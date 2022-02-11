Fan ID включили в инфраструктуру электронного правительства

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которым в состав инфраструктуры электронного правительства вносится система идентификации болельщиков Fan ID .



В конце декабря был подписан закон, согласно которому за правительством РФ закрепляется полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация указанных лиц являются обязательными. Определяется механизм идентификации и аутентификации лиц, посещающих официальные спортивные соревнования, который предусматривает реализацию входных билетов и иных документов, предоставляющих право на посещение этих соревнований, а также само их посещение только при предъявлении персонифицированной карты. Устанавливаются порядок и условия оформления персонифицированной карты с использованием единого портала госуслуг, а также основания для отказа в оформлении или приостановления действия такой карты. Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.



Накануне в МВД заявили, что готовы к введению в России с 1 июня паспорта болельщика.

Для исполнения закона об идентификации зрителей Минспорту и Минцифры необходимо принять семь нормативно-правовых актов, сообщил на недавнем совещании замглавы Министерства спорта Андрей Федоров. Ведомство разрабатывает три из них: постановления об обязанности зрителей получать персонифицированную карту и о её проверке при входе на стадион и распоряжение об официальных спортивных мероприятиях, для входа на которые нужен Fan ID.

Но сами фанаты не в восторге от нововведений. По их мнению, новые поправки являются непрозрачными, репрессивными и избыточными, а тезисы о комфорте и безопасности не более, чем подмена понятий. Они уверены, что введение Fan ID приведет к снижению посещаемости стадионов. Некоторым фанатам фактически заранее отказано в выдаче документа, даже за грехи 20-летней давности.



Фанаты 15 клубов Российской Премьер-лиги отказались от посещения матчей, пока закон о Fan ID не будет отменён. На сегодняшний день бойкот не объявили только фанаты «Ахмата».

«Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», её механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож», – заявили ранее фанаты «Спартака».

С ними солидарны другие участники фанатских объединения, считающие данные меры инструментом слежки и контроля.

Информационная система идентификации болельщиков создана и эксплуатировалась Минцифры в периоды подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Система работала и в ходе чемпионата Европы по футболу (ЕВРО 2020). Частью системы является «паспорт болельщика» (Fan ID), вместе с билетом дающий право прохода на стадион. Иностранные болельщики могут въехать на территорию России по Fan ID без дополнительного оформления визы. «Паспорт болельщика» использовался также как проездной документ.

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк считает, что закон о Fan ID неправомерен и ограничивает права граждан. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По мнению Артема Козлюка, активный сбор и использование персональных данных граждан повышает риск утечки этой информации и использования ее в противозаконных целях.