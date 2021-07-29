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29 July 2021

Google оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Компанию признали виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных, и это первое наказание Google за отказ переносить серверы с данными российских пользователей.

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Компанию Google LLC признали виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google, подчеркивает РИА Новости.

 

 

Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Ведомством был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России.

Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». При этом в Роскомнадзоре уверяют, что «хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ».

242-ФЗ слежка за пользователями Google суд штраф Таганский суд ст.13.11

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