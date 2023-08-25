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25 August 2023

Не ждите писем с GMX

Популярный в Западной Европе почтовый сервис заблокирован «Неуказанным госорганом» сразу со всеми доменами и поддоменами. Причинами для блокировки могут быть военная цензура или борьба с лжеминированиями.

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что «Неуказанный госорган», за которым с большой долей вероятности скрывается Генеральная прокуратура РФ, заблокировал популярный в Западной Европе почтовый сервис GMX Mail:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6304666

Доступ ограничивается по «маске», то есть — сразу ко всем доменам и поддоменам.

Причина блокировки неизвестна, но предполагаем, что тут могла быть как военная цензура (на сайте есть новости, в том числе — о событиях в Украине), так и борьба с лжеминированиями (Генпрокуратура банила почтовые сайты на этом основании уже не один раз). Впрочем, Роскомнадзор в скором времени может озвучить реальный повод.

 

GMX Mail (Global Message eXchange) — популярный в Западной Европе бесплатный сервис электронной почты, который располагается на доменах  gmx.net и gmx.com, и первый как раз попал под блокировку. В настоящее время аудитория активных пользователей аккаунтов насчитывает 13—14 миллионов человек.

Любопытно, что регистрация для россиян и граждан стран СНГ закрыта.

Кроме бесплатной версии сервис предлагает услуги платных версий GMX ProMail, GMX TopMail и GMX MailXchange с большими функциональными возможностями.

149-ФЗ 139-ФЗ Генпрокуратура лжеминирование электронная почта 441-ФЗ 32-ФЗ специальная военная операция GMX

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