Freedom on the Net 2022: Россия заняла 65 место из 70 в рейтинге свободы Интернета

Некоммерческая организация Freedom House выпустила ежегодный отчёт Freedom on the Net 2022, где проанализировала свободу интернета в 70 странах, на которые приходится 89% интернет-пользователей в мире. Исследование охватывает период с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года.

На сайте Freedom on the Net представлены подробные отчёты и данные об условиях в каждой стране.

Общие данные

По оценкам аналитиков, доступ к Интернету имеют 4,5 миллиарда людей. При этом 76% из них живут в странах, где были зафиксированы аресты и преследования за публикацию контента на политические, социальные или религиозные темы.

51% живут в странах, где доступ к платформам социальных сетей был временно или постоянно ограничен.

44% живут в странах, где власти отключали Интернет или мобильную связь, в том числе по политическим мотивам.

Свобода Интернет ухудшилась в 28 странах, при этом в 26 странах было зарегистрировано наибольшее число улучшений с начала составления рейтингов. Самый резкий спад произошел в России, за ней следуют Мьянма, Судан и Ливия, а в Гамбии и Зимбабве произошли значительные улучшения.

Оценка России в глобальном рейтинге снизилась сразу на 7 пунктов (с 30 до 23 из 100), что связано, в частности, с событиями после 24 февраля. Через несколько недель после начала «спецоперации» в России:

были заблокированы Facebook, Instagram и Twitter;

как подсчитала «Роскомсвобода», под блокировку попало ещё более 5000 веб-сайтов;

СМИ обязали называть события в Украине «специальной военной операцией»;

был принят закон, предусматривающий лишение свободы до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.

Сейчас в глобальном рейтинге Россия занимает шестую строчку с конца, расположившись между Саудовской Аравией и Вьетнамом.

Власти 47 из 70 стран, охваченных исследованием Freedom on the Net, ограничивали доступ пользователей к источникам информации, расположенным за пределами их границ. Практически все эти ограничения представляют собой явные нарушения Всеобщей декларации прав человека, в которой закреплено право «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Одни правительства заявляли об иностранном вмешательстве в качестве оправдания новых правил цензуры, в то время как другие отключали интернет-сервисы локально. Более двух третей пользователей Интернета в мире в настоящее время живут в странах, где власти наказывают людей за осуществление своего права на свободное выражение мнения в Интернете.

За последний год исследовали зафиксировали значительный рост репрессий против прав человека, в особенности в России, Мьянме, Ливии и Судане – странах, которые пережили самое резкое в мире падение свободы интернета.

В период политической напряжённости власти авторитарных стран активизировали свои усилия по блокировке доступа к технологиям для обхода цензуры. Во время региональных выборов в Венесуэле в ноябре 2021 года, на которых оппозиционные партии пытались бросить вызов авторитарному правлению Николаса Мадуро, провайдеры заблокировали VPN и анонимный браузер Tor, предположительно по заказу правительства, в дополнение к широкомасштабной блокировке международных и независимых венесуэльских медиасайтов. Венесуэльские интернет-пользователи были отрезаны от критически важной информации, особенно от сообщений иностранных СМИ и групп по наблюдению за выборами.

Аналитики отмечают, что подобная фрагментация Интернета чревата серьёзными последствиями для основных прав, включая свободу выражения мнений, доступ к информации и неприкосновенность частной жизни, особенно для людей, живущих при авторитарных режимах или в странах, отступивших от демократии.

В более чем двух третях стран, охваченных анализом Freedom on the Net, власти ограничили доступ к зарубежным источникам информации, используя как минимум одну форму цензуры.

Ключевые выводы глобального отчёта

Свобода интернета ухудшается 12-й год подряд. Наиболее резкое понижение рейтингов зафиксировано в России, Мьянме, Судане и Ливии. После начала «спецоперации» в Украине российские власти резко усилили подавление инакомыслия и ускорили закрытие или изгнание оставшихся независимых СМИ страны. По крайней мере, в 53 странах пользователи столкнулись с юридическими последствиями за самовыражение в Интернете, в том числе с большими тюремными срокамами. Правительства разрушают глобальный интернет для создания более контролируемых онлайн-пространств. Рекордное количество национальных правительств заблокировало веб-сайты с ненасильственным политическим, социальным или религиозным содержанием, подрывая права на свободу слова и доступ к информации. Новые национальные законы создают дополнительную угрозу для свободного потока информации за счёт централизации технической инфраструктуры и применения несовершенных правил к соцсетям и пользовательским данным. Китай восьмой год подряд занимает худшее место в мире по уровню свободы интернета. Цензура усилилась во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине и после того, как звезда тенниса Пэн Шуай обвинила высокопоставленного представителя Коммунистической партии Китая в сексуализированном насилии. Правительство продолжило ужесточать контроль над бурно развивающимся технологическим сектором страны, в том числе с помощью новых правил, требующих, чтобы платформы использовали свои алгоритмические системы для продвижения идеологии Коммунистической партии. В рекордных 26 странах мира улучшилась свобода интернета. Несмотря на общий глобальный спад, организации гражданского общества во многих странах предприняли совместные усилия по совершенствованию законодательства, способствующего повышению устойчивости СМИ и обеспечению подотчётности технологических компаний. Успешные коллективные действия против интернет-шатдаунов послужили моделью для дальнейшего прогресса в решении других проблем, таких как использование коммерческого шпионского ПО. Уровень свободы Интернета в США незначительно улучшился впервые за шесть лет. По сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано меньше случаев целенаправленной слежки и онлайн-преследований, и теперь страна занимает девятое место в мире, наравне с Австралией и Францией. В Соединенных Штатах до сих пор отсутствует всеобъемлющий федеральный закон о конфиденциальности и политики не добились большого прогресса в принятии других законов, касающихся свободы в Интернете. В преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года онлайн-среда была пронизана политической дезинформацией, теориями заговора и онлайн-преследованиями, направленными на работников избирательных участков и должностных лиц. Права человека висят на волоске в условиях конкуренции за контроль над Сетью. Авторитарные государства борются за распространение своей модели постоянного контроля по всему миру. В ответ коалиция демократических правительств усилила продвижение прав человека в Интернете на многих внешних дискуссиях, наметив позитивное видение.

Россия

Россия в рейтинге этого года показала самое резкое падение — с 30 до 23 пунктов из 100 по критериям свободы Сети. Это обусловлено принятием новых законов, запрещающих высказываться против «спецоперации», блокировкой независимых медиа и зарубежных соцсетей, признанием Meta экстремистской организацией, а также ограничением доступа к VPN и Tor и ещё более усилившимся преследованием активистов, политиков и обычных интернет-пользователей за публикации в Сети. Кроме этого, за охватываемый период правительство многократно штрафовало онлайн-платформы за отказ удалять контент и локализовать пользовательские данные.

По данным «Роскомсвободы», с 24 февраля по конец мая 2022 года более 5 тысяч веб-сайтов было заблокировано на территории России из соображений военной цензуры, в их числе российские независимые СМИ, зарубежные медиа, социальные сети и др.

Также был значительно расширен закон об «иностранных агентах», а СМИ обязали использовать термин «специальная военная операция» при освещении событий, происходящих в Украине. Из-за накладываемых на медиа штрафов, блокировок доступа к их сайтам, а также преследований отдельных журналистов некоторые СМИ были вынуждены закрыться, чтобы не подвергать ещё большей опасности своих сотрудников.

В марте 2022 года был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы за разглашение ложной информации о действиях российской армии. После этого россиянам начали ещё чаще выписывать штрафы за публикации и комментарии в соцсетях. 8 июля 2022 года был вынесен первый уголовный приговор по новой статье.

Отчёты по каждой стране формируются на основе трёх ключевых категорий: A — Препятствия для доступа в интернет, B — Ограничения контента, С — Нарушение прав пользователей. Далее приведены краткие данные о ситуации в России.

А. Препятствия для доступа в интернет

Правительство продолжило предпринимать шаги по централизации контроля над интернет-инфраструктурой страны с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года и ограничивало доступ к широко используемым платформам социальных сетей, включая Facebook, Instagram и Twitter.

В течение июня и июля 2021 года российское правительство приступило к проверке возможности отключения Рунета от глобального Интернета, а российские государственные СМИ сообщали, что испытания прошли успешно. Затем, в сентябре 2021 года, Роскомнадзор потребовал, чтобы компании отказались от DNS Google и Cloudflare, а также от DNS по HTTP (DoH) в целом. В марте 2022 года Минцифры приказало государственным СМИ прекратить работу с иностранными хостингами и принять доменные имена .ru и DNS-серверы, базирующиеся в России.

Операторы связи имеют лицензии Роскомнадзора, а затраты на соблюдение требований к хранению данных в соответствии с законом Яровой от 2016 года и установку систем DPI в соответствии с законом о суверенном Рунете от 2019 года создают финансовые трудности для существующих поставщиков услуг и сдерживающий фактор для потенциальных новых участников рынка. Эти затраты усугубляются государственной политикой импортозамещения, которая требует от ИКТ-компаний использовать аппаратное и программное обеспечение отечественного производства.

В целом Роскомнадзор остаётся главным надзорным органом, отвечающим за выполнение многих законов, регулирующих Интернет в России, включая те, которые регулируют блокировку онлайн-контента, а также локализацию и хранение данных пользователей. Процедуры блокировки Роскомнадзором остаются непрозрачными. Зачастую ограничения доступа осуществляются с нарушением процессуальных норм, в том числе блокируются сайты без уведомления их владельцев.

B. Ограничения контента

После 24 февраля российские власти активизировали свои усилия по блокированию доступа к веб-сайтам и платформам социальных сетей, на которых могли размещаться материалы с критикой властей или «спецоперации». В марте - апреле 2022 года года российское правительство заблокировало платформы социальных сетей, включая Facebook и его мессенджер, Twitter и Instagram. Во время первой волны военной цензуры в конце февраля 2022 года под блокировку в России попало множество новостных сайтов, в том числе российский студенческий журнал DOXA, BBC, «Голос Америки», Deutsche Welle, Bellingcat, Paper, Meduza, Mediazona, «Собеседник», «Радио», «Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Эхо Кавказа», Republic, «Тайга.Инфо», «7х7», «Деревня». Помимо онлайн-СМИ, правительство также заблокировало сайты гражданского общества, такие как русскоязычный сайт Amnesty International, «За права человека», организации по наблюдению за выборами «Голос» и Human Rights Watch.

Хотя к заблокированным веб-сайтам можно получить доступ через VPN, Роскомнадзор продолжил уже ранее начатый тренд на блокировку таких сервисов. За период охвата в стране было заблокировано несколько десятков VPN-сервисов. Кроме того, под запрет попал сайт TorProject.org, публичные прокси-серверы (узлы) сети Tor и некоторые мосты (непубличные ретрансляторы в сеть Tor), которые позволяли пользователям получать анонимный доступ в Интернет.

Роскомнадзор продолжал требовать удаления онлайн-контента, в том числе контента, связанного с вторжением в Украину, правами ЛГБТ+ и политической оппозицией.

На протяжении всего периода освещения российское правительство штрафовало Alphabet, материнскую компанию Google, на всё более крупные суммы, большая часть которых была связана с решением Google не удалять «запрещённый контент» из поисковой системы и её дочерней компании YouTube. В июле 2022 года, после периода освещения, Таганский районный суд Москвы оштрафовал Alphabet на 21,1 миллиарда рублей (350 миллионов долларов) за неудаление контента. В постановлении суда конкретно упоминается отказ YouTube удалять «фейковые» новости о «спецоперации» в Украине. В мае YouTube удалил более 9 000 каналов и 70 000 видеороликов о «спецоперации», которые нарушали их политику в отношении контента, в том числе политику в отношении крупных насильственных событий. В июне российская дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве в московский суд, в результате чего российские власти наложили арест на банковский счет компании.

В июле 2021 года Путин подписал закон, обязывающий иностранные технологические компании с более чем 500 000 российских пользователей открывать представительства в России и создавать специальные учётные записи в информационных системах Роскомнадзора для установления прямой связи с органами власти. Требование о физическом представительстве вступило в силу в январе 2022 года. За его несоблюдение иностранным компаниям грозит ряд штрафных санкций, начиная от запрета выдачи результатов поиска и ограничения приема платежей от резидентов России и заканчивая полной блокировкой. В июле 2022 года, после периода, охваченного этим отчётом, Государственная Дума приняла законопроект, который позволяет российскому правительству штрафовать компании-«заложники», в размере до 10% от их годового оборота при первом нарушении и до 20% — при повторном. Компании также обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и добавить на свой сайт электронную форму для облегчения обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В феврале 2022 года Apple, Spotify, Viber, Tiktok, Likeme и Twitter объявили, что принимают меры для соблюдения нового закона. Однако многие из этих компаний позже ушли с российского рынка после вторжения в Украину.

Законы, запрещающие экстремистские материалы и другой контент в России, способствовали самоцензуре в Интернете, особенно в отношении острых политических, экономических и социальных тем, таких как «спецоперация» в Украине, коррупция, нарушения прав человека, религия и ЛГБТ+. Расплывчатые формулировки законов, касающихся выражения мнений в Интернете, произвольный порядок их применения и общая неэффективность средств судебной защиты заставляют обычных пользователей более сдержанно выражать своё мнение в Интернете.

С. Нарушение прав пользователей

В марте 2022 года на фоне «спецоперации» Россия объявила о выходе из Совета Европы, а значит, россияне больше не могут обжаловать решения национальных судов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ранее владельцы сайтов могли обжаловать постановления о блокировке, реализованные в соответствии с местным законодательством, в ЕСПЧ в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции о правах человека.

В июне 2022 года Госдума России приняла пакет законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ в России. В частности, Россия отказалась выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Также законопроект предусматривает, что штрафы, которые правительство должно уплатить по решениям ЕСПЧ до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Кроме того, у ЕСПЧ больше не будет полномочий пересматривать решения российских судов.

3 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за «фейки» о действиях российских военнослужащих. В Уголовном кодексе появилась статья 207.3, вводящая наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск». Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии; фейки, повлекшие тяжкие последствия, — от 10 до 15 лет колонии; призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России — штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии; призывы к «воспрепятствованию» или «дискредитацию», которые повлекли тяжкие последствия, — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии; призывы к санкциям против России — штраф до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Подробный отчёт по России читайте здесь.