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13 July 2021

Во Франции оштрафовали Google на 500 миллионов евро за нарушение авторских прав

Корпорация якобы не вела должным образом переговоры с издателями о вознаграждении редакторов за использование их контента

Подразделение Alphabet Inc. (владеет Google) не провело добросовестные переговоры по отображению фрагментов статей в своём новостном сервисе и потому было оштрафовано на 500 млн евро. Об этом заявил французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence. Взыскание выписано, в частности, за то, что «корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента».

«Санкция в размере 500 млн евро подразумевает исключительную серьёзность выявленных нарушений» заявила Изабель де Сильва, глава французского антимонопольного ведомства. По её словам, «когда регулятор делает предписания в отношении компаний, они должны скрупулезно выполняться. В данном случае этого не произошло».

Google, разумеется, «очень разочарован» штрафом и считает, что «действовал добросовестно на протяжении всего процесса». Представитель компании рассказал, что корпорация планирует достичь соглашения с агентством France-Presse путём заключения лицензионного договора. Кроме того, IT-гигант может обжаловать назначенное взыскание.

Обновлённое авторское право ЕС с 2020 года позволяет издателям требовать с онлайн-платформ деньги за показ фрагментов новостей. Французское антимонопольное ведомство в прошлом году призвало Google провести переговоры с издателями. И в 2021 году Google заключил сделку с группой французских газет Alliance de la Presse d'Information Générale. Но антимонопольный регулятор счёл плату, предлагаемую Google, «незначительной»

Теперь Google должен вступить в переговоры в течение двух месяцев или же будет выплачивать ежедневные штрафы, достигающие 900 тыс. евро в день.

Google СМИ монополии ЕС новости поисковики авторское право Франция антимонопольное законодательство Европейский Союз Alphabet

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