Исследование Freedom on the Net 2021: Россия по-прежнему с несвободным интернетом — между Бахрейном и Узбекистаном

Американская неправительственная организация Freedom House, изучающая состояния политических и гражданских свобод, выпустила новый отчёт Freedom on the Net 2021, в котором исследователи из разных стран проанализировали уровень свободы интернета в 65 государствах в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021.

По данным организации свобода интернета по всему миру ослабевает 11-й год подряд. Наибольшее ухудшение ситуации зафиксировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где правительства приняли жёстко действовали во время выборов и конституционных кризисов. Падение Мьянмы на 14 пунктов — крупнейшее за всю историю Freedom on the Net. На первом месте рейтинга стран с наименьшей свободой интернета находится Китай.

Отчет за этот год озаглавлен The Global Drive to Control Big Tech — «Глобальное стремление к контролю над большими технологиями». За последний год власти по меньшей мере 48 стран ввели новые правила для технологических компаний в отношении контента, данных и конкуренции. Пользователей стали чаще, чем когда-либо прежде, арестовывать за ненасильственные политические, социальные или религиозные высказывания. Примерно в 20 странах заблокирван доступ в интернет, а 21 государство ограничило доступ к платформам социальных сетей. Власти по меньшей мере 45 стран подозреваются в использовании сложных шпионских программ или технологий извлечения данных от частных поставщиков.

В России власти предприняли дальнейшие шаги по централизации контроля над инфраструктурой интернета страны в исследуемый период, но в отличие от предыдущих лет, локализованных отключений интернета не было, говорится в отчёте.

Россия продолжает находиться (как и последние несколько лет) в хвосте рейтинга сетевых свобод:

Пробежимся кратко по основным пунктам отчета, что касается России.

Суверенный Рунет

Закон о «суверенном Рунете» 2019 требует от поставщиков услуг устанавливать специальное оборудование, которое позволило бы Роскомнадзору фильтровать трафик. Именно это оборудование, использующее технологию DPI, правительство развернуло в марте 2021 года. Централизованная установка систем DPI на сети телекоммуникационных компаний позволила Роскомнадзору расширить свой инструментарий для цензуры социальных сетей. В марте 2021 года ведомство заявило, что начнет регулировать скорости загрузки для Twitter, чтобы наказать платформу за систематическое несоблюдение запросов на удаление контента.

Как и закон «суверенном Рунете», Стратегия развития информационного общества ИКТ до 2030 года в целом направлена на повышение автономности российского интернета. По мнению авторов отчёта, она сигнализирует о намерении властей иметь больший контроль в Сети. Среди прочего, в документе говорится о том, что импортируемое ИКТ-оборудование должно постепенно заменяться отечественными альтернативами. Он также предписывает должностным лицам обеспечить, чтобы российские «духовные и культурные ценности» были представлены в политике управления интернетом. Роскомнадзор, регулирующий сектора ИКТ и СМИ, зачастую не действует справедливо или прозрачно. Агентство находится под контролем Минцифры, что означает, что оно не имеет никакой независимости от правительства.

Ограничение контента

Российские власти регулярно блокируют доступ к чувствительному политическому и социальному контенту в интернете. Ссылаясь на целый ряд обоснований, они также ограничивают или пытаются ограничить доступ ко многим социальным сетям и коммуникационным платформам. По неофициальным данным, в России по итогам 2019 года было заблокировано более 4,74 млн интернет-ресурсов. Официально заблокированными значились только около 315 000 интернет-ресурсов. В ответ на пандемию COVID-19 Роскомнадзор заблокировал более тысячи якобы ложных сообщений о коронавирусе.

В июне 2020 года правительство внезапно отменило запрет на Telegram, сославшись на «готовность» его основателя «противостоять терроризму и экстремизму». Причины такого разворота неясны. Возможно, правительство, понимая практическую невозможность ограничения доступа к приложению, искало подходящий момент для его разблокировки. Момент наступил после кадровой встряски в Роскомнадзоре, когда в отставку ушёл глава ведомства Александр Жаров, публично заявлявший, что Telegram будет оставаться заблокированным до тех пор, пока он не станет соответствовать закону Яровой.

Другие мессенджеры остаются заблокированными за отказ передать свои ключи шифрования по закону Яровой с 2017 года. Это Zello, BlackBerry Messenger, Imo, Line и VChat.

В марте 2021 года Роскомнадзор временно ограничил работу Twitter после того, как компания отказалась блокировать «запрещённый контент», который, по словам правительства, включал соообщения, связанные с употреблением наркотиков и самоубийствами. Однако Twitter выразил опасение, что ограничения на контент лимитируют свободу слова и регулирование началось всего через день после того, как правительство подало в суд на Facebook, Google и Twitter за отказ удалить контент, связанный с зимними протестами оппозиции. Если бы Twitter продолжал сопротивляться удалению запрещённого контента, то столкнулся бы с возможностью полной блокировки. В мае 2021 года Роскомнадзор сообщил, что компания удалила более 90% спорного материала и что вариант блокировки не рассматривается.

В изученный период МВД заблокировало почти 21 000 интернет-ресурсов, содержащих информацию о запрещённых препаратах. Генпрокуратура ограничила доступ к 81 тыс. сайтов, на которых якобы размещался экстремистский контент в том же году. Росмолодежь к марту 2020 года инициировала 10 блокировок.

В начале 2020 года российские органы национальной безопасности начали новую кампанию по блокировке зашифрованных почтовых служб, якобы в ответ на растущее число ложных и анонимных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах. Чиновники нацелились на такие сервисы, как Tutanota, SCRYPTmail, StartMail и ProtonMail.

В феврале 2020 года ProtonMail согласился соблюдать закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», удалив поддельные учётные записи из своего сервиса. В то же время компания со штаб-квартирой в Швейцарии заявила, что будет предоставлять данные о пользователях российским властям только на основании решений швейцарских судов. По состоянию на май 2021 года большинство российских интернет-провайдеров по-прежнему ограничивали доступ к ProtonMail. Также в феврале 2020 года Mailbox.org, ещё один зашифрованный почтовый сервис, которому угрожала блокировка, согласился зарегистрироваться в качестве «организатора распространения информации”.

Нормы, требующие от компаний хранить персональные данные российских пользователей на территории России, используются правительством в качестве предлога для ограничения доступа к определенным веб-сайтам, говорится в отчёте. С 2016 года в России заблокирована соцсеть LinkedIn. В апреле 2019 года Twitter и Facebook были оштрафованы на символическую сумму в 3000 руб. за несоблюдение требований. Законодательные поправки, принятые в конце ноября 2019 года, постепенно увеличивают такие штрафы до тех пор, пока они не станут достаточно большими, чтобы повлиять на доходы компаний, не подвергая их платформы угрозе блокировки.

В дополнение к неоднократным нарушениям требований к локализации данных могут быть наложены более строгие штрафы за незаконную деятельность аудиовизуальных сервисов, несоблюдение поисковыми системами российской системы ограничения контента и отказ приложений для обмена сообщениями предоставлять органам национальной безопасности ключи шифрования по их запросу.

В феврале 2020 года суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн руб. каждый после того, как они не уложились в срок, чтобы сообщить Роскомнадзору о соблюдении правил локализации данных. В мае 2021 года Роскомнадзор оштрафовал Facebook на 26 млн руб. и Google на 6 млн руб. за непринятие мер по удалению «запрещённого контента».

В марте 2021 года власти оштрафовали «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. после того, как соцсеть отклонила приказ Роскомнадзора удалить видео, первоначально размещенные в январе и якобы спровоцировали последующие антиправительственные протесты. «ВКонтакте» оспорила это решение. Аналогичным образом попали под раздачу и «Одноклассники» (штраф в 4 млн руб.). В том же месяце Роскомнадзор подал в суд на Facebook, Twitter и Google за отказ удалить контент, связанный с протестами.

В 2019 году в российский кодекс об административных правонарушениях были добавлены новые статьи, карающие фейки клевету в отношении властей. Они активно использовались для запугивания пользователей с целью удаления контента. В апреле 2020 года Роскомнадзор сообщил, что после публикации статьи о фейковых новостях в марте 2019 года агентство удалило 233 статьи до конца 2019 года и 172 статьи с начала 2020 года.

Правительство в целом и Роскомнадзор в частности обосновывают блокировку и фильтрацию сайтов рядом законов и нормативных актов. Правовая база, как правило, не предусматривает чётких критериев оценки законности содержания, а органы власти не всегда предлагают подробное объяснение решений о блокировке. Владельцы веб-сайтов имеют право обжаловать решения в суде, но им часто дается на это мало времени. Кроме того, отсутствие независимости судебной власти ограничивает возможности для возмещения ущерба в рамках апелляционного процесса.

Ограничения на онлайн-контент в целом реализуются непрозрачно, а официальная информация не дает полной картины интернет-цензуры в России.

По данным НПО «Роскомсвобода», занимающейся мониторингом онлайн-цензуры, по состоянию на май 2020 года в России было заблокировано около 4,8 млн интернет-ресурсов без ссылки на решения ни судов, ни госорганов, что составляет около 91% от общего количества имеющихся блокировок. Остальные 9% — около 463 000 интернет-ресурсов — были заблокированы в связи с решениями судов или государственных органов. Степень, в которой Роскомнадзор эффективно блокирует веб-сайты, неясна, и в некоторых отчётах указывается, что более половины сайтов, запрещенных регулятором, продолжают работать.

Госорганы проводили расследования, арестовали или судили людей из-за публикаций в популярных соцсетях как минимум в 55 странах.

Ужесточение законодательства

Центр «СОВА» предоставляет подробную статистику применения антиэкстремистского законодательства в России. Согласно отчёту за 2020 год, число приговоров по антиэкстремистским статьям уголовного и административного кодексов выросло после снижения в 2019 году.

В марте 2021 года парламент принял поправки к административному и уголовному кодексам, которые ввели наказания за реабилитацию нацистской идеологии и клевету на ветеранов Второй мировой войны в интернете. Максимальные наказания для российских пользователей-штраф в размере 5 млн руб. или пять лет лишения свободы.

В августе 2020 года Верховный суд признал российскую криминальную субкультуру, известную как АУЕ («Арестантский уклад един»), экстремистской организацией, удовлетворив запрос Генеральной прокуратуры. С тех пор деятельность создателей и администраторов интернет-сообществ, связанных с AUE, подпадает под статью 282.1 Уголовного кодекса («организация экстремистского сообщества»), максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы. У онлайн-сообществ AUE миллионы подписчиков.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий высокие штрафы за распространение фейковых новостей, связанных с коронавирусом.

В конце января и феврале 2021 года в различных городах России прошли массовые демонстрации в знак протеста против ареста Алексея Навального. Власти задержали тысячи участников за предполагаемые правонарушения, в том числе за деятельность в интернете. Правоохранительные органы использовали системы распознавания лиц и другие методы наблюдения для отслеживания и задержания некоторых протестующих.

Слежка

Власти используют Систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) для онлайн-наблюдения. Согласно действующему законодательству, для получения операционной лицензии интернет-провайдеры обязаны установить оборудование, позволяющее службам безопасности отслеживать интернет-трафик. Провайдеры, которые не соответствуют требованиям СОРМ, незамедлительно штрафуются и могут потерять свои лицензии, если проблемы сохранятся. Последняя версия системы, СОРМ-3, использует технологию DPI, расширяющую возможности служб безопасности по мониторингу контента во всех телекоммуникационных сетях России.

По данным «Роскомсвободы», правительство запрашивает предложения для службы мониторинга социальных сетей и новостных СМИ, которая будет проводить «анализ настроений» сообщений на платформах, включая Facebook, Telegram, Twitter и ВКонтакте, чтобы определить, поддерживают ли они или выступают против позиции правительства. В 2018 году правительство заключило более крупный контракт на проведение работ по мониторингу аналогичного характера.

В начале пандемии COVID-19 правительство усилило массовое наблюдение за пользователями с помощью камер видеонаблюдения, приложений и QR-кодов.

По состоянию на апрель 2021 года в реестре «организаторов распространения информации» числилось 280 компаний, включая социальные сети, коммуникационные приложения, службы онлайн-знакомств, службы обмена файлами и платформы электронной почты.

Материалы отчёта