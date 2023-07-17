Роскомнадзор требовал удалить с YouTube 63 видео о мобилизации

Google во второй половине 2022 года получил от Роскомнадзора запросы на удаление с YouTube 63 видео и комментария, связанных с частичной военной мобилизацией в Россий. Корпорация ограничила доступ к одному видео, так как в нём рекомендовалось использовать яд, чтобы избежать мобилизации. Напомним, в первом полугодии надзорное ведомство требовало удалить 27 URL, которые в большинстве случаев были связаны с «военной спецоперацией».

Всего компания получила 36 117 запросов от разных госорганов на удаление 214 тысяч единиц контента. Это наибольшее число запросов за всё время подсчётов. Большая часть (64% запросов, 22 942) за последний отчётный период касалась национальной безопасности, 24% (8 584) — авторских прав, 4% (1545) — товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов, 3% (1178) — употребления наркотиков, 2% (663) — пропаганды суицида, 1% (459) — мошенничества, 1% (193) — порнографии.

Топ-10 оснований по запросам от России к Google на удаление материалов за I полугодие 2022 года:

Источник: Google

Также от страны поступило 130 запросов в соответствии с Федеральным законом №276-ФЗ о запрете анонимайзеров. Запросы касались 717 893 URL. В результате из поиска была исключена половина этих ссылок — 53,3% (382 915).

Источник: Google

«Мы можем отказать в удалении материалов по разным причинам. Некоторые запросы не содержат точной информации о том, что именно государственные органы требуют удалить (например, в запросе может быть не указан URL). В других случаях выясняется, что автор уже самостоятельно удалил контент», — говорится на сайте компании.

Что касается пользовательских данных, то из России в июле-декабре 2022 года поступило 43 запроса относительно 65 аккаунтов. Почти по половине из них (47%) были предоставлены некоторые данные. Четверть запросов (25) касалась филиалов компаний, 3 — сохранения данных, 1 был спрочным запросом на раскрытие информации.

Показатель в 43 запроса близок к числам 2011-2012 гг. С июля 2014 г. количество запросов не опускалось ниже 100. В январе-декабре 2022 года их было 150 (по 315 аккаунтам).

Источник: Google

Если говорить в целом про мир, то во второй половине 2022 года корпорация получила 50 407 запросов относительно 350 387 единиц контента. Это на 15 187 запросов больше, чем в первой половине 2022 года (35 220), и так же, как и в случае с Россией, — наибольшее число запросов за всё время подсчётов. Максимальное количество запросов было связано с национальной безопасностью (23 410), далее — авторскими правами (8 992) и конфиденциальностью (4 692). Следом среди причин идут специальные законы (2 837) и клевета (2 029).

Источник: Google

«Часто запросы государственных органов связаны с контентом политического характера, например критикой в адрес правительства. Желая скрыть такие материалы от публики, чиновники ссылаются на законы о клевете, конфиденциальности и даже авторском праве. Наши специалисты рассматривают каждый запрос и оценивают, действительно ли контент нарушает закон или наши правила», — прокомментировали полученную статистику в компании.

Запросы госорганов чаще всего касаются YouTube, Поиска и Картинки. Так, в рассматриваемом отчётном периоде на YouTube пришлось 62,1% запросов (31 308), на Поиск — 25,5% (12 863) и Картинки — 3,4% (1 691).

Что касается пользовательских данных по миру в целом, то в рассматриваемый отчётный период корпорация получила 192 409 запросов по 422 648 аккаунтам. На 1 июля 2022 года в 79% случаев некоторая информация была предоставлена. Почти 200 000 запросов — наибольший показатель за всё время. В период 1 января — 1 июля 2022 года он составлял 174 569 запросов относительно 416 718 аккаунтов.

Источник: Google

«Ряд законов наделяет государственные учреждения по всему миру полномочиями запрашивать личные данные пользователей в целях расследования гражданских, административных и уголовных дел, а также для обеспечения национальной безопасности. В этом отчёте мы публикуем информацию о количестве и типах запросов, которые приходят от государственных учреждений в тех случаях, когда это допускается действующим законодательством. Здесь не приводятся запросы от властей США, подаваемые на основании законов о национальной безопасности», — поясняется на сайте [данные по США приводятся отдельно — прим. ред.].