В Африке заработал лазерный интернет от Google

В январе текущего года владелец Google — компания Alphabet заявила о прекращении поддержки проекта Loon, который должен был покрыть беспроводным интернетом труднодоступные места планеты с помощью гелиевых шаров. Тем не менее, некоторые технологии, разработанные в рамках Loon, нашли применение сейчас. В частности, Free Space Optical Communications (FSOC), изначально предназначавшаяся для управления и установления связи с парящими в воздухе аэростатами.

X’s Project Taara is working with @LiquidInTech to connect Brazzaville, Republic of the Congo and Kinshasa, DRC — using Taara’s wireless optical communication links to beam a high-speed internet connection across the Congo River. https://t.co/F1uUBN2zAQ — The Team at X (@Theteamatx) September 16, 2021

С её помощью компания X Development LLC. (ранее называлась Google X) обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго. За 20 дней работы воздушный канал связи, представляющий собой беспроводную лазерную установку, передал более 700 терабайтов данных, при этом надёжность связи составила 99,9%.

Google связал две африканские страны беспроводным интернетом — лазерная установка передаёт 20 гигабит в секунду на 10 километров.



Такому каналу не мешают птицы и плохая погода — связь на 99,9% стабильна, пользователи не ощущают отличий от оптоволокнаhttps://t.co/994cJnXJfN — TJ (@tjournal) September 16, 2021

Лазерный канал связал Киншасу с Браззавилем — ­столицей республики Конго, где интернет стоит в пять раз дешевле. Города стоят на берегах реки Конго — самой глубокой реки в мире (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях между Браззавилем и Киншасой невозможно было уложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara — создания глобальной сети лазерного интернета.

Технология беспроводной оптической связи (FSO или WOC) долго считалась ненадёжной и дорогой, но лаборатория Х усовершенствовала её. Прежде всего, специалисты доработали средства наведения и отслеживания лазерного луча — теперь передатчик может попасть в 5-сантиметровый приёмник с 10 километров.



Оборудование при этом динамически подстраивается под условия, меняя мощность передачи в зависимости от погоды и помех в виде птиц и животных. Последняя проблема оказалась особенно острой во время испытаний в Индии, где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики. Сейчас, по заявлениям сотрудников лаборатории Х, конечные пользователи не ощущают разницы между воздушным и оптоволоконным интернетом.



Сотрудники лаборатории Х исследовали условия для установки точек лазерной воздушной связи по всему миру. Они создали глобальную карту, которая показывает, где беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже всего.



Беспроводная оптическая связь имеет ряд преимуществ — прежде всего, она хорошо подходит для тех мест, где невозможно проложить кабель. Её легко развернуть — нужно всего лишь поставить два передатчика в пределах прямой видимости. Передавать данные по воздуху можно не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности, чем пользуются радиолюбители. Существует оборудование для оптической связи с открытым кодом и спецификациями, что позволяет создать собственные решения на этой базе.



Среди минусов FSO — низкая устойчивость большинства оборудования к туману, дождю, смогу, ветру и снегу. Также нужно иметь в виду, что луч лазера или светодиода в определённой мере рассеивается в атмосфере. Поэтому оптические каналы есть смысл использовать для внутригородской связи между зданиями или в качестве альтернативы традиционным каналам.