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28 June 2021

Против популярных интернет-сервисов составлено ещё десять протоколов о неудалении контента

Компаниям могут грозить крупные штрафы: Telegram — на общую сумму до 16 млн рублей, Google — до 12 млн, Facebook и Twitter — до 8 млн рублей.

В мировой суд Москвы поступило десять новых протоколов об административном правонарушении в отношении Twitter, Telegram, Google, Facebook, которые не удалили сообщения с запрещенным контентом, компаниям грозят новые многомиллионные штрафы. Эту информацию «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда. Кроме этого, дела против компаний зарегистрированы в картотеке суда. Все претензии к популярным сервисам связаны с неудалением запрещённой информации (ст. 13.41, Ч.2 КоАП) и неудалением информации, где есть «призывы к экстремистской деятельности, порнография, наркотики» (ст. 13.41, Ч.4).

Три дела против Telegram:

Как подсчитало «МБХ Медиа», мессенджеру грозит штраф на общую сумму до 16 млн рублей.

Два дела против Facebook:

Штраф  — до 8 млн рублей. На ту же сумму может быть оштрафован Twitter, на которого зарегистрировано два дела:

Ещё три дела зарегистрировано на Google:

Google может быть оштрафован на сумму до 12 млн рублей.

По подсчетам «МБХ медиа», ранее российские суды оштрафовали соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Tiktok, Twitter, мессенджер Telegram и поисковик Google более чем на 106 млн рублей за неудаление противоправной информации, связанной с митингами.

Напомним, в начале февраля текущего года вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей, обязывающий их искать противоправный контент и удалять его до того, как им заинтересуется Роскомнадзор. С начала года вышеупомянутые сервисы были уже неоднократно оштрафованы на очень крупные суммы, и российское надзорное ведомство до сих пор недовольно сотрудничеством с зарубежными компаниями, поскольку они попросту игнорируют его предписания, в том числе касаемо удаления запрещённой информации, а также не переносят серверы с данными российских пользователей на территорию РФ.

протест соцсети 149-ФЗ 511-ФЗ 530-ФЗ Роскомнадзор Facebook Google 436-ФЗ Twitter Telegram поисковики 405-ФЗ суд мессенджер

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