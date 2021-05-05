Twitter, Google и Facebook могут оштрафовать в сумме на 44 миллиона рублей

За отказ удалить запрещённую информацию Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн руб., Twitter — на 24 млн руб.

«В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов», — сказали в суде, отметив, что по каждому протоколу компаниям грозит до 4 млн руб. штрафа.

Как следует из карточек 422-го судебного участка Таганского районного суда г. Москвы, заседания по Twitter состоятся 27 мая текущего года:

По Facebook состоится пять заседаний (новые и те, которые были отложены из ранних) 25.05.2021 г., по Google тоже будет пять заседаний (новые и отложенные ранее), но уже 1 июня.

В конце января Роскомнадзор сообщил, что за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube.

В начале апреля мировой суд в Москве наложил на Twitter сразу три взыскания — в 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн руб. Чуть позже TikTok был оштрафован на 2,6 млн руб., «ВКонтакте» и «Одноклассники» — на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно.

С 10 марта Роскомнадзор замедляет трафик Twitter, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещённый к распространению в России. В конце апреля служба уведомила соцсеть о необходимости удалить запрещённую информацию до 15 мая.

UPD. Суд также рассмотрит дела против Telegram и TikTok. Заседания по первому состоятся 12 мая, по второму дата пока не назначена.