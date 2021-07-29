Google оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Компанию Google LLC признали виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google, подчеркивает РИА Новости.

❗ Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России.



Такое решение принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.https://t.co/bTHz3j668E — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 29, 2021

Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Ведомством был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России.



Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». При этом в Роскомнадзоре уверяют, что «хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ».