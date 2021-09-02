«Экстремистское» лето'2021

Подводим итоги двух последних месяцев лета 2021 года касаемо преследований россиян за публикации в интернете, а также за другие «следы» в информационном пространстве. Количество таких случаев на время отпусков и дач прогнозируемо снизилось, но, к сожалению, совсем незначительно. Многие из этих дел берут своё начало ещё в зимних акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, но есть также не связанные с ним случаи.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор 55-летнему башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову, приговоренному в августе 2020 года к девяти годам колонии строгого режима с запретом администрировать сайты на три года. Решение утвердил Апелляционный военный суд. Ранее он был признан виновным по статьям о сепаратизме, призывам к экстремистской деятельности, в финансировании экстремистской деятельности и за публичное оправдание терроризма (280, 282, 205.2 УК РФ) за высказывания в интернете, в том числе — видеообращения. В 2019 году уже осуждённого ранее по аналогичным статьям активиста правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым.

Недавно Дильмухаметова этапировали в колонию в Забайкальском крае.

Башкирского активиста Айрата Дильмухаметова этапируют в колонию в Забайкальском крае:https://t.co/q2PecPmf9a pic.twitter.com/NrKGZ3d0mg — Activatica (@Activatica) July 14, 2021

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали студента Промышленного колледжа энергетики и связи Родиона Стукова из-за голосовых сообщений в Telegram-канале. Его допрашивали 17 часов, никак не оформив задержание, а в квартире молодого человека был проведён обыск. Правоохранители показали владивостокцу постановление о возбуждении уголовного дела по статье 280 УК и «террористической» статье из-за голосовых сообщений в телеграм-канале под названием «собаки 1 love». (Возможно, имелась в виду статья 205.2 УК о публичном оправдании терроризма, уточняет «ОВД-Инфо»).



Сам же студент уверяет, что впервые узнал о существовании этого чата (на 35 человек) только на допросе, утверждая также, что это не его голос. Тогда сотрудники ФСБ попросили зачитать тот же текст, чтобы сравнить голоса. В настоящее время Родион Стуков находится в статусе свидетеля. Стуков считает, что попал в поле зрения правоохранителей после акций протеста 23 и 31 января. На последней акции он был задержан.

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали 20-летнего Родиона Стукова по делу об оправдании терроризма и экстремизме. Они встретили студента в колледже под видом полицейских, расследующих дело о краже сумки. https://t.co/Zl7edqBWZ2 pic.twitter.com/1eBsqgjOOL — Сибирь.Реалии (@sibrealii) July 5, 2021

В текущем году значительно расширилась правовая база для преследований россиян за высказывания в Сети. Одной из очередных таких новых норм стало подписание в начале июля Президентом России закона о запрете отождествлять действия СССР и нацистской Германии. Также Владимиром Путиным был одобрен запрет публичной демонстрации изображений лиц нацистских военных преступников.

Может отразиться на пользователях интернета и закон об уголовной ответственности за участие в деятельности в России нежелательных иностранных и международных организаций. За такое участие предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс рублей (при повторном нарушении — до 4 лет), за финансирование нежелательной организации — от 1 до 5 лет колонии, за организацию ее деятельности в России — от 2 до 6 лет. За нарушение этого запрета за пределами России предусмотрена административная ответственность. От уголовной ответственности будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации или помогал пресечь ее работу.

Также была утверждена новая Стратегия нацбезопасности, где в число привычных уже для россиян угроз внесены деятельность иностранных IT-компаний, криптовалюты, несогласованные акции протеста, очень витиевато обозначен в документе обход блокировок, также в перечне онлайн-опасностей власти видят анонимность и низкий уровень «имортозамещения».

В России запрещено сравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Владимир Путин подписал поправки. Запрещено также отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом". Санкции за нарушения пока не установленыhttps://t.co/vH9YRZLPMX — DW на русском (@dw_russian) July 1, 2021

Центральный районный суд Челябинска признал виновным активиста движения «Стоп ГОК» Алексея Ногина по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за одиночных пикетов. Одним из поводов для привлечения к ответственности стали сообщения во «ВКонтакте» и Facebook, где экоактивист рассказал о намерении провести пикет. Власти посчитали его организатором несогласованных акции. На Ногина был наложен штраф 20 тысяч рублей.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой за «оправдание терроризма», которая год назад была оштрафована на полмиллиона рублей. Поводом для этого стало рассуждение о мотивах анархиста Михаила Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ осенью 2018 года. Журналистка считает приговор несправедливым и готова дойти до ЕСПЧ.

Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой оставлен в силе Верховным судом, сообщила она в Facebook. «Это правосудие сломалось, несите новое. Приговор оставлен без изменений, жалоба без удовлетворения», написала она: https://t.co/FXtJs2R12A pic.twitter.com/WGEVC0fR6g — Коммерсантъ (@kommersant) July 6, 2021

Решением Южного окружного военного суда житель Краснодарского края Петр Беляков приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. В ноябре 2018 года он разместил со своего мобильного телефона три текстовых комментария, в которых выразил «положительную оценку действиям террористического характера» всё того же Жлобицкого. Своей вины Беляков не признал.

Уже четыре месяца находится в СИЗО по похожему обвинению хабаровский художник Максим Смольников, известный под псевдонимом Хадад. Свой пост он разместил в 2018 году во «ВКонтакте». В публикации Смольников связал действия Жлобицкого с политическими репрессиями и пытками заключенных, но не высказал ни намека на одобрение этого поступка — напротив, назвал его ошибкой. Однако следствие обвинило Максима в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности.

В начале августа Хадад и его девушка Светлана Гордиенко поженились в СИЗО. В июле суд продлил художнику меру пресечения до сентября.

Недавно в его отношении была проведена новая проверка из-за песни ACAB» группы «ПолитЗек», размещённая художником во «ВКонтакте» в 2016 году. Ему могут вменить статью 280 УК. Песня не признана в России экстремистским материалом.

Светлана Гордиенко и Максим Смольников (хабаровский антифашист-художник Хадад) сегодня поженились прямо в СИЗО.



Фото: Инстаграм Светланы Гордиенко. pic.twitter.com/kmEGo6grow — SOTA (@SotaVision) August 6, 2021

Хабаровский краевой суд оставил в силе постановление о продлении ареста художника-антифашиста Максима Смольникова (Хадада).



«Само дело гораздо вреднее в социальном отношении, чем любые публикации в интернете».



Видео: Мария Нуйкина / SOTA pic.twitter.com/89CiPZpN79 — SOTA (@SotaVision) July 16, 2021

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей соратника Навального Леонида Волкова из-за акции с фонариками 14 февраля. Волкова признали виновным по статье о нарушении правил организации публичного мероприятия — поводом для этого стали посты политика в соцсетях.

В Воронеже был задержан кандидат в депутаты от 89 округа от партии «Яблоко» Павла Сычева из-за поста в Telegram-канале «Свободные люди Воронежа» с Владимиром Путиным в нацистской форме. Сам Сычев считает, что его решили привлечь к ответственности после того, как партия «Яблоко» выдвинула его кандидатом в депутаты в 89 избирательном округе — в случае ареста его избирательные права могут быть нарушены. Сычеву вменили демонстрацию запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).



Центральный районный суд Воронежа признал его виновным и назначил пять суток ареста. Позже активист был снят с выборов. В середине августа Воронежский обсуд отказал ему в удовлетворении иска, где Сычёв требовал признать снятие незаконным.

В Воронеже гражданского активиста Павла Сычева задержали из-за поста в социальных сетях с президентом РФ Владимиром Путиным в нацистской форме.https://t.co/o4vskx3OsI — Znak.com (@znak_com) July 7, 2021

На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ), сообщило краевое следственное управление СКР. Мужчина является участником религиозной организации «Свидетелей Иеговы» города Абинска, деятельность которой в 2015 году была признана экстремисткой и запрещена на территории РФ. Противоправная деятельность активиста запрещенной религиозной организации была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным СУ СКР, с апреля 2017 по апрель 2020 года обвиняемый с целью пропаганды деятельности запрещенного объединения проводил в сети интернет лекции.

В августе Абинский районный суд Краснодарского края приговорил мужчину к трём годам колонии общего режима.

Против двоих его единоверцев из Тверской области возбуждено уголовное дело, поскольку те «обсуждали Библию по видеосвязи с помощью видеоконференций Zoom, а также рассказывали о библейских учениях жителям Конаковского района».

В Краснодарском крае 60-летнего свидетеля Иеговы приговорили к трём годам колонии. Вина Василия Мелешко заключалась в том, что он участвовал по интернету в «религиозно-обучающих занятиях-проповедях», «проводил и слушал лекции» об учении свидетелей Иеговыhttps://t.co/JLrQZf1eS8 pic.twitter.com/YjWTnVY3uK — Мемориал. Политзэки (@pzk_memorial) August 13, 2021

Главу московского района Красносельский Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму на основании решения прокуратуры, которая в качестве доказательства причастности к "экстремистской деятельности" представила скриншоты из, по утверждению политика, фейкового Telegram-канала, где содержатся призывы поддержать ФБК и Штабы Навального (Минюст признал их экстремистскими организациями и иноагентами, они запрещены в России). «А знаете, что самое смешное? У меня никогда в жизни не было телеграм-канала», — написал Яшин в соцсетях.

Суд лишил меня права на участие в выборах. Доказательством "экстремизма" стали скриншоты моего телеграм-канала с призывами поддержать ФБК и штабы Навального. А знаете, что самое смешное? У меня никогда не было телеграм-канала. Подробнее этого безумия: https://t.co/NJTwfCSf1w pic.twitter.com/IATFGg7vHs — Илья Яшин (@IlyaYashin) July 7, 2021

Жителя Подмосковья Олега Макурина приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. В 2019 году — после стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке в Москве, которую устроил Евгений Манюров, — Макурин сделал во «ВКонтакте» репост публикации. В посте предлагалось «задуматься» об этом событии и его причинах. Из-за репоста 25 декабря 2020 года в отношении Макурина возбудили дело по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), а 13 января 2021 года мужчину поместили в СИЗО.

В публикации, кроме Манюрова, упоминались Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в УФСБ Архангельска в 2018 году, и Антон Конев, напавший на отделение УФСБ по Хабаровскому краю в 2017 году. По словам адвоката Анастасии Саморуковой, сам Макурин на суде говорил, что осуждает терроризм и не мог подумать, что репост рассмотрят как оправдание подобных действий.

Жителя Мытищ оштрафовали на 300 тысяч рублей за репост сообщения о стрельбе у здания ФСБ в Москве https://t.co/7eRkbbsxFW — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) July 9, 2021

Против известного кемеровского блогера Михаила Алфёрова возбудили уголовноге дело о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК) из-за ролика о возвращении в Россию политика Алексея Навального. В нём Алферов, помимо прочего, рассказал о задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево и последующем аресте. Эксперт-лингвист Екатерина Некипелова усмотрела в записи негативные оценки государственного строя, «путинского» образа правления, а также правоохранительных и судебных органов. Суд отправил Алфёрова под домашний арест до 1 сентября.

На блогера из Кемерово Михаила Алфёрова завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды из-за ролика в поддержку Навального. В качестве меры пресечения суд отправил его под домашний арест на два месяцаhttps://t.co/ptmxwr5KY6 pic.twitter.com/ZCoj7wQZNl — Мемориал. Политзэки (@pzk_memorial) July 12, 2021

Политолог и журналист из Екатеринбурга Федор Крашенинников, который неоднократно становился фигурантом административных дел из-за своих интернет-публикаций, уехал из России. В соцсетях он сообщил, что переехал в Литву и сейчас живет в Вильнюсе. Журналист добавил, что в Европе он планирует оставаться «в обозримом будущем».

Федор Крашенинников пояснил, что первоначально речь шла о кратковременном отъезде в другую страну, однако нынешняя политическая ситуация в России «намекает, что спешить домой не стоит». Телеканалу «Дождь» политолог рассказал, что решил покинуть Россию еще в августе 2020 года, после того как освободился из-под административного ареста. Арест ему назначили за оскорбление судей Конституционного суда в Telegram.

Уже после отъезда УМВД по Екатеринбургу возбудило в отношении Крашенинникова уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Причиной тому стал очередной пост в Telegram, где политолог назвал «балаганом» суд над политиком Алексеем Навальным за оскорбление Артеменко.



Дело возбудили по рапорту следователя первого отдела по расследованию особо важных дел свердловского СУ СКР. «Конечно же я не согласен с обвинением, это полная чушь. Может показаться странным, что в июле месяце аж целый следователь по особо важным делам не нашла себе иного занятия кроме как читать мои соцсети аж с начала года. При этом ей даже не понадобились доносы — просто решила изучить мой любимый силовиками Telegram-канал», — написал Крашенинников в своём канале.

Уральский политолог Федор Крашенинников уехал из страны прошлым летом после ареста за пост и взлома страниц в соцсетяхhttps://t.co/sg6EQ8q2xr — Медиазона (@mediazzzona) July 28, 2021

Магаданский городской суд арестовал местного активиста Дмитрия Журова на пять суток по статье о публичном демонстрировании нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

Поводом для ареста стал репост во «ВКонтакте» изображения с немецкой армейской каской со свастикой, сделанный в 2013 году.



«Страница действительно принадлежит мне. Но я ей давно не пользовался и публикацию, а точнее, репост какого-то паблика, размещенного на странице, не делал. Автор самой публикации указан», — приводит слова Журова издание «Весьма».

Активист выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму, но в связи с этим делом он был на год лишён права избираться.

Судимость он получил за репост картинки с каской, которую не создавал



Магаданского активиста Дмитрия Журова на год лишили возможности участвовать в выборахhttps://t.co/5d7VvKUJaB — Весьма (@Vesmatoday) July 27, 2021

Активиста из Кемерова Игоря Горланова суд оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам Горланов. Адвокат активиста Дмитрий Миропольцев сообщает, что по этой статье его осудили незаконно. Задержали активиста 6 июля – накануне приезда президента РФ Путина в Кузбасс.

"Игоря оштрафовали по статье о повторном мелком хулиганстве (20.1 ч.4 КоАП РФ) за то, что он не оплатил штраф, вынесенный ему ранее за "распространение в сети информации, оскорбляющей человеческое достоинство. При этом часть 4 этой статьи можно вменить только если он уже был осужден по части 3 меньше, чем за год до суда. У Игоря этот срок давно истёк, то есть эту статью ему вменили незаконно", – объясняет Миропольцев, отметив, что в чем именно заключается оскорбление – в суде не пояснили.

Знаете, как в Кемерове местные власти готовились к приезду Путина? Нет, не дороги отремонтировали. А посадили экс-координатора штаба Навального Стаса Калиниченко и Игоря Горланова, выпускника детдома, который выходил в пикеты, чтобы получить от государства положенную квартиру — Настя Кадетова (@kadetovaa_) July 6, 2021

Архангельский областной суд всего на три месяца сократил экс-координатору местного штаба Навального Андрею Боровикову срок за репост клипа группы Rammstein на песню Pussy. Напомним, многие общественные деятели, обычные пользователи, а также участник Rammstein Рихард Круспе назвали дело против активиста необоснованным, а приговор — шокирующим. Этот случай позже попал в зарубежную прессу. Музыкальные журналы с недоумением описали происходящее с Боровиковым, осудив решение Ломоносовского районного суда Архангельска, который приговорил активиста к 2,5 годам реального срока.

29 апреля Андрею был вынесен приговор, 2 года 6 месяцев колонии общего режима за сохранение клипа Rammstein.

После апелляции срок сократили на 3 месяца.

Сегодня ровно 3 месяца как Андрей далеко от своей семьи и друзей. #свободуБоровикову pic.twitter.com/CLCjNlh49B — Андрей Боровиков (@borovikov_andre) July 29, 2021

Мировой суд в Казани признал активиста Олега Емельянова виновным в распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ). Об этом сообщил адвокат Владимир Терещенко, сотрудничающий с «Сетевыми Свободами». Поводом к составлению протокола стал видеоролик, в котором Емельянов рассуждал на тему того, что проведение массовых мероприятий соответствует Конституции вне зависимости от наличия формального согласования с властями.



В протоколе говорилось, что 10 февраля в пабликах казанских сторонников Навального был размещен видеоролик, в котором Емельянов комментировал прошедшие 23 и 31 января митинги, «а также сообщил о том, что акции были мирным протестом, а понятия несанкционированных митингов не существует». Емельянов, в частности, говорил:

«Когда мы идем в исполком, мы подаем уведомление о мероприятии. Это именно уведомление, то есть мы говорим властям города, что акция пройдет там-то, просим обеспечить безопасность. Это не просьба разрешить нам выходить, это информирование. Чиновники не могут ничего запретить, они могут только предложить другое место или время».

Полиция не согласилась с его рассуждением о трактовке законодательства и посчитала политическую позицию Емельянова фейком. Высказывания активиста, по версии полиции, «способствовали формированию у граждан убеждения в том, что граждане могут беспрепятственно проводить публичные мероприятия, не основываясь на федеральных законах и ограничениях»



Олег Емельянов вину не признал. В суде он пояснил, что высказал лишь свое мнение. По словам активиста, информация является достоверной. Суд пришел к выводу, что распространенная Емельяновым информация «создала угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Решение суда будет обжаловано.

Отрицание «несанкционированных митингов» обернулось штрафом // Казанского активиста признали виновным в распространении фейкаhttps://t.co/vPHmtd8skv



Казанского активиста признали виновным в распространении фейка — «Коммерсантъ» Казань (@kommersant_kzn) July 17, 2021

В июле пришлось закрыться правозащитной организации «Команда 29» в связи с оказываемым с апреля месяца на её участников давлением, а также блокировкой сайта по требованию Генпрокуратуры в июле - это случилось в связи с публикацией материалов чешской организации Společnost Svobody Informace («Общество свободы информации»), признанной в России «нежелательной». В адвокатском объединении заявили, что опасаются уголовного преследования членов «Команды 29» и сторонников после блокировки сайта. Продолжение работы объединения создает явную угрозу безопасности многих людей, пояснили там, поэтому было принято решение о самороспуске. Все аккаунты проекта в соцсетях были заморожены.

Позже Мосгорсуд отклонил жалобу 40 коллег адвоката и одного из создателей "Команды 29" Ивана Павлова на постановление о мере пресечения, вынесенное Басманным судом. Напомним, Павлов обвиняется в разглашении тайны следствия, и ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме этого, власти добиваются привлечения его к дисциплинарной ответственности, и в начале августа Министерство юстиции по Санкт-Петербургу подал в суд иск с требованием отменить решение городской адвокатской палаты (АП), отказавшейся наказывать адвоката.

"Команды 29 больше нет". Правозащитная организация заявила, что прекращает свою деятельность. https://t.co/D18Rf5PJJr — bbcrussian (@bbcrussian) July 18, 2021

Петербургского ЛГБТ-активиста Александра Меркулова приговорили к штрафу в 200 тысяч по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 чт. 205.2 УК). Изначально Меркулову назначили штраф в 350 тысяч, но снизили его до 200 тысяч, поскольку он некоторое время находился в СИЗО и под домашним арестом.

Меркулову также назначили принудительное психиатрическое лечение. Накануне на заседании Первого Западного окружного военного суда Меркулову запросили 5 лет лишения свободы.



В 2020 году 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма. Его задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, обвиняемый на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреа Пежич) писал посты, «оправдывающие и поощряющие» самоподрыв анархиста Михаила Жлобицкого в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Эксперты выявили нарушения в этих публикациях.



Также следователи уже отправляли юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях.

ЛГБТ-активиста и анархиста из Петербурга Александра Меркулова приговорили к 200 тысячам рублей штрафа из-за высказываний о взрыве в архангельском УФСБ. Группа поддержки Меркулова запустила кампанию по сбору средств на оплату штрафа pic.twitter.com/VxJWpGvuj8 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 19, 2021

В Перми был задержал местный нацбол Леонид Лепешкин. Сотрудники центра «Э» опросили его в рамках проверки на экстремизм материалов со страницы активиста в соцсетях, в частности - песни «Коррозии Металла», входящей в список экстремистских материалов. Лепёшкин запостил её несколько лет назад. Протокол об опросе составлен не был. Спустя несколько часов активиста отпустили. Ему грозит административный штраф в размере в размере 1-2 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

В Перми нацбола увезли из дома в Центр «Э», он не выходит на связьhttps://t.co/KSIVEo2vrI



Фото: Леонид Лепешкин / телеграм-канал «Молотов!» pic.twitter.com/ftc46YtUc2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 20, 2021

С "разбегом" в неделю наказаны двое граждан в Котласе и Тюмени за картинки с фразой "Падает рейтинг-Ждите терактов". Первым стал житель архангельской области В.Котов, вторым - тюменец Р.Фархутдинов. Оба оштрафованы на 2000 рублей.

Оба опубликовали изображение, "на котором размещено лицо человека в черной маске (балаклаве), [а также] надпись «Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг - Ждите терактов»". Напомним, помещенная на демотиватор фраза "Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг – Ждите терактов" решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 9 августа 2017 года была запрещена и внесена в Федеральный список экстремистских материалов под п. 4316. Информационно-аналитический центр "Сова" считает, что:

"Запрет демотиватора с этой надписью выглядит безосновательным, поскольку тот не содержит вовсе никаких обвинений или иных утверждений, которые можно было бы рассматривать как экстремистские".

На жителя башкирского города Ишимбая Григория Горового составили протокол после того, как он позвал своих земляков в комментариях под видеозаписью во «ВКонтакте» «попить чаю» на шихане Куштау. Затем Ишимбайский горсуд назначил ему 40 часов обязательных работ, признав виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания (часть 8 ст. 20.2 КоАП).



В мае активист позвал земляков «попить чаю» на шихане Куштау в комментариях под видеозаписью во «ВКонтакте». До этого за точно такой же призыв 20 тыс. штрафа по статье об организации несогласованного мероприятия получил другой активист, Фарит Рахматуллов.



Григорий Горовой заявил, что не видит смысла в обжаловании судебного решения. «У нас теперь судья сама решает, где можно в лесу чай пить, а где нельзя», — отметил он.



С сентября прошлого года шихан Куштау в Башкирии имеет статус особо охраняемой территории. Указ об этом подписал глава республики Радий Хабиров. Куштау объявили памятником природы регионального значения. Здесь запрещены любые виды деятельности, способные нанести вред «сохранности памятника». Добиться этого экоактивисты смогли в ходе массовых протестов против уничтожения шихана.

Григорию Горовому - активисту #Куштау Ишимбайский суд Башкирии присудил 40 часов работ за то, что тот в комментарий во Вконтакте позвал жителей попить чаю горе на Куштау.

А до этого ему выписывали 10 суток в Ишимбае и сразу же после этого 2 раза по 5 суток в Уфе. — Ольга Комлева #FreeNavalny #СвободуНавальному (@olgakomleva2) July 21, 2021

В Краснодаре краевой суд отклонил жалобу защиты Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» (ОР не была признана нежелательной организацией, но полиция считает, что она связана с нежелательной британской организацией Open Russia Civic Movement (ликвидирована в 2019 году) через неких «координаторов».).

Обвиняемый пробудет под стражей до 29 октября, сообщил "Ъ" адвокат Александр Валявский. Андрей Пивоваров, обвиняемый в причастности к деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), в июне этого года был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, так как дело находится в производстве следственного управления СКР по Краснодарскому краю. 21 июля Октябрьский районный суд Краснодара оставил его под стражей, на что была подана апелляционная жалоба.

«В деле нет доказательств того, что Андрей Пивоваров скроется или помешает расследованию по делу,— пояснил адвокат Валявский.— Еще один аргумент защиты — ст. 284.1 УК РФ перестала быть тяжкой, суд был вправе избрать более мягкую меру пресечения». Защита просила поместить Андрея Пивоварова под домашний арест или внести залог, кроме того, более 280 гражданских активистов подписали поручительства, однако суд оставил обвиняемого в СИЗО.

Пивоваров: нельзя оставлять под стражей за репост

Судья: можно pic.twitter.com/wD09P3EYjp — Sultanbegova (@sultanbegova) June 15, 2021

«Санитарное дело», похоже, выходит на финишную прямую:

Преображенский суд Москвы признал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы. Поводом для этого стали твиты, в которых власти усмотрели такие призывы. Сама общественница, недавно покинувшая Россию, данные обвинения отрицает.





виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы. Поводом для этого стали твиты, в которых власти усмотрели такие призывы. Сама общественница, недавно покинувшая Россию, данные обвинения отрицает. Тот же суд назначил бывшему главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову год ограничения свободы. Степанову запретили покидать Москву, выходить из дома по ночам, менять место проживания и участвовать в массовых акциях. Также его обязали дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Обвинение просило два года ограничения свободы.





год ограничения свободы. Степанову запретили покидать Москву, выходить из дома по ночам, менять место проживания и участвовать в массовых акциях. Также его обязали дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Обвинение просило два года ограничения свободы. Пресс-секретаря Алексея Киру Ярмыш тот же суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. Ярмыш недавно уехала из России, при этом приговор она обжаловала.

тот же суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. Ярмыш недавно уехала из России, при этом приговор она обжаловала. Муниципальной депутатке и участнице Pussy Riot Люсе Штейн назначили год ограничения свободы.

назначили год ограничения свободы. Брат Алексея Навального Олег получил год условно с испытательным сроком на один год.

получил год условно с испытательным сроком на один год. Против муниципального депутата Константина Янкаускаса дело было прекращено.

дело было прекращено. Московского мундепа Дмитрия Барановского суд приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Санитарное дело — почти всё. Но некоторые его фигуранты ещё ждут приговоров. Мы освещаем этот кейс со дня его возникновения, поэтому сегодня решили собрать всё в одну картинку. Вот такое оно, самое странное политическое дело последних лет pic.twitter.com/2LdDkj4jwa — Avtozak LIVE (@AvtozakLIVE) August 27, 2021

Первомайский районный суд Новосибирска признал местного жителя виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» за сообщение в тг-канале о том, что вакцина от коронавируса может вызвать бесплодие у мужчин и женщин. Виновный Дмитрий К. заявил, что намерен обжаловать решение суда.

«В отделе мне показали, что я опубликовал материал 1 июля. Там написан пост о побочке вакцины, связанной с бесплодием. Меня один из участников группы спросил, почему я не хочу вакцинироваться, — рассказал мужчина. — Я ответил, что уже переболел осенью и моя мама — эпидемиолог — сказала, что в период пандемии это опасное занятие. И потом я скопировал текст из другой группы в ответ ему. Другие участники группы на это не отреагировали. В полиции мне объяснили, что по этой статье получается, что такие высказывания создают панику и угрозу населению. Я пояснил, что никакого ущерба я никому не нанес — это был только ответ одному из участников».

Его земляка, жителя Искитима Александра Посных обвинили в фейке за комментарий о сертификате вакцинации от COVID-19. Своим мнением он поделился в в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Искитиме».



Администрация сообщества в середине июля опубликовала пост: «Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться, если после введения второй вакцины на госуслугах в течение пяти дней ничего так и не пришло, и не удаётся скачать сертификат?» Посных, по версии МВД, оставил комментарий: «Зачем сертификат, если человек после ее труп» (сейчас он удален).



Житель Искитима отказался подписывать протокол полиции. «Меня не ознакомили с материалами дела. [Составивший протокол замначальника отдела по борьбе с экономическим преступлениям] ничего не объясняет и не идет на контакт», — уточнил Тайге.инфо Посных.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет петербургский блогер Антон Мысливец, автор YouTube-канала «Крамола» с 388 млн просмотров видеороликов. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, инфлюенсера обвиняют в фейке из-за вакцины против коронавируса.



В материалах дела упоминается ролик, опубликованный в апреле 2020 года. По мнению следствия, Мысливец рассказал публике о разработке в России вакцины, применение которой влечет смерть. Доказать недостоверность сведений, которые распространял блогер, следователи решили за счет обращения к органам здравоохранения.



«На момент публикаций обвиняемым в своем канале вышеуказанных материалов разработка вакцин только началась и какие-либо клинические испытания еще не проводились. Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека», — отметили в ведомстве.



Мысливец признал вину и заявил, что выпустил ролик с недостоверной информацией ради роста просмотров и денег. Санкция статьи 207.1 УК, по которой расследуют уголовное дело, предполагает наказание без тюремного заключения: штраф, обязательные, исправительные работы или ограничение свободы, предполагающее запрет определенных действий.

Блогер предстанет перед судом за распространение фейков о разработке вакцины от COVID-19. Владелец канала "Крамола" Антон Мысливец утверждал, что использование вакцины приводит к смерти:https://t.co/pPUUJb9EDX pic.twitter.com/NLkXhQRezw — ТАСС (@tass_agency) August 27, 2021

Сообщения о задержаниях людей на основании данных с камер наблюдения с функцией распознавания лиц уже перестают быть редкостью.

Люблинский суд в Москве в первой инстанции прекратил дело Василия Носова, задержанного по следам акции 21 апреля. Об этом сообщает адвокат от ОВД-Инфо Юлия Трегубова, которая защищала Носова в суде. Носова вычислили по камерам видеонаблюдения, на него составили протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Василий Носов находился в районе Тверской улицы 21 апреля, так как участвовал в кинофестивале в составе продюсерской группы, но не в митинге. К материалам дела удалось приобщить буклет фестиваля и справку, о том, что Носов участвует в нем. На днях Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда о привлечении к ответственности депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, которую камеры с распознаванием лиц засняли 23 января на Пушкинской площади по статье 20.2 КоАП РФ.



«Считаю меня наказали за осуществление депутатских полномочий, — написала она в Facebook. — Я должна принимать меры по обеспечению законных прав избирателей в любых условиях, тем более, на территории своего округа. Это — моя обязанность как депутата».



По её словам, заседание суда в конце апреля прошло в её отсутствие, никакой информации ей никто не передавал, и о своём административном преследовании она узнала лишь когда штраф уже пришёл на «Госуслуги». Эту же информацию депутат подтвердила в интервью "РосКомСвободе". К слову, Шувалова входит в число тех московских депутатов, которые поддержали введение моратория на распознавание лиц.

Мосгорсуд, как и следовало ожидать, оставил в силе решение Тверского районного суда о привлечении меня к ответственности за мой выход на прогулку по Пушкинской площади 23 января. Не посчитались даже, что я — депутат Мосгордумы того округа, где расположена Пушкинская площадь. pic.twitter.com/C2thPGn9TW — Елена Шувалова (@e_shuvalova) August 24, 2021

Индустриальный районный суд Перми назначил Ивану Шилоносову 50 часов обязательных работ по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти). Поводом стал комментарий, который Шилоносов оставил под постом в одном из сообществ во «ВКонтакте». По заключению эксперта, в тексте комментария присутствовали «оскорбительные номинации», которые носили уничижительный характер в отношении представителей государственной службы – сотрудников полиции. По данным прокуратуры, комментарий содержал нецензурные высказывания. ИАЦ «Сова» считает привлечение Шилоносова к ответственности неправомерным.

Август также запомнился «борьбой с оголёнными ягодицами» у государственных учреждений. В начале месяца жительница города Екатеринбурга Елена Никифоровская выложила в Instagram фото, где она стоит со спущенными джинсами у входа в отдел местной полиции. На неё и фотографа Айсель Ахмедову были заведены административные дела, и Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Никифоровской трое, Ахмедовой двое суток ареста по ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).



Через несколько дней москвичка Алина Иванова в знак протеста против преследования екатеринбурженок проделала то же самое возле ОВД «Арбат». Девушка также была задержана по той же статье, после чего Пресненский районный суд Москвы арестовал её на 5 суток. «Вину не признаем, решение суда будем обжаловать», — рассказал «Новой газете» адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев. Позже Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда, назначив Ивановой трое суток ареста. Ее освободили из зала суда с учетом отбытого в спецприёмнике срока.



Акции Никифоровской и Ивановой приобрели общероссийскую известность и сложилось впечатление, что власти сами не знают — как им поступить в данной ситуации. Любое решение выглядело бы сомнительным, даже админарест на такой, казалось бы, небольшой срок.

Активистка Алина Иванова провела перформанс у ОВД «Арбат», протестуя против ареста в Екатеринбурге двух девушек – Елены Никифоровской и фотографа Айсель Ахмедовой, арестованных за аналогичные снимки (фото 4).



Фото: Егор Шатов / SOTA. pic.twitter.com/8lcDC2LsCh — SOTA (@SotaVision) August 7, 2021

В Новосибирске кандидата исторических наук Сергея Чернышова вызвали в СК из-за поста об Александре Невском и Ледовом побоище. В своём Facebook учёный выразил своё мнение о переименовании площади Свердлова, сказав, что «выбор между Свердловым и Невским - это выбор между террористом и коллаборационистом»:

«Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты, и даже есть штатные ученые, люди обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского <…> Случай с Невским — вообще уникален, это, пожалуй, единственный эпизод (Ледовое побоище), который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов. И еще никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна».

При этом ученый назвал образ Невского «плодом фантазий пропагандистов советской эпохи», а самого князя — «классическим коллаборационистом, продавшимся завоевателям за статус».



В интервью «Сибирь.Реалии» (признана инагентом) он сказал, что в стране нельзя трогать лишь одну войну, но он и представить не мог, что нельзя критично упоминать события 800-летней давности.



«Для меня это было удивительно — вызов к следователю. У нас есть какие-то запретные темы и правила игры в принципе понятны. У нас последняя скрепа — Великая Отечественная война. Ее не трогаешь, и все будет хорошо. Я как-то шутил, что так классно, что я, как историк, занимаюсь Средними веками, присоединением Сибири, никому до 17 века дела нет. Оказывается, есть и до 13-ого. Это абсурдно как-то», — рассказал историк.



Причем, добавил он, в России печатают книги уважаемых академиков, в которых проливают свет на события XIII века, но никто никого не наказывает. «То, о чем я пишу в посте — об этом целые книжки есть уважаемых академиков. Что ж теперь — их всех наказывать? Это же абсурдно», — недоумевает ученый.

В Новосибирске историка вызвали в СК за пост о Свердлове и Александре Невском. Его проверяют на предмет реабилитации нацизма, поскольку он, иронизируя, назвал Невского "власовцем". https://t.co/nQOLgRo2l5 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 16, 2021

В Канске суд освободил подростков, обвиняемых в прохождении обучения для террористической деятельности, сообщил в своём Telegram глава «Агоры» Павел Чиков, добавив:

«Это то самое дело, где детей задержали за подрыв здания ФСБ в Майнкрафте».

Денису Михайленко и Богдану Андрееву изменена мера пресечения с содержания под стражей и домашнего ареста соответственно на запрет определенных действий.



Ранее суд освободил из СИЗО еще одного подростка по этому делу Никиту Уварова. Таким образом, все три молодых человека теперь на свободе. Уваров после освобождения в мае вернулся в школу и успешно закончил год. Объявлен перерыв в заседании до 9 ноября.

❗️В Канске суд освободил подростков, обвиняемых в прохождении обучения для террористической деятельности.

Это то самое дело, где детей задержали за подрыв здания ФСБ в Майнкрафте.

Свобода пока временная, на время суда. Подробнее тут https://t.co/KOoXXKTwJw — Pavel Chikov (@pchikov) August 17, 2021

К жителям Москвы, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального, пришла полиция. Об этом они рассказали в соцсетях. Полиция также приходила к корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару.

По подсчетам правозащитников, известно более чем о 20 случаях, когда полицейские приходили домой к людям, зарегистрировавшимся на сайте «Свободу Навальному!».

Филипп Улановский рассказал, что по месту его прописки, пришли вероятно сотрудники Центра "Э" и полиции и спрашивали, где он. Улановский - один из тех, кто перечислял деньги проектам Навального, его имя было в "слитой" базе данных сторонников оппозиционера:https://t.co/DgzzbwOLa9 pic.twitter.com/VOU6Okh06K — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 18, 2021

В Красноярском крае депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета Михаил Иваницкий сообщил о визите полиции. Силовики интересовались причинами записи Иваницким ролика о нехватке продуктов в местных магазинах. Во второй половине августа депутат выложил в Instagram видео, в котором показал пустые прилавки в районных магазинах.



«Уже на протяжение месяца в Хатанге нет продуктов питания — таких как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов! Невозможно купить даже „борщевой набор“. Самое ужасное то, что администрации района нет до этого дела. Так правильно — у них всегда завалены прилавки продуктами, конечно, у них низкие цены по сравнению с нашими. Чиновники не поймут простых людей, потому что они живут в других условиях и им это все чуждо, вот он вам и особый Таймырский статус!» — пояснил Иваницкий.

Депутат Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета (Красноярский край) Михаил Иваницкий сообщил о визите к нему полиции после того, как 4 дня назад он записал ролик об отсутствии продуктов в селе Хатанга. Полиция интересовалась целью записи ролика. pic.twitter.com/lCWtiCJrWn — SOTA (@SotaVision) August 21, 2021

В Тамбове к местному активисту Андрею Полякову пришли с обыском, сообщила ОВД-Инфо Елена Гребенюк-Стенина. Об этом в своем канале также пишет общественник Владимир Жилкин.



По информации Гребенюк-Стениной, обыск прошёл в рамках дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). В настоящий момент неизвестно, в связи с чем возбудили дело и в каком статусе находится Поляков.



У активиста изъяли издания историка Андрея Буровского, публициста Сергея Кара-Мурзы, советскую книгу о Германии и технику.



Причиной для визита силовиков стало обращение в Следственный комитет местного неосталиниста, которому не понравился пост Полякова в соцсети. По мнению автора жалобы, Поляков распространял ложные сведения о Зое Космодемьянской, приказе Иосифа Сталина «О выжженной земле» и блокаде Ленинграда.

В Тамбове пришли с обыском к бывшему активисту «Открытой России» по делу о реабилитации нацизмаhttps://t.co/uH5E5JpUuv — The Insider (@the_ins_ru) August 27, 2021

В городе Плавск Тульской области был задержан и арестован на 15 суток представитель мормонов. В начале 2021 года мужчину оштрафовали на 30 тысяч за размещение в социальной сети оскорбительных изображений икон. После этого в марте он разместил в другой социальности сети материалы экстремистского характера. Тогда он был арестован на 10 суток.

Однако экстремистские материалы после ареста он продолжил распространять. В зале суда он отказался объяснять ситуацию. При этом он утверждал, что будет разговаривать только в присутствии представителя руководства мормонов из США. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 суток ареста.

Продолжается преследование тех, кто размещал фотографии нацистских преступников на интернет-ресурсах «Бессмертного полка».



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).



5 мая прошлого года, находясь в одном из домов поселка Роза Челябинской области, обвиняемый, используя сотовый телефон, разместил на странице акции федерального значения «Бессмертный Полк» фото нацистского преступника для его опубликования и размещения в сети Интернет 9 Мая в День Победы в Великой Отечественной войне.



Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Дело передано в суд.



Жителя Владивостока, который направил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», оштрафовали на 50 тыс. рублей. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

Суд назначил штраф 50 тысяч рублей жителю Владивостока за фотографию Геббельса на сайте «Бессмертного полка» https://t.co/mFPUAbjEqT — Новости Владивостока (@newsvlru) August 25, 2021

В Кургане будут судить 43-летнего мужчину, который в конце прошло года и начале текущего писал в соцсетях комментарии, которые возбуждали межнациональные ненависть и вражду, а также к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Зауралья. В сентябре прошлого года он уже получил штраф в размере 10 тысяч рублей за подобное нарушение. Сейчас его будут судить по ч.1 ст. 282 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает 5 лет лишения свободы.

Дело участников проекта «Не будь инертным» Сергея Каменского, Максима Лаврентьева и Анатолия Садовина поступило в Центральный районный суд Кемерова, сообщает «ОВД-Инфо».



Участники проекта снимали для своего ютуб-канала ролики о нарушениях чиновников и силовиков. Лаврентьева и Каменского обвиняют по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), также Лаврентьеву вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Всех троих — Каменского, Лаврентьева и Садовина — обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК).



Согласно справке на сайте Правозащитного центра «Мемориал», в настоящий момент Лаврентьева удерживают в СИЗО, Каменский находится под домашним арестом, а Садовин — под подпиской о невыезде.

Участники проекта снимали для своего YouTube-канала ролики о нарушениях чиновников и силовиков. Одного из блогеров удерживают в СИЗОhttps://t.co/7tVmnJjM9S — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 26, 2021

Ну и, пожалуй, самым громким аккордом тревожного лета 2021 года стали арест, а затем пожизненный запрет на пребывание в России комика Идрака Мирзализаде.

Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте, выложенный в соцсетях. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был весь в нечистотах, и поскольку предыдущие квартиросъёмщики были русскими, комик пошутил, что они обмазывают себя и ложатся спать. В августе комика арестовали на 10 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Мирзализаде не признал вину.

А на днях МВД на официальном сайте опубликовало решение о нежелательности пребывания стендапера на территории России. Этот запрет вызвал совершенно полярную реакцию в обществе, но коллеги Мирзализаде по цеху, а также многие журналисты и общественники назвали принятые силовиками меры избыточными и репрессивными.

«Даже за убийство есть сроки давности, а здесь навечно — за слова»



Идрака Мирзализаде признали угрозой национальной безопасности за шутку про матрас. Объясняем, как работает закон о «нежелательности» иностранцев и почему это решение очень сложно оспорить https://t.co/ShbJGPtkEa — Медиазона (@mediazzzona) August 31, 2021

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Проводя беглый анализ собранных в этом дайджесте фактов преследования граждан за слова, к сожалению, можем лишь в очередной раз удостовериться в правоте ранее озвученных нами тезисов — в России наметился яркий тренд на усиление репрессивных мер в отношении мнений, не совпадающих с официальной позицией государства по самому широкому спектру вопросов (от политики и религии до культуры и науки). Поле для дискуссий сокращается пугающе быстрыми темпами, а Рунет стремительно теряет свои свободы. Порой даже то, что всего год назад казалось абсурдом, сейчас, увы, становится реальностью.