GitHub блокирует аккаунты российских разработчиков, а также «Сбера» и «Альфы»

С 13 апреля GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков, сообщает «Хабр»:

«По состоянию на 15 апреля 2022 года, заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов. Среди них — аккаунты „Сбербанка“, „Альфа-Банка“, других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков».

К примеру, под блокировку попали три аккаунта банков. Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов.

The same. My account was suspended. Haven't received the response yet. — Denis Kolegov (@dnkolegov) April 15, 2022

«Хабр» отмечает, что при блокировке корпоративного аккаунта доступ к данным может сохраняться в течение пары часов, а аккаунт отмечается как flagged. Личный аккаунт получает пометку suspended, и доступ к информации ограничивается моментально.

Через некоторое время после блокировки отдельным пользователям приходит письмо о том, что их аккаунт может управляться из санкционного региона. При переходе по ссылкам предлагается заполнить апелляцию и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, «ЛНР» и «ДНР».

В начале марта текущего года представители команды веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub закончили спор о том, нужно ли блокировать российских разработчиков. Платформа заявила, что будет следить за ситуацией и не позволит попасть под блокировку всем подряд, включая обычных разработчиков.