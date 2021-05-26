За отказ удалять посты о митингах Facebook оштрафован на 26 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы признал Facebook виновным в совершении восьми административных правонарушений и назначил компании штраф в размере 26 млн рублей:

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук:

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Facebook признан виновным в совершении восьми административных правонарушений, по двум из которых организации назначен штраф в размере 4 млн рублей за каждое правонарушение, по шести - штраф в размере 3 млн рублей за каждое правонарушение».

Компания, по версии суда, нарушила ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, наказание по которой предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.



Вскоре, 10 июня, судом будут рассмотрены еще два таких же протокола, а также два материала по статье «Неудаление призывов к экстремистской деятельности, материалов с детской порнографией, информации о способах производства и применения наркотиков».



В этот же день судья Тимур Вахрамеев оштрафовал компанию Google LLC на 6 млн рублей по трём аналогичным протоколам. Еще пять дел против интернет-гиганта собираются рассмотреть 1 июня.