационных» высказываниях.



Обыски в доме семьи Лерманов прошли в начале марта. Из квартиры пенсионеров силовики вынесли всю компьютерную технику и все носители информации, вплоть до дисков с записями классической музыки. Как рассказывала жена Льва Лермана Ольга, полиция искала листовки, патроны и прочие признаки «украинского следа». Дело в том, что нижегородец с первых дней «спецоперации» жестко отзывался о решении российских властей ввести войска на территорию Украины.



Изъятая техника, по всей видимости, следствию не помогла, и тогда во время повторного обыска в подвале дома, где жили Лерманы, были найдены 10 патронов. Во время их обнаружения никого, кроме полиции, в помещении подвала не было. Жена осуждённого Ольга Лерман после обысков вынуждена была уехать в Израиль.

Кировский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката Марии Зыряновой и вернул уголовное дело политической активистки движения «Мирное сопротивление — Демократический Петербург» Ольги Смирновой прокурору в связи с серьёзными процессуальными нарушениями, которые не позволяют рассмотреть дело и вынести приговор.

С мая 2022 года Смирнова находится под стражей. Следственный комитет предъявил ей обвинение по п. «д»ч.2 ст.207.3 УК, указывая на недостоверность её постов во «ВКонтакте» с информацией о действиях российских войск на территории Украины.

История с преследованием за использование продуктов компании Meta получила новое продолжение. В сентябре к нам обратилась fashion-блогерка Вероника Логинова. Её блог привлёк внимание полиции и прокуратуры, которая считает, что девушка «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram». Позже известный юрист, адвокат Павел Чиков сообщил о получении другими пользователями предостережений о недопустимости экстремистской деятельности.



«Прокурор грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов», – отметил Чиков.



Напомним, компания-владелец соцсетей Facebook и Instagram — Meta была признана экстремистской на территории России. Власти уверяли, что обычным пользователям ничего не грозит, они могут и дальше использовать данные интернет-ресурсы, но как видим, прокуратура имеет на этот счёт другое мнение.

В Москве молодой человек получил видеовызов по WhatsApp с незнакомого ему номера. Когда он ответил на звонок, выяснилось, что на другом конце провода — его участковый полицейский, который по наводке военкомата по Бабушкинскому району не застал его дома, поэтому позвонил через мессенджер.

Правоохранитель заявил, что раз уж москвич вышел на контакт и увидел повестку по видеосвязи, то теперь он обязан явиться в военкомат в рамках «частичной мобилизации».

Суд приговорил бывшего работника мэрии Элисты (Калмыкия) Алтана Очирова к трем годам лишения свободы, признав его винновым в распространении фейков про российских военных. Обвинение просило 7 лет колонии. Очиров отказался признать свою вину и заявил, что обжалует приговор.



Экс-чиновнику вмениют распространение «фейков» о российской армиии из-за видеозаписей, опубликованных в телеграм-канале «Вольный Улус». На видео показаны расстрел военными автомобиля с пенсионерами, а также сообщения о гибели десантного корабля, мародерстве и количестве потерь российских войск в первые месяцы боевых действий в Украине.

Активист Алтан Очиров получил три года тюрьмы по обвинению в антивоенных постах и "фейках". Ему дали ниже нижнего предела станции статьи, которая начинается от 5 лет.



Алтан был жëстко задержан полицейскими на рабочем месте в горадминистрации Элисты. pic.twitter.com/EOQVs4Fb4h — Николай Кавказский (@othertribunus) October 19, 2022

В Казани прошёл обыск у активиста Азата Шаехова. У него изъяли электронику и заставили пройти полиграф. По его сведениям, ему вменяют поджог казанского отделения Роскомнадзора. Ранее мужчина привлекался к ответственности, был оштрафован за акции протеста против «спецоперации» и «частичной мобилизации».

ЕСПЧ вынес постановление по жалобам политзаключенной Дарьи Полюдовой на чрезмерно длительное содержение под стражей по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности (ст.280.1 УК РФ) и пропаганде террроризма (ст.205.2 УК РФ) из-за одиночного пикета и комментариев во «ВКонтакте» и нарушение Мосгорсудом сроков рассмотрения жалоб на продление меры пресечения.



Рассмотрев дело вместе с шестью аналогичными жалобами Суд указал, что это типичное нарушение и он «не нашел фактов или доводов, способных убедить его сделать иной вывод относительно приемлемости и существа этих жалоб».



Полюдова была задержана 15 января 2020, 31 мая 2021 военный суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы. Жалоба на приговор ожидает рассмотрения ЕСПЧ. В декабре 2021 ее обвинили в создании экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ), недавно к этому обвинению следствие добавило призывы к терроризму (ст.205.2 УК РФ).

ЕСПЧ присудил Дарье Полюдовой компенсацию за срок в СИЗО

Дарья Полюдова была приговорена к 6 годам заключения по ст. 280.1 УК РФ и ст. 205.2 УК РФ) из-за одиночного пикета и комментариев в ВК. https://t.co/zka6zXev77#полюдова #еспч #заключение #компенсация pic.twitter.com/SR2m00Yqms — Activatica (@Activatica) October 13, 2022

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал депутата МО «Малая Охота» Василия Кунина на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Депутата привлекли к ответственности из-за поста в его Telegram-канале в поддержку депутатов МО «Смольнинское». Политики предложили отстранить Владимира Путина от должности президента, отметив, что его решение о начале «специальной военной операции наносит вред безопасности России и ее граждан».

В Вологде местному жителю Владимиру Румянцеву, который находится под стражей по делу о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тихонов, который представляет его интересы.



Мужчине вменяют публичное распространение «заведомо ложной» информации о действиях вооруженных сил РФ из-за постов о погибших в Украине мирных жителях. По версии следствия, он также распространял информацию о «спецоперации» через радиоточку у себя в квартире. Вину Румянцев не признает.



15 июля мужчину отправили в СИЗО, а 7 сентября продлили арест до 12 октября. 29 сентября прокурор вернул уголовное дело следствию из-за ошибок в материалах — в одном из томов дела следователь перепутал нумерацию.



Дело Владимира Румянцева передали в Вологодский городской суд.

Ижемский районный суд (Коми) отправил под домашний арест до 6 декабря экоактивиста Алексея Семенова — ранее против него возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его сын.

О помещении Семенова под домашний арест ходатайствовал следователь. Сын активиста рассказал, что на его отца уже надели браслет отслеживания. Уголовное дело о повторной дискредитации армии могут возбудить, если человека ранее привлекали к ответственности по аналогичной административной статье 20.3.3 КоАП. Так, в мае Семенова оштрафовали по этой статье на 30 тысяч рублей из-за поста во «ВКонтакте». В тексте публикации указано число детей, погибших в Украине на тот момент.

Активисту уже предъявили обвинение — на сайте суда говорится, что при помощи своей страницы «ВКонтакте» он дискредитировал российских военных. Пресс-служба не сообщает, какой пост стал причиной для возбуждения уголовного дела.

Управление ФСБ в Крыму заявило о задержании 30-летней жительницы Керчи по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). ФСБ сообщила, что девушка распространила в некоем чате в телеграме «призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)».



Задержанную зовут Ольга Саенко. Пророссийский блогер в Крыму Александр Талипов опубликовал у себя в канале видео с её извинениями, где она говорит, что «с начала военной операции распространяла в телеграм-каналах плохие комментарии о военных России, о президенте и о жителях России». Талипов утверждает, что задержание девушки стало результатом его доноса.

В Ухте (Республика Коми) активиста Владислава Краваля отправили в СИЗО. Об этом «Соте» сообщила его знакомая Валентина Осташкова. Следствие убеждено, что в конце сентября мужчина позвонил в военкомат и сообщил о его готовящемся поджоге. По словам Валентины Осташковой, незадолго до этого Краваль увидел в списке мобилизованных в Коми имя своего старшего сына.



Кравалю вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм по мотивам политической вражды и ненависти» – до трёх лет лишения свободы) и ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба» – до 5 лет лишения свободы). Адвокат мужчины намерен ходатайствовать о переквалификации дела на более мягкие части статей.



В разговоре с «Сотой» Валентина Осташковой упомянула детали задержания: в день ареста в доме, где проживали активисты, дежурили люди в гражданском. Из дома, где проводился обыск, силовики изъяли куртку с перечеркнутой литерой Z и надписью «Хуй войне».

22-летнего студента Нижегородского государственного университета (ННГУ) Алексея Корелина на месяц поместили в психиатрический стационар после его «антиспецоперационных» высказываний. По словам студента, подписать заявление на добровольную госпитализацию его вынудили сотрудники ФСБ. За последний год это уже третий случай в Нижнем Новгороде, когда силовики используют психбольницу в качестве способа нейтрализации людей с активной позицией.

Поводом для преследования стала статья на университетском сайте против «спецоперации», которую он, по его словам, «писал очень осторожно». Кроме этого, на одном из онлайн-занятий Корелин отвечал на вопросы преподавателя, нарисовав на лбу полоски цветов украинского флага. Одна из студенток выложила эту запись в сеть.

В Нижнем Новгороде психиатрическая больница превратилась в карательный инструмент ФСБ



22-летнего студента Нижегородского гос. университета (ННГУ) Алексея Корелина на месяц поместили в психиатрический стационар после его антивоенных высказываний https://t.co/B7V5gJLvff pic.twitter.com/f571UssaG0 — Activatica (@Activatica) October 17, 2022

Суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 000 рублей. При этом официальных сведений — за что именно, нет. Ранее он неоднократно высказывался с резкой критикой власти, в том числе касаемо военных действий на территории Украины.

Мировой судья Елена Шкловер вынесла обвинительный приговор гражданскому активисту и блогеру из Петрозаводска (Респ. Карелия) Алексею Чеснокову, которому инкриминировалось оскорбление следователя ФСБ в соцсетях. Шкловер назначила Чеснокову штраф в размере 20 тысяч рублей, однако он был освобождён от наказания за истечением срока давности. Сам гражданский активист с приговором не согласился и заявил телеграм-каналу From Karelia with freedom, что обжалует судебное решение.

Ивановец добился отмены запрета определенных действий по делу о фейках про армию. Областной суд снял с Сергея Веселова запрет пользоваться интернетом, телефоном и в определенное время выходить на улицу. Такую меру пресечения ему назначил районный суд в сентябре.



В отношении Веселова возбудили три уголовных дела. Два — за фейки про армию — завели из-за его видео на YouTube-канале. На одном из них он зачитал «антиспецоперационную» речь во время суда и упомянул события в Буче. Одно дело завели за антивоенное граффити. По словам Веселова, он его не рисовал.

На мать четверых детей из Великого Новгорода Ирину Нельсон завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму. По мнению следствия, бывшая юристка написала во «Вконтакте» комментарии с призывом выйти на несогласованные митинги и выступила против отправки российских солдат в Украину. Как рассказала «7х7» Нельсон, в октябре суд оштрафовал её на 300 тыс. руб. Женщина планирует объявить сбор на штраф. Нельсон признала, что написала комментарии. Но новгородка считает, что Конституция гарантирует ей свободу выражения мнения. О том, как оказать ей помощь, написала «Псковская губерния».

В РФ возбудили первое дело по статье 275.1 УК РФ («сотрудничество с иностранным государством в деятельности, направленной против безопасности РФ»). Лефротовский суд Москвы отправил под стражу до 14 декабря главу левопатриотической общественной организации «Всероссийское социальное единство» Павла Пищулина.



Данная статья, введенная в Уголовный кодекс РФ в июле нынешнего года, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.



Павла Пищулина ранее уже судили по обвинениям в призывах к экстремизму в интернете и оскорблении чувств верующих. В первом случае его приговорили к двум годам лишения свободы условно, во втором — к 180 часам обязательных работ.



Обстоятельства нового дела неизвестны.

Дело калининградского анархиста Вячеслава Лукичева хотят возобновить. При этом в 2019 году молодому человеку уже вынесли приговор и назначили штраф 300 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма.



Тогда причиной для уголовного дела стал пост в телеграм-канале «Прометей», который связан с анархистами из «Народной Самообороны». По версии следствия, Лукичев опубликовал предсмертную записку Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском ФСБ. В 2021 году ЕСПЧ назначил анархисту компенсацию — в частности, из-за неправомерного заключения под стражу.



После того, как Лукичев узнал о вероятном возобновлении дела, он позвонил в суд, который рассмотрит этот вопрос: «Сказали, что это из-за старого решения ЕСПЧ. И сейчас они на суде просто якобы отменят содержание под стражей».



Активист называет возобновление дела «сомнительным в свете признания „Народной Самообороны“ террористической организацией». «Может быть, для них де-юре причина в ЕСПЧ, а де-факто совсем другое и менее радужное», — отметил Лукичев.

Сибирский драматург Алексей Житковский был задержан в Ханты-Мансийске, куда прилетел работать над спектаклем. По его словам, его опрашивают сотрудники ФСБ в рамках «проверки на экстремизм». В Нижневартовске задержали и уже отпустили жену Житковского Ирину у подъезда дома. Он также обратился за помощью к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, но та позже ответила, что не имеет права вмешиваться в действия силовиков.



«Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался», – написал Житковский в своём VK (в данный момент его страница недоступна). Силовики изъяли все компьютеры и гаджеты драматурга.



В начале «спецоперации» Житковский выступил в соцсетях против боевых действий в Украине, затем он подписал «Обращение» международного союза драматургов в защиту Украины с требованием «немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров».

Драматург из ХМАО Алексей Житковский ищет компьютеры для своих детей взамен тех, которые изъяли оперативники во время следственных действий - ХМАО - ЮГРА Онлайн, новости Ханты-Мансийска на https://t.co/3Bjr0XAgYN https://t.co/YHNYutHPWh — Компьютер (@_computer_ru) October 23, 2022

Режиссер Виталий Манский, ранее объявленный в розыск, стал подозреваемым по делу о клевете, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. По версии дознания, Манский «в неустановленное время, но не позднее 16 мая, действуя умышленно, распространил сведения, несоответствующие действительности и порочащие честь и достоинство режиссера Никиты Михалкова». Сведения распространены на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Алису Дружину за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.



Как говорится в материалах суда, Дружина, являясь активистом протестного движения «Феминистское Антивоенное Сопротивление», организовала и провела публичное мероприятие в форме пикетирования, группой лиц, состоящей из двух человек, а именно разместила на гранитном ограждении наб. канала Грибоедова (со стороны канала) около д.131, баннер белого цвета, размером 258x55 см, с надписью: «Цинковый гробик на колесиках уже на твоей улице». После чего участники данного мероприятия осуществили фотографирование данного баннера и опубликовали его в телеграмм-канале «Феминистское Антивоенное Сопротивление».



Дружина пояснила, что не понимает за что она была задержана, от дачи объяснений отказалась.



Защитник пояснила, что вина Дружиной во вменяемом правонарушении не доказана представленными материалами дела, по делу допущен ряд процессуальных нарушений, полагает, что производство по делу подлежит прекращению.

"Цинковый гробик на колёсиках уже на твоей улице"



Феминистское Антивоенное Сопротивление пишет о новой акции неопознанной арт-группы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.

«Время страха и ужаса уже наступает, а пугающие истории становятся реальностью» #петербург pic.twitter.com/wY6STcctYK — Activatica (@Activatica) October 3, 2022

Мундепы МО «Смольнинское» (Санкт-Петербург) Никита Юферев и Дмитрий Балтруков покинули Россию. Ранее они просили Госдуму обвинить Путина в госизмене.

Суд оштрафовал авторов обращения на суммы 46 и 47 тыс. рублей по статье о дискредитации власти.

Следственный комитет РФ возбудил очередное уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвинив его в экстремизме, призывах к терроризму, реабилитации нацизма.



«Я могу подтвердить, что в отношении Алексея Навального возбуждено данное уголовное дело», – сказал «Интерфаксу» его адвокат Вадим Кобзев.

Суд отправил под стражу омского археолога Евгения Круглова, обвиняемого в распространении «фейков» про российскую армию. Об этом сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Андрея Огнева, который защищает Евгения Круглова.



Археолог находился под подпиской о невыезде. Он попытался уехать, купив билет на поезд в Минск. Но Круглова задержали сотрудники ФСБ, а суд поместил ученого на два месяца в СИЗО.



Дело против Круглова возбудили за репост во «ВКонтакте» новостей о событиях в Буче и Мариуполе. Чтобы допросить ученого силовики приехали в соседнюю Тюменскую область – в лес, где археолог работал на раскопках. В сентябре Евгений Круглов рассказал проекту «Очевидцы» о циничном поведении силовиков:

«По дороге эти вертухаи даже позволили себе съехидничать: «А ведь мы вашим шефам даже не сказали, кто мы такие, никаких удостоверений не предъявили... Они вас даже и не попытались отбить. А если бы мы были бандитами, что приперлись выбивать из вас должок?»

«ВКонтакте» заблокировала страницу главы карельского Союза журналистов за критику действий российской армии в Украине.



В начале октября Георгий Чентемиров покинул страну вместе с семьей. Это случилось после того, как провластное СМИ «Новый взгляд» обвинило Чентемирова в антироссийских настроениях, потому что он «не написал ни одной светлой повести о регионе, не создал патриотичного или воодушевляющего контента, а посвятил свое творчество критике власти региона и страны». Поводом послужил его пост против «спецоперации».



После «Нового взгляда» Чентемирова стали травить в соцсетях и других СМИ. А ветеран МВД попросил прокуратуру проверить журналиста на иностранное финансирование.

Курганский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Следствие и суд установили, что курганец на своей странице в социальной сети «ВКонтате» размещал комментарии с призывами к насильственным действиям, в том числе убийству, по отношению к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые образуют социальную группу по признаку ведомственной принадлежности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Фигурант признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком один год. Также курганцу запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

Активисты из Коми объявили сбор средств на уплату штрафа местной правозащитнице за протест против действий российской армии в Украине.



Сбор средств объявило «Собрание общественности республики Коми». В начале марта Сыктывкарский городской суд оштрафовал Татьяну Иванову на 75 тыс. руб. по статье об организации несанкционированного мероприятия. Правозащитница призвала выйти на митинг против «спецоперации» в Украине 24 февраля. В конце мая ее страницу во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры.



По словам активистов, у Ивановой трое несовершеннолетних детей, такая сумма для нее неподъемна.

Текст песни «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) признан экстремистским. Административным истцом по делу выступила московская прокуратура, обратившаяся в суд «в интересах РФ». Теперь любой перепост или размещение данной композиции на странице в соцсетях грозит привлечение к ответственности за распространение экстремистских материалов.

В России впервые с начала «спецоперации» возбудили уголовное дело об оскорблении украинцев. Дело завели против внесённого в реестр экстремистов и террористов жителя Омска Николая Карнышова из-за поста во «ВКонтакте». Пост уже удалён, его суть не раскрывается. Мужчину ранее неоднократно привлекали к ответственности за оскорбление по национальному и гендерному признаку.

Супруга члена партии «Яблоко», главного редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева Елена Афанасьева обратилась за помощью к общественности. После ареста мужа она с пятью несовершеннолетними детьми находится в тяжелом материальном положении.



Уже более полугода Михаил Афанасьев находится в СИЗО города Абакана. Ему предъявлено обвинение по ст. 207.3, ч. 2, п. «а» УК РФ (распространение фейков об армии РФ с использованием служебного положения) за публикацию на сайте издания материала о сотрудниках хакасского ОМОНа, якобы отказавшихся принимать участие в так называемой «спецоперации» на территории Украины.



Возможное наказание по статье о фейках с учетом должности Михаила Афанасьева – штраф от 3 до 5 млн рублей, исправительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.



Сейчас его семье нужна помощь. Об этом он написал в письме друзьям. Речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. Этими деньгами семья Михаила Афанасьева сможет расплатиться с долгами. Предположительно, в декабре 2022 года начнется рассмотрение дела журналиста по существу.

На экоактивистку из Архангельска полиция составила два протокола о дискредитации армии. По данным Плесецкого районного суда, на которые обратило внимание издание SOTA, в октябре на рассмотрение поступило два дела об административном правонарушении на Анну Степанову. В чем конкретно обвиняют активистку, неизвестно.



Анна Степанова покинула Россию из-за возможного уголовного преследования и давления силовиков за ее «антиспецоперационную» позицию. Активистке пришлось закрыть зоогостиницу. По требованию Генпрокуратуры страницу Степановой во «ВКонтакте» заблокировали.

Впервые прекращено уголовное дело о военном фейке, сообщают «Сетевые Свободы». Руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СКР прекратил уголовное преследования жителя Нижнего Новгорода по части 1 статьи 207.3 УК РФ за отсутствием состава преступления.



Уголовное дело возбудили после размещения в сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года.



Дело прекращено, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина».



Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ.

В Архангельске экс-фотографа штаба Навального приговорили к реальному сроку за комментарий ко Дню Победы. Суд назначил Руслану Ахметшину 2 года и 6 месяцев колонии-поселения и 181 тыс. руб. за возмещение экспертизы психологов и историков. Его признали виновным в реабилитации нацизма (части 1 и 4 статьи 354 УК РФ). Об этом сообщила SOTA.



Уголовное дело следователи возбудили в марте 2022 года. У фотографа прошли обыски, а его технику изъяли силовики. Ахметшина судили за комментарии о роли СССР и Германии в разделе Польши в начале Второй мировой войны, репост текста писателя Виктора Шендеровича и предложение о раздаче денег ветеранам вместо проведения парады Победы.

В подмосковном Королёве прошёл обыск у местного активиста Владислава Теута. Его задержали по уголовному делу о «фейках» про армию РФ, размещенных неустановленным лицом по мотивам политической ненависти Instagram (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Вероятно, он находится в статусе подозреваемого и ожидает суда по мере пресечения. При обыске у Теута изъяли принтер, а также «антиспецоперационные» листовки и символику: бело-сине-белые ленточки и флаг.

Суд в Пскове оштрафовал местную жительницу Анастасию Григорьеву на 35 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии. Протокол на неё составили из-за комментария агентству France-Presse.



Елизавета и Анастасия Григорьевы — дочери российского военного, участвующего в «спецоперации» в Украине. В конце мая псковский суд назначил сестрам по 20 часов обязательных работ за пикет. После подачи апелляции суд заменил обязательные работы штрафом.

Министерство юстиции внесло в список «физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», адвоката из Краснодара Михаила Беньяша, представляющего в судах интересы активистов, оппозиционеров и отказавшихся принимать участие в «спецоперации» в Украине росгвардейцев.

МВД объявило в федеральный розыск сооснователя «Диссернета», физика и журналиста Андрея Заякина. В конце августа суд назначил ему запрет определенных действий по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности.



Андрею Заякину вменяется в вину перевод 1 тыс. руб. в пользу Фонда борьбы с коррупцией.

Также объявлен в розыск политик и общественик Максим Кац по делу о военном фейке. По его словам, он узнал об уголовном деле «несколько месяцев» назад, заказав справку об отсутствии судимости.

С нами вновь связался отец калужского активиста Ивана Любшина, осуждённого на 5 лет и 2 месяца по делу об оправдании терроризма, сообщив, что его сын продолжает бороться за свои права в заключении. Любшин до конца октября не был обеспечен зимней одеждой и обувью, и всё это время ходил в летних сандалиях и робе.



«С середины сентября Иван стал писать заявления в администрацию ИК 1 на зимнюю одежду и обувь, – рассказал Виктор Любшин. – Реакции никакой. В начале октября я написал в ИК-1 о проблеме. Ничего. 5 октября пишу в УФСИН по Ярославской области. Ничего. Написал потом в ОНК (18 октября). Прошла неделя. Пишу опять в УФСИН. Из управления приходит ответ :вопрос решён, з/к претензий не имеет. А с него просто объяснительную в ИК взяли, сказали потом оденем. Отчёт был нужен. Но вот помогли в решении проблемы коллеги — осужденные. Нашли в местном «секонд хенде» приличную одежду и обувь».



Потом к Любшину пришли два майора, принесли мешок со старыми одеждой и обувью и «предложили выбрать себе на вкус и цвет, Иван ничего не подобрал, сказал, что сам нашёл». Его записали для отчета на регистратор, что претензий больше нет .



«И смешно и грустно. По ходу история повторяется, как и с одеждой для мобилизованных. На складах нет одежды и обуви», – подытожил Виктор Любшин, который также предоставил нам скриншоты переписки.

Пермский оппозиционный политик Константин Окунев получил от управления МВД по Перми повестку о времени и месте составления протокола об административном правонарушении. Фотография документа опубликована в его telegram-канале.



Как указано в повестке, в отношении Константина Окунева ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации»).



Константин Окунев предполагает, что возбуждение дела об административном правонарушении может быть связано с его критическими высказываниями в соцсетях о президенте РФ Владимире Путине. При этом, господин Окунев подчеркивает, что «не переходил на личности» в своих публикациях в соцсетях, а президента называл «Геополитиком» либо «Владимиром Ясно Солныщко».

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Как видим, дискредитация армии снова занимает лидирующие позиции по части привлечения российских пользователей к ответственности за выражение своего мнения в интернете. В начале осени стало очевидным, что преследованиям в массовом порядке будут подвергаться уже не только простые россияне, но также публичные люди, деятели науки, культуры и искусства.

Между тем законодательство становится во многом ещё более жёстким, властями принимаются законы, расширяющие репрессивные полномочия государства. Так, в очереди на принятие сейчас поправка о лишении приобретённого гражданства за всё ту же «дискредитацию армии» и пакет законов о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений».