Непризнанный Genius

Пользователи популярного сайта с текстами песен и их объяснениями Genius.com обратили внимание на недоступность сервиса в России. При попытке зайти на сайт отображается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и защите информации“».

Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius. Информации о причинах блокировки пока нет.



Согласно данным «Роскомсвободы», в реестр запрещённых сайтов попали страницы с песнями, которые суды запретили из-за экстремизма или призывов к суицидуhttps://t.co/t9mXaA9821 — TJ (@tjournal) July 26, 2021

Причиной этому стало внесение сразу целого пакета ссылок на тексты песен и некоторые изображения в реестр запрещённой информации. В блокировке на этот раз поучаствовали Роспотребнадзор (на него приходится львиная доля URL-ов), суды и МВД. Сообщество российских пользователей Genius составило список из 25 песен, который, к слову, может пополняться:

В связи с данным инцидентом мы провели мониторинг реестра запрещённых сайтов, в ходе которого обнаружили много любопытного.

Во-первых, решения по всем песням были приняты в разное время, разными ведомствами, по совершенно разным причинам, но Роскомнадзор почему-то решил отправить в бан все ссылки именно сейчас. Во-вторых, недоступность всего сайта связана с тем, что блокировка данных страниц происходит по HTTPS.

Также мы обратили внимание, что ограничение доступа на основании судебных решений касается в основном текстов, которые были ранее признаны экстремистскими. Любопытным здесь выглядит то, что одновременно встретились в реестре его старожил — рок-группа «Психея», чья песня «Убей мента» была запрещена Дорогомиловским районным судом Москвы в 2010 году как «экстремистская», и INSTASAMKA & CMH с песней, аббревиатура в названии которой — «АУЕ» — в прошлом году также признана в России экстремистской, принадлежащей к запрещённой криминальной субкультуре. Такая вот «встреча поколений» через более чем 10 лет, хотя художественный смысл у обеих песен и групп, разумеется, совершенно разный.

Список текстов, заблокированных судами, занимает большую часть «крамольного пакета Genius», касаясь в основном экстремистского контента, но в случае с «Нексюшей» Гуковский районный суд Ростовской области по иску местного прокурора «залез на территорию» Роспотребнадзора, который имеет право внесудебно банить контент, содержащий «суицидальные» признаки.

Кстати, блокировки Роспотребнадзора занимают в «Genius-пакете» второе место, касаясь не только текстов, но и одной картинки — той же самой, из-за которой недавно возникли проблемы с доступом на сайт BandCamp.

Не ушли от зоркого глаза «главного по самоубийствам» уже наши старые знакомые — рэперы, чьи тексты ведомство регулярно вносит в реестр, находя всё новые сайты, где они залиты.



В списке нарушителей устоев снова Face c «Суицидом», ЛСП с «Номерами», Czar с «Hell Yeah» и 1.Kla$ с треком «Это Царь, Это Шок, Это Рэп Войска».

Алло, рэпошная на проводе! 🎤🎶

Тут Роспотребнадзор текст рэпера 1.Kla$ признал призывающим к суициду и заблокировал. Запрещённая дисс-композиция называется "Это Царь, Это Шок, Это Рэп Войска": https://t.co/wfwAHpvQZL

А человек собирал миллионы просмотров в ютьюб еще 10 лет назад pic.twitter.com/8DUSWn2nlW — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) May 26, 2020

Там же оказались один из самых популярных российских рэперов Хаски с песней «Панелька» и эпатажный youtube-обзорщик & интернет-тролль Azazin Kreet с «Я хочу».

Кроме этого, в список запрещённых попали Galat c «Умер и мир ему», GEFZO и «вышел покурить» с одноимённой композицией «Убей себя» и др.

Как выяснилось, много чего в рэп-творчестве не нравится МВД, которое имеет полномочия по внесудебной блокировке нарко-контента. Силовое министерство посчитало, что его внимания заслуживают не только статьи о соответствующих веществах, но и песни об этом.



В список запрещённых попали две песни популярного исполнителя электронной музыки GSPD, MellowBite, Alfa pwp (название группы говорит само за себя) и Pharaoh & i61.

В пресс-службе Роскомнадзора на запрос РИА Новости ответили следующим образом:

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com».

В Роскомнадзоре отметили, что не раз требовали от сайта удалить противоправные данные. Речь идёт о пропаганде экстремизма и криминального образа жизни, а также о пронаркотическом и суицидальном контенте. Требования направлялись провайдеру хостинга, администратору сайта и через форму обратной связи, но genius.com на них так и не отреагировал.



При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы снять блокировку, если сайт удалит противоправные материалы.

Genius — это американский сайт, основанный в 2009 году. Сервис сотрудничает с музыкальным порталом Spotify — тексты песен от Genius отображаются для конкретных треков, позволяя пользователям «смотреть аннотированные тексты песен, когда вы их слушаете».