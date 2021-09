В Африке заработал лазерный интернет от Google

В январе текущего года владелец Google — компания Alphabet заявила о прекращении поддержки проекта Loon, который должен был покрыть беспроводным интернетом труднодоступные места планеты с помощью гелиевых шаров. Тем не менее, некоторые технологии, разработанные в рамках Loon, нашли применение сейчас. В частности, Free Space Optical Communications (FSOC), изначально предназначавшаяся для управления и установления связи с парящими в воздухе аэростатами.

X’s Project Taara is working with @LiquidInTech to connect Brazzaville, Republic of the Congo and Kinshasa, DRC — using Taara’s wireless optical communication links to beam a high-speed internet connection across the Congo River. https://t.co/F1uUBN2zAQ