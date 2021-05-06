В прошлом году Россия активнее всего боролась за авторское право и национальную безопасность

Американский гигант Google опубликовал отчёт о прозрачности (Transparency Report) за июль-декабрь 2020 года.

«В отчетном периоде, – отмечают «Сетевые Свободы», – российские власти направили Google 18 710 запросов, лишь чуть-чуть не перекрыв абсолютный рекорд первого полугодия 2018 (тогда было 19 192)».

Google опубликовал очередной Transparency Report. Компания удовлетворяет российские власти на 76%, а американские - только на 62%. Ни на что не намекаю — snorri (@snorri51) May 5, 2021

В сумме же за оба полугодия 2018 года Россией было сделано 30329 государственных запросов, в прошлом году – 31384, так что 2020-ый можно охарактеризовать в этом случае как «рекордный».

За июль-декабрь прошлого года Google удовлетворил 75,8% российских запросов, в тот же период 2019 – 58,4%, 2018 – 61,7%, 2017 – 78,5%. За первое же полугодие 2020 года компанией было удовлетворено 70,9% запросов.

7,7% (1491) запросов за второе полугодие прошлого года было отклонено, 12,3% (2402) – контент уже был удалён. Для сравнения, в июле-декабре 2019 года отклонено 23,2% запросов, в тотм же период 2018 года — 38,3%.

Больше половины запросов (51% — 9550) касались атворского права; на втором месте идёт национальная безопасность (19% — 3625). В сумме за 2020 год было направлено 15071 обращение, касающееся копирайта, 5902 — по нацбезопасности.

По запросам в категории «авторское право» прошлый год вышел наиболее «урожайным», следом идут 2018 (8490 запросов) и 2019 (7469) годы. В 2017 году по копирайту было 741 обращение, а до этого к Google по данному вопросу Россия обращалась очень редко (в 2013 году было всего два запроса).

По нацбезопасности рекордным выдался 2017 год (16413 запросов), затем идёт 2016 (10469), и прошлый год занимает здесь третье место. Примерно одинаковое количество запросов (чуть больше 4000) было в 2018 и 2019 годах.

Google в качестве примеров запросов и ответов приводит два любопытных случая. Первый заключается в следующем:

Запрос



Ссылаясь на то, что контент был признан "экстремистским", Роскомнадзор потребовал удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера.



Результат



Мы не удалили запись в блоге отчасти потому, что решение суда, процитированное Роскомнадзором, не относилось к рассматриваемому контенту. Впоследствии Роскомнадзор отозвал запрос.

Второй пример касается получения от властей России нескольких запросов об удалении заставок с предупреждениями и возрастных ограничений для определенных видео на YouTube. «Предупреждения и ограничения были добавлены, поскольку в этих видео присутствовали сцены насилия и жестокости. Правительство России начало судебный процесс против YouTube из-за возрастных ограничений, примененных к проправительственному документальному фильму о нападении на школу в Беслане. Суд вынес решение в пользу правительства России», – поясняет американская компания.

В результате Google не снял ни одного из вышеупомянутых ограничений и обжаловал решение суда. «Мы дополнительно пояснили, почему было принято решение использовать заставки с предупреждением», – говорится в отчёте компании.

Отдельным пунктом отчёта идёт исполнение федерального закона №276-ФЗ об удалении из поиска запрещённых ссылок. Во втором полугодии 2020 года было исключено 58% (253930) URL, 38,2% (167436) - не проиндексировано Google, а 3,8% (16432) ссылок не было исключено из поисковой выдачи. В первом полугодии прошлого года американская компания отказала российским властям в отношении 14046 URL (4%), 212111 (60,5%) были удалены из поиска, 124559 (35,5%) не были проиндексированы.



Во втором полугодии 2020 года на удаление ссылок было сделано 246 запросов, количество URL, которые российские власти потребовали удалить из поиска, составило 437798. В январе-июне эти цифры составили, соответственно, 233 и 350716.

Прошлый год по запрошенным на удаление URL также стал рекордным (788514 ссылок) против 2019 (486544) и 2018 (306259) годов.

Напомним, Google неоднократно становился объектом претензий российских властей, которые через суд накладывали на него штрафы за неисполнение российского законодательства, в частности — о неудалении запрещённых на территории России материалов. В начале июля текущего года в 422 судебном участке Таганского районного суда г. Москвы состоится несколько заседаний по соответствующим искам против компании.