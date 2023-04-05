В России будет создана информационная система по защите прав граждан

Аппарат уполномоченного по правам человека в России заказал создание Федеральной государственной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Начальная цена контракта — почти 332 миллиона рублей.

Соответствующий тендер был размещён на сайте госзакупок в конце марта текущего года, на который одним из первых обратило внимание издание CNews. Как сказано в техническом задании:

«ФГИС УПЧ предназначена для автоматизации деятельности УПЧ, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан путем рассмотрения их жалоб по поводу действий должностных лиц органов публичной власти, с совершенствованием законодательства России о правах человека и приведением его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права».

Целью создания системы является:

повышение эффективности и результативности деятельности УПЧ на основе её автоматизации;

формирование общего информационного пространства УПЧ на основе единой цифровой платформы и сервисов;

интеграция информационных банков УПЧ в РФ и УПЧ в субъектах РФ.

Заявки на него принимаются до 17 апреля. Итоги конкурса будут подведены 24 апреля. Контракт должен быть исполнен в течение 225 рабочих дней с даты начала его исполнения.

Cистема должна обеспечить «проведение мониторинга электронных СМИ и социальных сетей», следует из техзадания. ФГИС также поможет визуализировать данные для «контроля и мониторинга пиковых значений в изменении состояния соблюдения ситуаций в стране и регионах», связанных с обеспечением прав и свобод граждан и поддержки принятия оптимальных решений.

ФГИС УПЧ должна обеспечить отработку не менее 300 тыс. обращений от граждан ежегодно. В систему будут поступать все обращения, поданные онлайн, по электронной почте, в бумажном виде, по телефону и т.д. В документах также отмечается, что при создании ФГИС УПЧ должны быть использованы фреймворки разработки и компоненты, совместимые с единой цифровой платформой «Гостех».



Идея создания ФГИС УПЧ, по всей видимости, принадлежит уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. В апрельском интервью 2021 года она выразила уверенность в том, что важным резервом роста результативности работы УПЧ является формирование их единого цифрового профиля. «Ведется работа по созданию государственной информационной системы УПС, — сказала она тогда. — Это поможет унифицировать информационно-цифровые системы омбудсменов федерального и регионального уровня, перейти на новый уровень открытости и прозрачности. Я обсуждала эту идею с премьер-министром Михаилом Мишустиным, он в тот же день дал поручение Минцифры рассмотреть вопрос о включении нас в нацпроект “Цифровая экономика” с выделением соответствующих средств».



Упоминала она новую систему и во время своего выступления 22 апреля 2022 г. на экспертном совете по вопросам защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания, который работает при МВД.