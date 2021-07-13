Во Франции оштрафовали Google на 500 миллионов евро за нарушение авторских прав

Подразделение Alphabet Inc. (владеет Google) не провело добросовестные переговоры по отображению фрагментов статей в своём новостном сервисе и потому было оштрафовано на 500 млн евро. Об этом заявил французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence. Взыскание выписано, в частности, за то, что «корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента».

« Санкция в размере 500 млн евро подразумевает исключительную серьёзность выявленных нарушений » , — заявила Изабель де Сильва, глава французского антимонопольного ведомства. По её словам, « когда регулятор делает предписания в отношении компаний, они должны скрупулезно выполняться. В данном случае этого не произошло » .

Google, разумеется, «очень разочарован» штрафом и считает, что «действовал добросовестно на протяжении всего процесса». Представитель компании рассказал, что корпорация планирует достичь соглашения с агентством France-Presse путём заключения лицензионного договора. Кроме того, IT-гигант может обжаловать назначенное взыскание.

Обновлённое авторское право ЕС с 2020 года позволяет издателям требовать с онлайн-платформ деньги за показ фрагментов новостей. Французское антимонопольное ведомство в прошлом году призвало Google провести переговоры с издателями. И в 2021 году Google заключил сделку с группой французских газет Alliance de la Presse d'Information Générale. Но антимонопольный регулятор счёл плату, предлагаемую Google, «незначительной».

Теперь Google должен вступить в переговоры в течение двух месяцев или же будет выплачивать ежедневные штрафы, достигающие 900 тыс. евро в день.