Роскомнадзор составил на Google протокол за отказ локализовать данные пользователей

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, поскольку руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём официальном Telegram-канале.

Статья, которую РКН вменяет американскому IT-гиганту, была введена федеральным законом №405-ФЗ в 2019 году, и за её нарушение предполагается штраф для юрлиц от 1 млн до 6 млн рублей. Обязывающий иностранные сервисы переносить данные россиян на территорию РФ закон №242-ФЗ был принят в 2015 году. Якобы за его нарушение был в 2016 году заблокирован LinkedIn.

В апреле текущего года РКН констатировал тот факт, что иностранные интернет-сервисы вот уже несколько лет попросту игнорируют требования закона о локализации данных россиян, потребовав предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных (ПД) российских пользователей осуществляется на территории РФ. По словам замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера, данные компании обязаны к 1 июля отчитаться об исполнении требований 242-ФЗ.



В новом пресс-релизе надзорное ведомство не только заявило о составлении протокола на Google, но и потребовало ответа от Facebook и Twitter о локализации данных, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.

«На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний», — заявило надзорное ведомство, напомнив о крупных штрафах, которые ждут нарушителей законодательства о ПДн.