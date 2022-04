GitHub блокирует аккаунты российских разработчиков, а также «Сбера» и «Альфы»

С 13 апреля GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков, сообщает «Хабр»:

К примеру, под блокировку попали три аккаунта банков. Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов.

The same. My account was suspended. Haven't received the response yet.